Параллелограммы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Стереометрия
Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Тела вращения Двугранный угол Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Теорема о трёх перпендикулярах Параллельность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Движения в пространстве Пирамиды Призмы Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости
Уравнения
Уравнения высших степеней Линейные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Уравнения в целых числах Показательные уравнения Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Логарифмические уравнения
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная Интеграл Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций
Неравенства
Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции
Планиметрия
Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Теорема Менелая и теорема Чевы Симметрия Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Элементы планиметрии Ромб Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Квадрат Трапеция Площади четырёхугольников Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Медиана Прямоугольник Метод координат на плоскости Треугольники. Площади Простейшие расстояния на плоскости Комбинации с окружностью Средняя линия Виды треугольников Отношения в геометрии Скалярное произведение векторов Четыре замечательные точки треугольника Биссектриса Движения Окружнoсть и круг Векторы Параллелограммы Высота Многоугольники Серединный перпендикуляр
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на проценты Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Прикладные задачи Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика

Параллелограммы

Параллелограмм – это четырехугольник, противоположные стороны которого попарно равны и параллельны.

\(AB = CD,\ AD = BC\)

\(AB\ ||\ CD,\ AD\ ||\ BC\)

СВОЙСТВА ПАРАЛЛЕЛОГРАММА:

1. Противоположные стороны равны:

\(AB = CD\)

\(AD = BC\)

2. Противоположные углы равны:

\(\angle A = \angle C\)

\(\angle B = \angle D\)

3. Сумма углов, прилежащих к одной стороне, равна 180°. Это вытекает из параллельности противоположных сторон, так как указанные углы являются односторонними:

\(\angle BAD + \angle ADC = 180{^\circ}\)

\(\angle ABC + \angle BCD = 180{^\circ}\)

4. Из параллельности сторон вытекает равенство частей углов. Например:

\(\angle DAC = \angle BCA\)

\(\angle CBD = \angle BDA\)

5. Две диагонали делят параллелограмм на две пары равных (по стороне и двум углам) треугольников:

\(\mathrm{\Delta}ABC = \mathrm{\Delta}BCD\)

\(\mathrm{\Delta}ABD = \mathrm{\Delta}ACD\)

6. Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам:

\(AO = OC\)

\(BO = OD\)

Также параллелограмм обладает необычными свойствами, связанные с биссектрисами:

Пусть AL и СК – биссектрисы противоположных углов, а ВМ – биссектриса смежного с ними угла.

Тогда:

1. Биссектрисы противоположных углов параллельны:

\(AL\ ||\ CK\)

2. Биссектрисы смежных углов перпендикулярны:

\(AL,\ CK\bot BM\)

3. Биссектриса параллелограмма отсекает от него два равных угла. Например:

\(\mathrm{\Delta}ABL\ - \ равнобедренный,\ т.к.\ \angle BAL = \angle BLA\)

\(\mathrm{\Delta}ABM\ - \ равнобедренный,\ т.к.\ \angle ABM = \angle AMB\)

ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА:

Для того, чтобы доказать, что фигура действительно является параллелограммом, нужно знать, какими свойствами мы можем пользоваться. Четырехугольник ABCD будет параллелограммом, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

1. Четырехугольник имеет две пары параллельных сторон:

\(AB\ ||\ CD\)

\(BC\ ||\ AD\)

2. Четырехугольник имеет пару параллельных и равных сторон:

\(AB\ ||\ CD,\ AB = CD\)

\(или\)

\(BC\ ||\ AD,\ BC = AD\)

3. В четырехугольнике противоположные стороны попарно равны:

\(AB = CD\)

\(BC = AD\)

4. В четырехугольнике противоположные углы попарно равны:

\(\angle DAB = \angle BCD\)

\(\angle ABC = \angle CDA\)

5. В четырехугольнике диагонали точкой пересечения делятся пополам:

\(AO = OC\)

\(BO = OD\)

6. Сумма углов четырехугольника, прилегающих к любой стороне, равна 180°:

\(\angle ABC + \angle BCD = \angle BCD + \angle CDA = \angle CDA + \angle DAB = \angle DAB + \angle ABC = 180{^\circ}\)

ПЛОЩАДЬ ПАРАЛЕЛОГРАММА:

1. Через высоту и сторону

Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

\(S = ah_{1} = bh_{2}\)

2. Через две стороны и угол между ними

Площадь параллелограмма равна произведению его сторон на синус угла между ними.

\(S = ab \bullet \sin\alpha\)

3. Через диагонали и угол между ними

Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)