Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней
Планиметрия
Движения Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Подобие фигур Трапеция Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Прямоугольник Многоугольники Квадрат Медиана Серединный перпендикуляр Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Ромб Простейшие расстояния на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Площади четырёхугольников Виды треугольников Равенство фигур Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Симметрия Высота Средняя линия Биссектриса Теорема Пифагора Элементы планиметрии Векторы Четыре замечательные точки треугольника Прямые и углы на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Параллелограммы Метод координат на плоскости
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Множества Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Вероятность Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Основы комбинаторики
Стереометрия
Угол между прямой и плоскостью Векторы в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Сечения в многогранниках Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Движения в пространстве Двугранный угол Метод координат в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды Призмы
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения с модулем Системы уравнений с двумя переменными Показательные уравнения Однородные уравнения Методы решения уравнений Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга
Анализ функций
Правила дифференцирования Первообразная Смысл производной Интеграл Свойства функций Экстремумы Графики тригонометрических функций Графическое применение производной Преобразование графиков функции
Неравенства
Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства

РОМБ

Ромб – это параллелограмм, все стороны которого равны.

\(AB = BC = CD = DA\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ РОМБА

Можно сказать, что ромб – это частный случай параллелограмма, поэтому он будет обладать всеми свойствами и признаками параллелограмма, но при этом имеет свои:

Свойства ромба:

Ромб обладает всеми свойствами параллелограмма, а также:

  1. Диагонали ромба перпендикулярны друг другу:

\(АС\bot\text{BD}\)

  1. Диагонали ромба являются биссектрисами углов, из которых выходят:

\(\angle BAC = \angle CAD\)

\(\angle ADB = \angle BDC\)

\(\angle ABD = \angle DBC\)

\(\angle BCA = \angle ACD\)

Признаки ромба:

Четырехугольник является ромбом, если обладает хотя бы одним свойством параллелограмма и одним из свойств ромба:

  1. Две его смежные стороны равны:

\(\mathbf{AB = BC}\)

\(или\)

\(\mathbf{BC = CD}\)

  1. Его диагонали пересекаются под прямым углом:

\(АС\bot\text{BD}\)

  1. Одна из диагоналей делит содержащие её углы пополам:

\(\angle BAC = \angle CAD\)

\(или\)

\(\angle ADB = \angle BDC\)

  1. Все высоты равны.

ПЛОЩАДЬ РОМБА

Площадь ромба находится также, как площадь параллелограмма, но из-за необычных свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

  1. Через высоту и сторону

Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту (при чем для любой стороны это выражение будет одинаковым, так как стороны равны)

  1. Через сторону и угол между сторонами

Площадь ромба равна произведению квадрата его стороны на синус угла между сторонами.

  1. Через диагонали

Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.