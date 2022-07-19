Графическое применение производной

Мы приступаем к 7му заданию ЕГЭ. Один из способов решения заданий данной темы – это графический способ, который во многом облегчает жизнь ( учитывая, что данной теме выделено целое задание ЕГЭ, нельзя недооценивать его ). Сейчас мы рассмотрим, что могут нас попросить найти в данном типе заданий и разберем алгоритмы решения.
График функции
Если важен только знак производной:
Ищем промежутки возрастания/убывания
Делаем вывод о знаке производной
Ответ
Если важно значение производной:
Ищем промежутки возрастания/убывания
Строим касательную к графику в нужных точках
По её наклону делаем вывод о значении производной
Ответ
Если важно нулевое значение производной:
Находим на графике функции точки минимума/максимума
Делаем вывод согласно условиям задачи
Ответ
График производной функции
Если нужно найти точку, в которой функция принимает наибольшее/наименьшее значение:
Ищем промежутки, где график выше/ниже нуля
Делаем вывод о поведении функции на промежутке и в крайних точках
Ответ
Если нужно найти точку экстремума:
Рассматриваем точки пересечения графика с осью Ох
По смене знаков в этих точках определяем точки максимума и минимума
Ответ
Если нужно найти промежутки возрастания/убывания функции:
Ищем промежутки, на которых производная больше/меньше нуля
Ответ
График и уравнение касательной
Если дан график функции:
Ищем значение производной (по угловому коэффициенту касательной или через тангенс её наклона)
Ответ
Если дан график производной:
В условии находим угловой коэффициент касательной
Находим соответствующие значения на графике
Ответ
Уравнение функции и касательной
Приравниваем:
производную функции и угловой коэффициент касательной
значение функции и касательной в точке касания
Составляем и решаем систему уравнений:
\(\left\{ \begin{matrix} f’(x_{1}\ ) = a \\ \text{\ \ \ f}\left( x_{1} \right) = ax_{1} + b \\ \end{matrix} \right.\ \)
Ответ
Первообразная
Если дан график \(f(x)\) с двумя границами \(\lbrack a;\ b\rbrack\) и явный вид первообразной \(F(x) = \ \ldots\ \ \)
Подставляем граничные точки в первообразную и находим площадь под графиком \(S = F(b) - F(a)\ \)
Если дан простой график и нужно найти \(F(b) - F(a)\)
Ищем площадь под графиком по клеточкам в интервале \(\lbrack a;b\rbrack\) и находим\(\ F(b) - F(a) = S\)
Если дан график функции или первообразной
Пользуемся определением первообразной \(F’(x) = f(x)\)