Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг
Планиметрия
Векторы Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Метод координат на плоскости Трапеция Многоугольники Медиана Теорема Менелая и теорема Чевы Движения Прямые и углы на плоскости Отношения в геометрии Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Средняя линия Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Виды треугольников Прямоугольник Биссектриса Параллелограммы Высота Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Серединный перпендикуляр Простейшие расстояния на плоскости Квадрат Теорема Пифагора Равенство фигур Элементы планиметрии Ромб Симметрия Подобие фигур Площади четырёхугольников Скалярное произведение векторов
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Множества Диаграммы, графики и таблицы Вероятность Прикладные задачи Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой
Стереометрия
Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Призмы Сечения в многогранниках Элементы и аксиомы стереометрии Пирамиды
Уравнения
Отбор корней с помощью тригонометрического круга Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения в целых числах Показательные уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Квадратные уравнения Логарифмические уравнения
Анализ функций
Преобразование графиков функции Свойства функций Графическое применение производной Первообразная Смысл производной Интеграл Графики тригонометрических функций Экстремумы Правила дифференцирования
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства

Призмы

Если мы не можем покрутить в руках треугольник (мы можем только изобразить его на плоскости), то мы можем покрутить в руках любую объёмную фигуру, например призму или пирамиду. Такие объемные фигуры называются геометрическими телами.

И наоборот, из-за того, что объемные фигуры не плоские, возникают сложности с их изображением на плоской бумаге, например, для построения чертежа. Поэтому, чтобы показать, что некоторые линии в многограннике невидимые, потому что находятся за другими его частями, их обозначают пунктиром.

N-угольная призма – это геометрическое тело, составленный из двух равных многоугольников, лежащих в параллельных плоскостях и n параллелограммов, являющихся боковыми гранями призмы.

Призма является многогранником – геометрическим телом, состоящим из граней.

Боковые ребра призмы между собой равны и параллельны.

Призму называют по её основанию. В данном случае в основании призмы лежит треугольник, значит эта призма треугольная.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Высота призмы – это перпендикуляр, проведенный от плоскости одного основания к плоскости другого.

Наклонная призма – это призма, у которой боковое ребро больше его высоты, т. е. боковые грани НЕ перпендикулярны основаниям призмы.

Прямая призма – это призма, боковое ребро и высота которой равны, т. е. все боковые грани перпендикулярны основаниям призмы.

РАЗВЕРТКА ПРИЗМЫ

Для каждой объемной фигуры существует развертка. Развертка получается, если мысленно разрезать многогранник по его ребру и развернуть получившуюся фигуру на плоскости. Можно обратно получить многогранник из развертки: вырезать развертку и склеить её по ребру разрыва, тогда мы получим исходный многогранник

Например, развертка треугольной призмы выглядит так:

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ И ОБЪЕМ ПРИЗМЫ

  1. Площадь боковой поверхности призмы – это сумма площадей её боковых граней.

Для прямой n-угольной призмы площадь боковой поверхности равна произведению периметра основания на высоту (т. к. высота призмы совпадает с высотами боковых граней):

\(S_{бок.} = P_{осн.} \bullet h\)

Для правильной n-угольной призмы площадь боковой поверхности равна произведению длины стороны основания на их количество и на высоту призмы:

\(S_{бок.} = \text{anh}\)

где a – сторона основания призмы

  1. Площадь полной поверхности призмы включается в себя площадь боковой поверхности и площадь двух оснований, т.е.:

\(S_{полн.} = S_{бок.} + 2S_{осн.}\)

  1. Объём призмы равен произведению площадь её основания на высоту:

\(V = S_{осн.} \bullet h\)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД И КУБ

Прямоугольный параллелепипед – это четырёхугольная призма, все ребра, выходящие из одной вершины, перпендикулярны другу.

Куб – это прямоугольный параллелепипед, все ребра которого равны. Куб является правильной призмой.

Площадь боковой, полной поверхности, а также объем прямоугольного параллелепипеда и куба соответственно равны: