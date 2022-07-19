Отбор корней с помощью двойного неравенства

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения
Планиметрия
Элементы планиметрии Скалярное произведение векторов Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Виды треугольников Биссектриса Окружнoсть и круг Движения Отношения в геометрии Медиана Треугольники. Площади Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Трапеция Векторы Квадрат Прямые и углы на плоскости Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Ромб Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр Параллелограммы Подобие фигур Площади четырёхугольников Равенство фигур Многоугольники Симметрия Прямоугольник Метод координат на плоскости Теорема Пифагора
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на сплавы и смеси Сложные проценты Основы комбинаторики Вероятность Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Множества Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции
Стереометрия
Угол между плоскостями Элементы и аксиомы стереометрии Призмы Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Двугранный угол Пирамиды Сечения в многогранниках Сечения в телах вращения Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми
Уравнения
Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения Показательные уравнения Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью тригонометрического круга Простейшие тригонометрические уравнения Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения в целых числах
Анализ функций
Графическое применение производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная Смысл производной Интеграл
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства

Отбор корней с помощью двойного неравенства

Для того, чтобы отобрать корни при решении тригонометрических уравнений использую двойные неравенства. Мы ставим серию ответов в двойное неравенство, которое определяется заданным промежутком и ищем подходящие корни. Этот метод максимально прост. Все, что требует при отборе корней данным методом – уметь решать двойные неравенства. Но у этого есть и обратная сторона. При работе с двойными неравенствами можно совершить ошибку по невнимательности.

АЛГОРИТМ ОТБОРА КОРНЕЙ С ПОМОЩЬЮ ДВОЙНОГО НЕРАВЕНСТВА:

  1. Полученное решение записываем в двойное неравенство, определяющее заданный промежуток.

  2. Решаем неравенство относительно n. Мы знаем, что n – количество периодов, которое может быть только целым числом. Если n попадает в промежуток, где нет целых чисел, тогда данная серия ответов не подходит.

  3. Подставляем полученное n в серию ответов и находим нужные углы.

Пример:

Даны корни уравнения:

\(x_{1} = \frac{\pi}{3} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

\(x_{2} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

Найдите корни, принадлежащие отрезку\(\left\lbrack - \pi,\ \frac{3\pi}{2} \right\rbrack\)

  1. Составим двойное неравенство с первой серией ответов:

\(- \pi \leq \frac{\pi}{3} + 2\pi n \leq \frac{3\pi}{2}\)

  1. Решим двойное неравенство. Так как нам нужно выразить n, которое находится в середине двойного неравенства, будет постепенно убирать из этой части слагаемые и множители. Вычтем из каждой части неравенства слагаемое \(\frac{\pi}{3}\):

\(- \pi - \frac{\pi}{3} \leq 2\pi n \leq \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\)

\(- \frac{4\pi}{3} \leq 2\pi n \leq \frac{8\pi}{6}\)

  1. Теперь избавимся от лишнего множителя посередине. Поделим каждую часть неравенства на \(2\pi\):

\(- \frac{4\pi}{3 \bullet 2\pi} \leq n \leq \frac{8\pi}{6 \bullet 2\pi}\)

\(- \frac{2}{3} \leq n \leq \frac{2}{3}\)

  1. Таким образом единственное целое значение \(n\), которое попадает в данный промежуток – это \(n = 0\). Подставим в серию ответом это значение n и найдем угол:

\(x_{1} = \frac{\pi}{3} + 2\pi n = \frac{\pi}{3}\)

  1. Аналогично составим и решим двойное неравенство со второй серией ответов:

\(- \pi \leq \frac{2\pi}{3} + 2\pi n \leq \frac{3\pi}{2}\)

  1. Вычтем слагаемое \(\frac{2\pi}{3}\) из каждой части уравнения:

\(- \pi - \frac{2\pi}{3} \leq 2\pi n \leq \frac{3\pi}{2} - \frac{2\pi}{3}\)

\(- \frac{5\pi}{3} \leq 2\pi n \leq \frac{5\pi}{6}\)

  1. Поделим каждую часть уравнения на \(2\pi\)

\(- \frac{5\pi}{3 \bullet 2\pi} \leq n \leq \frac{5\pi}{6 \bullet 2\pi}\)

\(- \frac{5}{6} \leq n \leq \frac{5}{12}\)

  1. Мы получили промежуток, в котором n также принимает единственное целое значение, когда \(n = 0.\) Найдем угол, зная, чему равно n:

\(x_{2} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n = \frac{2\pi}{3}\)

Ответ: \(\frac{\pi}{3};\frac{2\pi}{3}\).