Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций

Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Математика
Неравенства
Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем
Формулы и выражения
Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени
Планиметрия
Биссектриса Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Прямоугольник Медиана Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Векторы Прямые и углы на плоскости Виды треугольников Равенство фигур Отношения в геометрии Симметрия Теорема Пифагора Элементы планиметрии Ромб Метод координат на плоскости Квадрат Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площади четырёхугольников Окружнoсть и круг Скалярное произведение векторов Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Параллелограммы Подобие фигур Средняя линия Трапеция Многоугольники Высота Движения Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Сложные проценты Вероятность Текстовые задачи на производительность Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на проценты
Стереометрия
Призмы Сечения в телах вращения Расстояние от точки до плоскости Двугранный угол Пирамиды Движения в пространстве Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Параллельность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Расстояние от прямой до плоскости
Уравнения
Показательные уравнения Однородные уравнения Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Линейные уравнения Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения в целых числах Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Анализ функций
Графическое применение производной Смысл производной Интеграл Первообразная Экстремумы Правила дифференцирования Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Свойства функций

Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций

Данный метод отбора корней при решении тригонометрических уравнений позволяет наглядно определить подходящие углы без наложений друг на друга периодов (как это случается при работе с тригокругом), однако такой метод предполагает хорошие навыки работы с графиками тригофункций. Также при отборе корней этим методом нам не нужно разделять ответы на серии, достаточно посмотреть на этап решения уравнения, когда тригофункция равна числу, например \(\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}\).

АЛГОРИТМ ОТБОРА КОРНЕЙ С ПОМОЩЬЮ ГРАФИКОВ ТРИГОФУНКЦИЙ

  1. Рисуем соответствующий график тригонометрической функции.

  2. Проводим прямые \(y = a\), параллельные оси Ox, где \(a\) – число, которому равна тригофункция.

  3. Отмечаем на графике промежуток, в котором нужно найти углы.

  4. Находим пересечение прямой \(y = a\) с графиком в точках, которые попадают в отмеченный промежуток. Записываем углы, которые им соответствуют – это будут значения из абсцисс.

Пример №1:

Найдите все корни уравнения

\(\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}\)

принадлежащих промежутку \(\left\lbrack - \pi,\ \frac{3\pi}{2} \right\rbrack\).

  1. Нам дано уравнение \(\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}\) , тогда построим график функции \(y = \sin x\):

  1. Проведем прямую \(y = \frac{\sqrt{3}}{2}:\)

  1. Выделим часть графика, попадающий в промежуток \(\left\lbrack - \pi,\ \frac{3\pi}{2} \right\rbrack\):

  1. Нужно отметить точки пересечения прямой с графиком, которые попадают в промежуток \(\left\lbrack - \pi,\ \frac{3\pi}{2} \right\rbrack\).

Таким образом видим две точки, абсциссы которых соответственно равны \(\frac{\pi}{3}\) и \(\frac{2\pi}{3}\). Запишем ответ.

Ответ: \(\frac{\pi}{3}\), \(\frac{2\pi}{3}\).

Пример №2:

Найдите все корни уравнения

\(tg\ x = - 1\)

принадлежащих промежутку \(\left\lbrack - \frac{\pi}{2},\ \pi \right\rbrack\).

  1. Нам дано уравнение \(tg\ x = - 1\) , тогда построим график функции \(y = \text{tg\ x}\):

  1. Проведем прямую \(y = - 1\):

  1. Выделим часть графика, попадающий в промежуток \(\left\lbrack - \frac{\pi}{2},\ \pi \right\rbrack\):

  1. Нужно отметить точки пересечения прямой с графиком, которые попадают в промежуток \(\left\lbrack - \frac{\pi}{2},\ \pi \right\rbrack\).

Таким образом видим две точки, абсциссы которых соответственно равны \(- \frac{\pi}{4}\) и \(\frac{\pi}{4}\). Запишем ответ.

Ответ: \(\frac{\pi}{4};\frac{\pi}{4}\).