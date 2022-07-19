Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Планиметрия
Виды треугольников Теорема Пифагора Векторы Четыре замечательные точки треугольника Биссектриса Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Высота Равенство фигур Окружнoсть и круг Квадрат Трапеция Площади четырёхугольников Прямые и углы на плоскости Многоугольники Треугольники. Площади Средняя линия Медиана Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Ромб Параллелограммы Метод координат на плоскости Подобие фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Симметрия Прямоугольник Простейшие расстояния на плоскости Серединный перпендикуляр Движения Отношения в геометрии Скалярное произведение векторов
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по прямой Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Множества Основы комбинаторики Вероятность Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Метод математической индукции Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Диаграммы, графики и таблицы
Стереометрия
Движения в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Пирамиды Векторы в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Призмы Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Сечения в многогранниках Угол между плоскостями Тела вращения Двугранный угол
Уравнения
Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения в целых числах Показательные уравнения Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Линейные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Логарифмические уравнения
Анализ функций
Экстремумы Интеграл Свойства функций Правила дифференцирования Первообразная Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций
Неравенства
Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем
Формулы и выражения
Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг

Соотношение между сторонами и углами в треугольнике

Свойства треугольника:

1. Сумма углов в треугольнике равна \(\alpha + \beta + \gamma = 180{^\circ}.\)

2. Против большей стороны находится больший угол (против меньшего угла находится меньшая сторона). Отсюда следует, что если \(a\ < b < c\), то \(\alpha < \beta < \gamma\) и наоборот.

Например, существует следующий треугольник с углами 23⁰, 34⁰ и 123⁰ (градусные меры углов указаны в округленном до целого значения виде):

Определим, где расположены эти углы:

\(7 < 10 < 15\)

Значит углы, расположенные напротив этих сторон так же расположены в порядке возрастания:

\({\alpha < \beta < \gamma }{23⁰ < 34⁰ < 123⁰}\)

Следовательно, \(\alpha = 23^{0},\ \ \beta = 34^{0},\ \gamma = 123\)⁰.

3. Для любого треугольника выполняется неравенство треугольника: сумма длин двух любых сторон треугольника всегда больше длины третьей стороны:

\(a + b > c.\ \)

Если это неравенство не выполняется – треугольник не существует.

\({6 + 9 > 12 }{9 + 12 > 6 }{6 + 12 > 9 }\)

Отношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике:

Рассмотрим равносторонний треугольник АВС со стороной а. Проведем в этом треугольнике высоту ВН. В треугольнике АВС она будет являться и биссектрисой, и медианой.

Известно, что в равностороннем треугольнике все стороны и углы равны между собой. Тогда каждый угол равен:

\(\angle А = \angle В = \angle С = \frac{180{^\circ}}{3} = 60⁰\)

Рассмотрим треугольник ВНС. Угол \(С = 60⁰,\) угол \(Н = 90⁰\), а угол \(В = 30⁰\), т.к. ВН является биссектрисой.

Т.к. ВН является медианой, то сторона \(НС\ = \frac{АС}{2}\ = \frac{а}{2}\).

ВС – гипотенуза треугольника ВНС, а НС – катет, лежащий против угла в 30⁰.

Отсюда следует свойство катета, лежащего против угла 30⁰:

Катет, лежащий против угла 30⁰, равен половине гипотенузы.

Против большего угла лежит большая сторона треугольника. В прямоугольном треугольнике наибольшим будет угол = 90⁰, следовательно, наибольшей стороной является гипотенуза.