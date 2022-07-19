Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Медиана Ромб Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Многоугольники Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Элементы планиметрии Виды треугольников Треугольники. Площади Симметрия Прямоугольник Движения Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Метод координат на плоскости Квадрат Прямые и углы на плоскости Трапеция Средняя линия Высота Параллелограммы Окружнoсть и круг Отношения в геометрии Векторы Равенство фигур Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Комбинации с окружностью Подобие фигур Теорема Пифагора Площади четырёхугольников
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Прикладные задачи Вероятность Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Множества Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси
Стереометрия
Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве Сечения в многогранниках Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Двугранный угол Пирамиды Призмы Элементы и аксиомы стереометрии Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Тела вращения Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в телах вращения
Уравнения
Уравнения с модулем Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Уравнения высших степеней Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью двойного неравенства Показательные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Дробно-рациональные уравнения Однородные уравнения
Анализ функций
Преобразование графиков функции Интеграл Графики тригонометрических функций Экстремумы Графическое применение производной Смысл производной Свойства функций Правила дифференцирования Первообразная
Неравенства
Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства

Расстояние от точки до плоскости

Чтобы найти расстояние между точкой и плоскостью, нужно построить между ними перпендикуляр, длина которого и будет ему равна. Существует несколько методов построения перпендикуляра между точкой и плоскостью.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ИЗ ТОЧКИ НА ПЛОСКОСТЬ

Самый простой способ – просто провести искомый перпендикуляр. Сложность этого метода в том, что не всегда очевидно, куда именно упадет перпендикуляр. Если это перпендикуляр к плоскости, то по признаку перпендикулярности он должен быть перпендикулярен любой прямой на этой плоскости.

Значит этот перпендикуляр упадет так, что мы сможем доказать его перпендикулярность к плоскости. Точка пересечения перпендикуляра и плоскости будет единственной возможной.

Из точки \(M\), не лежащей в плоскости α, проведем перпендикуляр \(\text{MH}\):

Этот метод стоит применять тогда, когда мы знаем, чему равны две стороны получившегося прямоугольного треугольника \(\text{MHA}\), чтобы иметь возможность найти длину перпендикуляра \(\text{MH}\ \)как третью сторону треугольника.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ИЗ ТОЧКИ НА ПРЯМОЙ К ПЛОСКОСТИ

Если с построением перпендикуляра из точки возникают трудности, можно использовать этот способ.

Вместо того, чтобы сразу проводить перпендикуляр из точки M, можно провести через неё прямую \(a\), так, что \(a \parallel \alpha\). Таким образом каждая точка на этой прямой будет находиться на равном расстоянии от плоскости, что и точка М. Так мы сможем выбрать более удобную точку, проведя перпендикуляр из которой будет легко доказать, что это действительно перпендикуляр к плоскости.

Снова перпендикулярность прямой к плоскости будет доказываться через признак перпендикулярности.

Например, в данном случае прямая, проведенная через точку K будет падать в точку H – точку пересечения прямых на плоскости, так, что KH перпендикулярна каждой из этих прямых:

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ИЗ ТОЧКИ ПЛОСКОСТИ К ПЛОСКОСТИ

Аналогично можно построить через точку \(M\) плоскость β так, что \(\beta \parallel \alpha\). Тогда любая другая точка на этой плоскости буде находится от плоскости \(\alpha\) на том же расстоянии, что и точка \(M\). Так можно выбрать любую другую удобную точку, например точку \(А\), и найти расстояние от неё до плоскости \(\alpha\).

НАХОЖДЕНИЕ ДЛИНЫ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ЧЕРЕЗ ОБЪЕМ

Если в задаче возникают трудности с построением перпендикуляра каким-либо способом выше, то можно решить задачу алгебраически. Самый простой способ найти длину перпендикуляра – представить его как высоту геометрического тела. Тогда, зная его объем, можно будет выразить высоту, а значит найти расстояние от точки до плоскости.

Например:

Дана пирамида \(\text{SABC}\). Отрезок \(\text{SA}\) перпендикулярен плоскости \(\text{ABC}\). Выразите длину от точки \(A\) до плоскости \(\text{SBC}\).

В данной задаче мы не можем построить перпендикуляр ни от точки, ни от прямой, ни от плоскости, т. к. не знаем, куда этот перпендикуляр упадет. Решим задачу через объем пирамиды.

  1. Если \(\text{AS}\) перпендикулярна плоскости \(\text{ABC}\), то можем использовать этот отрезок как высоту пирамиды и представить её объем так:

\(V_{\text{SABC}} = \frac{1}{3}S_{\text{ABC}} \bullet SA\)

  1. С другой стороны, можем представить \(\text{AH\ }\)как высоту пирамиды \(\text{ASBC}\) с вершиной \(A\):

\(V_{\text{ASBC}} = \frac{1}{3}S_{\text{SBC}} \bullet AH\)

  1. Таким образом можем приравнять два объема, т. к. по сути мы выразили два одинаковых объема по-разному:

\(V_{\text{SABC}} = V_{\text{ASBC}}\)

\(\frac{1}{3}S_{\text{ABC}} \bullet SA = \frac{1}{3}S_{\text{SBC}} \bullet AH\)

\(AH = \frac{S_{\text{ABC}} \bullet SA}{S_{\text{SBC}}}\)