Равенство фигур

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Стереометрия
Тела вращения Сечения в многогранниках Расстояние между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от точки до плоскости Векторы в пространстве Движения в пространстве Призмы Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол Пирамиды Параллельность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах
Уравнения
Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения в целых числах Дробно-рациональные уравнения Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения высших степеней Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная Смысл производной Графики тригонометрических функций Графическое применение производной Преобразование графиков функции Интеграл
Неравенства
Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства
Формулы и выражения
Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени
Планиметрия
Отношения в геометрии Движения Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Прямые и углы на плоскости Ромб Квадрат Средняя линия Площади четырёхугольников Окружнoсть и круг Четыре замечательные точки треугольника Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Биссектриса Теорема Пифагора Площадь круга и сектора круга Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Трапеция Векторы Элементы планиметрии Скалярное произведение векторов Теорема синусов и теорема косинусов Равенство фигур Серединный перпендикуляр Медиана Треугольники. Площади Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Подобие фигур Виды треугольников Многоугольники
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика Метод математической индукции Основы комбинаторики Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по окружности Множества Вероятность Текстовые задачи на производительность Диаграммы, графики и таблицы

Равенство фигур

Фигуры равны, если у них соответствующие стороны равны и соответствующие углы равны.

Тогда их можно совместить наложением. При наложении все стороны равных фигур совпадут.

Признаки равенства треугольников:

Чаще всего в задачах используется равенство треугольников.

Все стороны и все углы соответственно равны

Существуют признаки, по которым можно утверждать, что треугольники равны.

1. По двум сторонам и углу между ними:

\(\angle BAC = \angle B_{1}A_{1}C_{1};\ BA = B_{1}A_{1};AC = A_{1}C_{1}\)

2. По стороне и двум прилежащим к ней углам:

\(\angle BAC = \angle B_{1}A_{1}C_{1};\ \angle BCA = {\angle B}_{1}C_{1}A_{1};AC = A_{1}C_{1}\)

3. По трём сторонам:

\(\text{BC} = BC;\ BA = B_{1}A_{1};AC = A_{1}C_{1}\)

Признаки равенства прямоугольных треугольников:

Из-за того, что у двух прямоугольных треугольников два угла в 90⁰ уже равны, те же признаки равенства треугольников можно адаптировать под прямоугольные треугольники:

  1. По двум катетам (угол между ними 90⁰ - вместо первого признака).

  2. По катету и острому углу (второй прилежащий к катету угол равен 90⁰ – вместо второго признака).

  3. По гипотенузе и острому углу (вместо второго признака)

  4. По катету и гипотенузе (по т. Пифагора третья сторона тоже будет равна - вместо третьего признака).