Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Реальная математика
Основы комбинаторики Вероятность Метод математической индукции Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы
Стереометрия
Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Двугранный угол Призмы Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Теорема о трёх перпендикулярах Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Движения в пространстве Метод координат в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Пирамиды Угол между плоскостями Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости
Уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения высших степеней Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций
Анализ функций
Преобразование графиков функции Интеграл Свойства функций Экстремумы Первообразная Графическое применение производной Правила дифференцирования Смысл производной Графики тригонометрических функций
Неравенства
Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Комбинации с окружностью Теорема Пифагора Равенство фигур Скалярное произведение векторов Ромб Метод координат на плоскости Прямые и углы на плоскости Высота Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Параллелограммы Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Виды треугольников Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Серединный перпендикуляр Квадрат Движения Элементы планиметрии Медиана Площадь круга и сектора круга Симметрия Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Биссектриса Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Треугольники. Площади Простейшие расстояния на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Векторы Трапеция Многоугольники Средняя линия

Квадрат

Квадрат – это параллелограмм, все углы и стороны которого между собой равны.

Квадрат – правильный четырёхугольник.

Каждый квадрат является и параллелограммом, и прямоугольником, и ромбом, при этом не каждый параллелограмм, прямоугольник или ромб – квадрат.

\(\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}\)

\(AB = BC = CD = DA\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ КВАДРАТА:

Квадрат обладает всеми свойствами параллелограмма, прямоугольника и ромба.

Чтобы четырёхугольник являлся квадратом, нужно, чтобы он имел хотя бы один признак параллелограмма, хотя бы один признак прямоугольника и хотя бы один признак ромба.

ПЛОЩАДЬ КВАДРАТА:

Площадь квадрата находится также, как площадь параллелограмма, ромба или прямоугольника, но из-за сочетания всех этих свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

  1. Через сторону

Площадь квадрата равна квадрату его стороны

\(S = a^{2}\)

  1. Через диагональ

Площадь квадрата равна одной второй квадрата его диагонали.

\(S = \frac{1}{2}d^{2}\)