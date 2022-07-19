Смысл производной

Геометрический смысл производной

\(x_{0}\) выглядит следующим образом: Уравнение касательной в точкевыглядит следующим образом: \(y = f^{'}\left( x_{0} \right)x - f^{'}\left( x_{0} \right) \bullet x_{0} + f\left( x_{0} \right)\) \(f^{'}\left( x_{0} \right)\) — значение производной в точке \(x_{0}\) \(x_{0} - \ \)координата самой точки \(f\left( x_{0} \right)\) — значение функции в точке \(x_{0}\)

\(x_{0}\) равна коэффициенту наклона касательной, проведенной в точке \(x_{0}\) : Производная функции в точкеравна коэффициенту наклона касательной, проведенной в точке \(f^{'}\left( x_{0} \right) = k = tg\ \alpha\)

Отсюда можно сделать несколько выводов о том, как связаны значение производной и поведение функции:

1. Функция возрастает.

Если функция возрастает, но наклон касательной, проведенной в любой точке промежутка возрастания будет вправо, значит, ее коэффициент наклона положительный (k > 0). Из соотношения между значением производной и коэффициентом наклона касательной можно сказать, что производная будет так же положительна.

\(Функция\ возрастает\ \Rightarrow f^{'}\left( x_{0} \right) > 0\)

2. Функция убывает.

Если функция убывает, но наклон касательной, проведенной в любой точке промежутка возрастания будет влево, значит, ее коэффициент наклона отрицательный (k < 0). Из соотношения между значением производной и коэффициентом наклона касательной можно сказать, что производная будет так же отрицательна.

\(Функция\ убывает\ \Rightarrow f^{'}\left( x_{0} \right) < 0\)

3. Экстремум.

Точки экстремума, отличаются тем, что в них функция и не возрастает, и не убывает. Если провести касательную в точке экстремума, то она будет строго горизонтальна, то есть ее наклон равен 0. А значит, и производная равна 0 (из соотношения между значением производной и коэффициентом наклона касательной выше).

\(Точка\ экстремума\ \Rightarrow f^{'}\left( x_{0} \right) = 0\)

Точка максимума

До неё функция возрастает, после него убывает. В точке максимума производная сменяет свой знак с плюса на минус.

\(Максимум:\ f^{'}\left( x_{0} \right)\ \mathbf{+ \ \Rightarrow \ -}\)

Точка минимума

До неё функция убывает, после него возрастает. В точке минимума производная сменяет свой знак с минуса на плюс.

\(Минимум:\ f^{'}\left( x_{0} \right)\mathbf{- \ \Rightarrow \ +}\)

Физический смысл производной

Допустим есть некоторая точка, которая двигается вдоль оси ОХ, и ее координата меняется со временем по закону \(x(t)\). Получается, что \(x\left( t \right)\) — это функция того, как меняется расстояние.

Мы знаем определение производной: это темп изменения функции. Если говорить про темп изменения расстояния, то можно догадаться, что это скорость.

То есть:

Чтобы найти скорость материальной точки, необходимо взять производную от функции координаты:

\(v\left( t \right) = x'(t)\)

Темп изменения скорости – это ускорение. Поэтому:

Чтобы найти ускорение, необходимо взять производную от функции скорости, то есть вторую производную от координаты:

\(a\left( t \right) = v^{'}\left( t \right) = x''(t)\)

Таким образом, скорость материальной точки — это первая производная от функции расстояния (координаты), а ускорение – вторая производная от функции расстояния.