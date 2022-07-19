Тригонометрические неравенства

Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Математика
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней
Планиметрия
Треугольники. Площади Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Подобие фигур Теорема Пифагора Окружнoсть и круг Скалярное произведение векторов Многоугольники Параллелограммы Теорема Менелая и теорема Чевы Движения Площади четырёхугольников Медиана Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Площадь круга и сектора круга Векторы Серединный перпендикуляр Теорема синусов и теорема косинусов Высота Виды треугольников Квадрат Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Симметрия Ромб Прямые и углы на плоскости Равенство фигур Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Метод координат на плоскости Средняя линия Биссектриса
Реальная математика
Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Сложные проценты Метод математической индукции Вероятность Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Текстовые задачи на движение по воде
Стереометрия
Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Движения в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Тела вращения Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Расстояние от прямой до плоскости Двугранный угол Пирамиды Призмы Параллельность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми
Уравнения
Уравнения с модулем Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Логарифмические уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Квадратные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Показательные уравнения
Анализ функций
Интеграл Графики тригонометрических функций Первообразная Экстремумы Правила дифференцирования Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Свойства функций
Неравенства
Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем

Тригонометрические неравенства

Сложность решения тригонометрических неравенств заключается в том, что углов бесконечное множество. Потеря хотя бы одного угла сводит решение тригонометрического неравенства к неправильному ответу.

Для работы с этими неравенствами, включающими синус и косинус, удобнее всего использовать тригокруг – для визуализации 360°, а остальное бесконечное множество углов записывается с помощью периода.

А при работе с неравенствами, включающими тангенс и котангенс, удобнее использовать графики тригофункций, чтобы наглядно видеть все ограничения этих функций

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА С СИНУСОМ И КОСИНУСОМ

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ ВИДА \(\mathbf{\sin}\mathbf{\ }\mathbf{x}\mathbf{\geq}\mathbf{a}\) И \(\mathbf{sin\ x \leq a}\)

  1. Рисуем тригокруг и отмечаем прямую \(\sin x = a\). Таким образом наш тригокруг делится на две области – ниже прямой и выше прямой

  2. Определяем нужную нам область по знаку больше или меньше. Знаку «больше» соответствует верхняя область, знаку «меньше» - нижняя.

  3. Искомые углы будут заключаться между корнями уравнения \(\sin x = a\), при этом в зависимости от отмеченной области, промежуток будет записываться по движению от корня к корню против часовой стрелки.

Решением неравенств с синусом будет являться:

Пример №1:

Решите два неравенства:

\(\sin x \geq \frac{1}{2}\) и \(\sin x \leq \frac{1}{2}\)

В обоих случаях значение синуса, относительно которого решается неравенство, одинаковое, разница лишь в знаках неравенства.

Отметим на тригокруге прямую \(\sin x = \frac{1}{2}\) и посмотрим, какие углы соответствуют значениям больше и меньше данного:

Мы знаем, что \(\sin x = \frac{1}{2}\) при \(x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n\) и при \(x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n\), где \(n\mathbb{\in Z}\).

  1. Чтобы понять, при каких углах синус будет больше или меньше \(\frac{1}{2}\) будем двигаться по оси синусов. Все углы, синус которых будет больше, чем \(\frac{1}{2}\) будут находиться выше прямой \(\sin x = \frac{1}{2}\):

Тогда решением неравенства будут все углы от \(\frac{\pi}{6}\) до \(\frac{5\pi}{6}\) (двигаемся против часовой стрелки), при этом каждому углу будет соответствовать бесконечная серия углов. Выглядеть решение неравенства будет так:

\(\sin x \geq \frac{1}{2}\)

\(\frac{\pi}{6} + 2\pi n \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\ \)

  1. Теперь посмотрим, какие углы будут соответствовать значениям синуса меньше \(\frac{1}{2}\).

Отметим область, ниже прямой \(\sin x = \frac{1}{2}\):

Значение углов, определяющих границу промежутков, остались прежними – это \(\frac{\pi}{6} + 2\pi n\) и \(\frac{5\pi}{6} + 2\pi n\), где \(n\mathbb{\in Z}\). Однако, чтобы указать промежуток ниже прямой, будем снова двигаться против часовой стрелки, тогда решением данного неравенства будет:

\(\sin x \leq \frac{1}{2}\)

\(\frac{5\pi}{6} + 2\pi n \leq x \leq \frac{\pi}{6} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

Ответ: \(\mathbf{x \in}\left\lbrack \frac{\pi}{6} + 2\pi n;\frac{5\pi}{6} + 2\pi n \right\rbrack\mathbf{;}x \in \left\lbrack \frac{5\pi}{6} + 2\pi n;\frac{\pi}{6} + 2\pi n \right\rbrack,\ n\mathbb{\in Z}\).

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ ВИДА \(\mathbf{\cos}\mathbf{\ }\mathbf{x}\mathbf{\geq}\mathbf{a}\) И \(\mathbf{cos\ x \leq a}\)

  1. Рисуем тригокруг и отмечаем прямую \(\cos x = a\). Таким образом наш тригокруг делится на две области – правее и левее прямой.

  2. Определяем нужную нам область по знаку больше или меньше. Знаку «больше» соответствует правая область, знаку «меньше» - левая.

  3. Искомые углы будут заключаться между корнями уравнения \(\cos x = a\), при этом в зависимости от отмеченной области, промежуток будет записываться по движению от корня к корню против часовой стрелки, от меньшего к большему.

Решением неравенств с косинусом будет являться:

Пример №2:

Решите два неравенства

\({c\text{os}}x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}\) и \(\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\)

  1. Отметим прямую \({c\text{os}}x = \frac{\sqrt{2}}{2}\) на тригокруге:

Будем рассматривать все значения косинуса больше \(\frac{\sqrt{2}}{2}\), а значит правее прямой:

Запишем соответствующие углы против часовой стрелки, при этом от меньшего к большему. Получим следующее решение неравенства:

\({c\text{os}}x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}\)

\(- \frac{\pi}{4} + 2\pi n \leq x \leq \frac{\pi}{4} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

  1. Аналогично решим второе неравенство. Отметим область левее прямой \({c\text{os}}x = \frac{\sqrt{2}}{2}\):

Чтобы записать верные углы нужно учесть, что изначально корни уравнения \({c\text{os}}x = \frac{\sqrt{2}}{2}\) попадают в две точки – одна больше нуля, вторая меньше, поэтому чтобы отметить именно правую область, нужно к отрицательному углу прибавить один круг:

Таким образом решением неравенства будет:

\(\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\)

\(\frac{\pi}{4} + 2\pi n \leq x \leq \frac{7\pi}{4} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

Ответ: \(x \in \left\lbrack - \frac{\pi}{4} + 2\pi n;\frac{\pi}{4} + 2\pi n \right\rbrack;\ x \in \left\lbrack \frac{\pi}{4} + 2\pi n;\frac{7\pi}{4} + 2\pi n \right\rbrack,\ n\mathbb{\in Z}\)

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА С ТАНГЕНСОМ И КОТАНГЕНСОМ

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ ВИДА \(\mathbf{\text{tg}}\mathbf{\ }\mathbf{x}\mathbf{\geq}\mathbf{a}\) И \(\mathbf{tg\ x \leq a}\)

  1. Чертим кусочек графика функции \(y = tg\ x\) на промежутке \(\left( - \frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right)\).

  2. Проводим прямую \(tg\ x = a\). Эта прямая пересечет график в точке с абсциссой \(\text{arctg\ a}\) (на оси Ox).

  3. Проведем пунктирную прямую, параллельную оси Oy, проходящую через абсциссу \(x = \ \text{arctg\ a}\). Эта пунктирная прямая поделит график на две области – левую и правую.

  4. Отмечаем нужную нам область графика в соответствии со знаком неравенства – правую область, если знак «больше», левую, если знак «меньше».

  5. Отмечаем углы в данной области. Каждому приписываем период тангенса. Одной из границ промежутка всегда будет корень уравнения \(\text{arc}\text{tg\ a}\), а второй границей будет одна из границ промежутка \(\left( - \frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right)\), в зависимости от знака неравенства.

Решением неравенств с тангенсом будет являться:

Пример №3:

Решите два уравнения:

\(tg\ x \geq \sqrt{3}\)

и

\(tg\ x \leq \sqrt{3}\)

Видим одинаковое значение тангенса, относительно которого нужно выбрать как меньшие, так и большие значения. Нарисуем кусочек функции \(y = tg\ x\) и проведем на нем прямую \(tg\ x = \sqrt{3}\). Тогда пунктирная прямая будет иметь координату \(x = \frac{\pi}{3} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\):

  1. Если нам нужны все углы, значения тангенса которых больше \(\sqrt{3}\), тогда отметим область справа от пунктирной прямой:

Тогда решением к данному неравенству будут все углы между \(\frac{\pi}{3}\) и \(\frac{\pi}{2}\), повторяющиеся через каждый период тангенса:

\(tg\ x \geq \sqrt{3}\)

\(\frac{\pi}{3} + \pi n \leq x < \frac{\pi}{2} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

  1. Теперь найдем углы, значения тангенса которых меньше, чем \(\sqrt{3}\). Отметим область слева от пунктирной прямой:

Аналогично запишем решение к данному неравенству:

\(tg\ x \leq \sqrt{3}\)

\(- \frac{\pi}{2} + \pi n < x \leq \frac{\pi}{3} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

Ответ: \(x \in \left\lbrack \left. \ \frac{\pi}{3} + \pi n;\frac{\pi}{2} + \pi n \right) \right.\ ;x \in \left( \left. \ - \frac{\pi}{2} + \pi n;\frac{\pi}{3} + \pi n \right\rbrack \right.\ ,\ где\ n\mathbb{\in Z}\)

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ ВИДА \(\mathbf{c}\mathbf{\text{tg}}\mathbf{\ }\mathbf{x}\mathbf{\geq}\mathbf{a}\) И \(\mathbf{ctg\ x \leq a}\)

  1. Чертим кусочек графика функции \(y = ctg\ x\) на промежутке \(\left( 0;\pi \right)\).

  2. Проводим прямую \(ctg\ x = a\). Эта прямая пересечет график в точке с абсциссой \(\text{arcctg\ a}\) (на оси Ox).

  3. Проведем через эту абсциссу прямую \(x = arcctg\ a\), параллельную оси Oy. Эта пунктирная прямая поделит график на две области – левую и правую.

  4. Отмечаем нужную нам область графика в соответствии со знаком неравенства – левую область, если знак «больше», правую, если знак «меньше».

  5. Отмечаем углы в данной области. Каждому приписываем период котангенса. Одной из границ промежутка всегда будет корень уравнения \(\text{arcc}\text{tg\ a}\), а второй границей будет одна из границ промежутка \(\left( 0;\pi \right)\), в зависимости от знака неравенства.

Решением неравенств с котангенсом будет являться:

Пример №4:

Решите два неравенства

\(ctg\ x \geq \sqrt{3}\)

и

\(ctg\ x \leq \sqrt{3}\)

Аналогично неравенству с тангенсом сначала нарисуем кусочек графика функции \(y = ctg\ x\) и проведем прямую \(y = \sqrt{3}\). Абсцисса точки пересечения этой прямой с графиком будет равна \(\text{arcctg\ }\sqrt{3} = \frac{\pi}{6}\). Проведем через нее прямую, параллельную Oy:

  1. Для того, чтобы найти значения котангенса, больше \(\sqrt{3}\), отметим область левее прямой \(x = \frac{\pi}{6}\).

Тогда решением данного неравенства будут являться углы от 0 до \(\frac{\pi}{6}\), повторяющиеся через каждый период котангенса:

\(ctg\ x \geq \sqrt{3}\)

\(\pi n < x \leq \frac{\pi}{6} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

  1. Аналогично решим второе неравенство, но уже будем выделять левую от пунктира область, т. к. именно там значения котангенса меньше \(\sqrt{3}\):

Углы на ней принимают значения от \(\frac{\pi}{6}\) до \(\pi\):

\(ctg\ x \leq \sqrt{3}\)

\(\frac{\pi}{6} + \pi n \leq x < \pi + \pi n,\ \pi\mathbb{\in Z}\)

Ответ: \(x \in \left( \left. \ \pi n;\frac{\pi}{6} + \pi n \right\rbrack \right.\ ;x \in \left\lbrack \left. \ \frac{\pi}{6} + \pi n;\pi \right) \right.\ ,\ где\ n\mathbb{\in Z}\)