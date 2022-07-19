Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Неравенства
Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней
Планиметрия
Треугольники. Площади Биссектриса Виды треугольников Симметрия Комбинации с окружностью Трапеция Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Простейшие расстояния на плоскости Серединный перпендикуляр Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Менелая и теорема Чевы Высота Многоугольники Медиана Ромб Квадрат Средняя линия Равенство фигур Окружнoсть и круг Площади четырёхугольников Прямоугольник Отношения в геометрии Параллелограммы Метод координат на плоскости Подобие фигур Теорема Пифагора Элементы планиметрии Скалярное произведение векторов Четыре замечательные точки треугольника Прямые и углы на плоскости Движения
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на сплавы и смеси Основы комбинаторики Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Множества Текстовые задачи на движение по прямой Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Комбинаторика
Стереометрия
Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Движения в пространстве Двугранный угол Метод координат в пространстве Угол между плоскостями Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Параллельность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Пирамиды Тела вращения Призмы Сечения в многогранниках Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми
Уравнения
Методы решения уравнений Линейные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Показательные уравнения Однородные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Первообразная Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Интеграл

Пирамиды

N-угольная пирамида – это многогранник, образованный n-угольником и точкой, не лежащей в его плоскости, которая соединена с вершинами n-угольника.

Пирамиды бывают треугольные, четырехугольные, пятиугольные и т.д., в зависимости от того, какая фигура лежит у пирамиды в основании.

У треугольной пирамиды любая грань может являться основанием, т.к. все ее грани и основания – треугольники:

  • У любой пирамиды столько же вершин, сколько и граней;

  • У пирамиды на одну вершину больше, чем вершин у многоугольника в основании;

  • У пирамиды в два раза больше ребер, чем вершин у многоугольника в основании.

РАЗВЕРТКА ПИРАМИДЫ

Треугольная и четырехугольная пирамиды имеют следующие развертки:

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Высота пирамиды – это перпендикуляр между вершиной пирамиды и площадью её основания.

Правильная пирамида – это пирамида, в основании которой лежит правильный многоугольник, а её высота падает в центр основания (в точку пересечения биссектрис многоугольника в основании).

Все грани правильной пирамиды – равнобедренные треугольники, а все её боковые ребра равны между собой.

Апофема – это высота боковой грани правильной пирамиды. Все апофемы в пирамиде равны.

Усеченная n-угольная пирамида – это пирамида, состоящая из двух n-угольников, лежащих в параллельных плоскостях, вершины которых попарно соединены ребрами пирамиды.

Многоугольники в основании усеченной пирамиды НЕ равны.

Боковые грани усеченной пирамиды – трапеции.

Правильная усеченная пирамида – это пирамида, получившаяся в результаты сечения правильной пирамиды плоскостью, параллельной её основанию.

Боковые грани правильной усеченной пирамиды – равнобедренные трапеции.

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ И ОБЪЕМ ПИРАМИДЫ

  1. Площадь боковой поверхности пирамиды – это сумма площадей её граней.

В правильной пирамиде она равна полупериметру основания на апофему:

\(S_{бок.} = \frac{1}{2}P_{осн.} \bullet h\)

Площадь боковой поверхности правильной усеченной пирамиды равен полу сумме периметров оснований на её апофему:

\(S_{бок} = \frac{P_{1} + P_{2}}{2} \bullet h\)

  1. Площадь полной поверхности пирамиды – это сумма её площади боковой поверхности и площади основания:

\(S_{полн.} = S_{бок.} + S_{осн.}\)

  1. Объем пирамиды равен трети произведения площади её основания на высоту:

\(V = \frac{1}{3}S_{осн.} \bullet H\)

Объём усеченной вычисляется по формуле:

\(V = \frac{1}{3}H(S_{1} + S_{2} + \sqrt{S_{1}S_{2}})\)

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