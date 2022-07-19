Графическое применение производной

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Неравенства
Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения
Планиметрия
Трапеция Виды треугольников Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Средняя линия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Окружнoсть и круг Элементы планиметрии Многоугольники Векторы Подобие фигур Теорема Пифагора Площади четырёхугольников Отношения в геометрии Медиана Серединный перпендикуляр Метод координат на плоскости Движения Простейшие расстояния на плоскости Прямые и углы на плоскости Скалярное произведение векторов Симметрия Параллелограммы Квадрат Высота Биссектриса Теорема Менелая и теорема Чевы Равенство фигур Ромб Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Комбинации с окружностью
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Метод математической индукции Вероятность Текстовые задачи на производительность Множества Диаграммы, графики и таблицы Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика
Стереометрия
Движения в пространстве Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Тела вращения Двугранный угол Сечения в телах вращения Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды Призмы Параллельность прямых и плоскостей Расстояние от точки до плоскости
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Однородные уравнения Показательные уравнения Иррациональные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга
Анализ функций
Первообразная Преобразование графиков функции Интеграл Графики тригонометрических функций Смысл производной Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования Графическое применение производной

Графическое применение производной

Мы приступаем к 7му заданию ЕГЭ. Один из способов решения заданий данной темы – это графический способ, который во многом облегчает жизнь ( учитывая, что данной теме выделено целое задание ЕГЭ, нельзя недооценивать его ). Сейчас мы рассмотрим, что могут нас попросить найти в данном типе заданий и разберем алгоритмы решения.

График функции

Если важен только знак производной:

  1. Ищем промежутки возрастания/убывания

  2. Делаем вывод о знаке производной

  3. Ответ

Если важно значение производной:

  1. Ищем промежутки возрастания/убывания

  2. Строим касательную к графику в нужных точках

  3. По её наклону делаем вывод о значении производной

  4. Ответ

Если важно нулевое значение производной:

  1. Находим на графике функции точки минимума/максимума

  2. Делаем вывод согласно условиям задачи

  3. Ответ

График производной функции

Если нужно найти точку, в которой функция принимает наибольшее/наименьшее значение:

  1. Ищем промежутки, где график выше/ниже нуля

  2. Делаем вывод о поведении функции на промежутке и в крайних точках

  3. Ответ

Если нужно найти точку экстремума:

  1. Рассматриваем точки пересечения графика с осью Ох

  2. По смене знаков в этих точках определяем точки максимума и минимума

  3. Ответ

Если нужно найти промежутки возрастания/убывания функции:

  1. Ищем промежутки, на которых производная больше/меньше нуля

  2. Ответ

График и уравнение касательной

Если дан график функции:

  1. Ищем значение производной (по угловому коэффициенту касательной или через тангенс её наклона)

  2. Ответ

Если дан график производной:

  1. В условии находим угловой коэффициент касательной

  2. Находим соответствующие значения на графике

  3. Ответ

Уравнение функции и касательной

  1. Приравниваем:

  • производную функции и угловой коэффициент касательной

  • значение функции и касательной в точке касания

  1. Составляем и решаем систему уравнений:

\(\left\{ \begin{matrix} f’(x_{1}\ ) = a \\ \text{\ \ \ f}\left( x_{1} \right) = ax_{1} + b \\ \end{matrix} \right.\ \)

  1. Ответ

Первообразная

Если дан график \(f(x)\) с двумя границами \(\lbrack a;\ b\rbrack\) и явный вид первообразной \(F(x) = \ \ldots\ \ \)

  • Подставляем граничные точки в первообразную и находим площадь под графиком \(S = F(b) - F(a)\ \)

Если дан простой график и нужно найти \(F(b) - F(a)\)

  • Ищем площадь под графиком по клеточкам в интервале \(\lbrack a;b\rbrack\) и находим\(\ F(b) - F(a) = S\)

Если дан график функции или первообразной

  • Пользуемся определением первообразной \(F’(x) = f(x)\)