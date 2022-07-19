Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Движения Векторы Квадрат Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Теорема Пифагора Теорема Менелая и теорема Чевы Равенство фигур Многоугольники Симметрия Средняя линия Подобие фигур Треугольники. Площади Метод координат на плоскости Прямые и углы на плоскости Трапеция Виды треугольников Отношения в геометрии Ромб Четыре замечательные точки треугольника Площадь круга и сектора круга Окружнoсть и круг Элементы планиметрии Скалярное произведение векторов Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площади четырёхугольников Медиана Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Высота Прямоугольник Серединный перпендикуляр Соотношение между сторонами и углами в треугольнике
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Множества
Стереометрия
Теорема о трёх перпендикулярах Двугранный угол Пирамиды Параллельность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Расстояние от прямой до плоскости Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Призмы Сечения в многогранниках Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Векторы в пространстве
Уравнения
Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Простейшие тригонометрические уравнения Показательные уравнения Иррациональные уравнения
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Свойства функций Смысл производной Интеграл Графическое применение производной Преобразование графиков функции Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная

Текстовые задачи на движение по воде

Текстовые задачи на движение по воде отличаются от задач на движение по прямой только наличием течения воды, которое нужно учитывать.

  • Если объект плывет по течению, то их общая скорость является результатом сложения их скоростей.

  • Если объект плывет против течения, то их общая скорость является результатом разности их скоростей.

  • При этом, если у объекта нет собственной скорости (это плот или транспорт, не имеющий двигателя), его скорость равна скорости течения воды.

Общая формула, связывающая скорость время и расстояние, остается неизменной:

\(S = \vartheta t\)

где \(S\) – расстояние, \(\vartheta\) – скорость, \(t\) – время.

Пример:

Моторная лодка прошла против течения 91 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 10 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

  1. Составим таблицу. В строчки назовем соответственно особенностям её движения в воде: против течения и по течению. За \(x\) обозначим искомое – скорость течения. Тогда скорость лодки по течению и против течения будут следующей:

Изображение выглядит как снимок экрана Автоматически созданное описание

  1. При этом и в одну, и в другую лодка проплыла одинаковое расстояние – 91 км:

Изображение выглядит как снимок экрана Автоматически созданное описание

  1. Выразим время, соответствующее каждому виду движения:

Изображение выглядит как снимок экрана, часы Автоматически созданное описание

  1. Составим уравнение, используя тот факт, что при движении по течению лодка потратила на 6 часов меньше, чем при движении против течения:

\(\frac{91}{10 + x} + 6 = \frac{91}{10\ –x}\)

  1. Приведем каждое слагаемое к общему знаменателю. В данном случае это знаменатель \((10 + + \ x)(10\ –x)\). Перенесем все слагаемые в одну сторону и раскроем скобки:

\(\frac{91\left( 10\ –x \right)}{\left( 10 + x \right)\left( 10\ –x \right)} + \frac{6\left( 10 + x \right)\left( 10\ –x \right)}{\left( 10 + x \right)\left( 10\ –x \right)} = \frac{91\left( 10 + x \right)}{\left( 10–x \right)\left( 10 + x \right)}\)

\(\frac{910\ –91x + 600\ –6x^{2}\ –910\ –91x}{100\ –x^{2}} = 0\)

  1. Дробь равна нулю, если числитель дроби равен нулю, а знаменатель – нет, т. е. \(x \neq \pm 10\), тогда:

\(910\ –91x + 600\ –6x^{2}\ –910\ –91x\)

\(–6x^{2}\ –182 + 600\ = 0\)

\(6x^{2} + 182\ –600 = 0\)

\(3x^{2} + 91\ –300 = 0\)

\(D = 91^{2} + 4 \bullet 3 \bullet 300 = 11881 = 109^{2}\)

\(\frac{x_{1} = \frac{–91 + 109}{6} = 3}{x_{2} = \frac{–91\ –109}{6} = \ –103}\)

  1. Проверим корни уравнения на адекватность. Искомая скорость течения не может быть отрицательной, значит ответом будет являться корень уравнения \(x_{1} = 3\). Запишем ответ.

Ответ: 3.