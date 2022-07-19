Площадь круга и сектора круга

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Линейные уравнения Квадратные уравнения Показательные уравнения Однородные уравнения Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения высших степеней Логарифмические уравнения
Анализ функций
Интеграл Графики тригонометрических функций Свойства функций Правила дифференцирования Смысл производной Преобразование графиков функции Экстремумы Первообразная Графическое применение производной
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней
Планиметрия
Биссектриса Площади четырёхугольников Окружнoсть и круг Скалярное произведение векторов Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Квадрат Движения Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Пифагора Равенство фигур Отношения в геометрии Прямоугольник Средняя линия Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Подобие фигур Медиана Параллелограммы Метод координат на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Высота Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Виды треугольников Элементы планиметрии Многоугольники Векторы Серединный перпендикуляр Теорема Менелая и теорема Чевы Трапеция Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Симметрия Ромб
Реальная математика
Комбинаторика Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Множества Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Текстовые задачи на производительность Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции
Стереометрия
Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Теорема о трёх перпендикулярах Двугранный угол Призмы Сечения в многогранниках Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Пирамиды

Площадь круга и сектора круга

  1. ПЛОЩАДЬ КРУГА

Площадь круга равна произведению квадрата радиуса окружности и числа π.

\(S = \pi R^{2}\)

  1. ПЛОЩАДЬ СЕКТОРА

Сектор – это часть круга, которая ограничена дугой и двумя радиусами.

Чтобы понять, какую площадь занимает сектор, нужно понять, какую часть круга этот сектор занимает. Если сектор занимает половину круга, он выглядит так:

Понятно, что у такого полукруга \(\alpha = 180⁰,\) т.к. два радиуса, ограничивающих сектор образуют диаметр. Получается, что

\(\frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{180{^\circ}}{360{^\circ}} = \frac{1}{2}\)

Значит угол сектора напрямую связан с площадью, которую он занимает. В данном случае сектор занимает половину от круга, значит и его угол будет равен половине всего оборота круга – половине от 360⁰.

Если мы рассмотрим сектор, который занимает четверть от круга, получится, что его тоже будет являться четвертью от 360⁰

\(\frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{90{^\circ}}{360{^\circ}} = \frac{1}{4}\)

Поэтому, для того чтобы найти площадь сектора, нужно найти площадь круга и умножите её на долю сектора, который на этот круг приходится:

\(S = \pi R^{2} \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}}\)

где \(\frac{\alpha}{360⁰}\) показывает, какую часть от круга занимает сектор

Площадь сектора круга равна произведению площади круга на отношение градусной меры дуги этого сектора к 360⁰.

\(S = \pi R^{2} \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}}\)