Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Вероятность Комбинаторика
Стереометрия
Сечения в телах вращения Расстояние от точки до плоскости Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Угол между плоскостями Двугранный угол Призмы Тела вращения Элементы и аксиомы стереометрии Параллельность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды Сечения в многогранниках
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Показательные уравнения
Анализ функций
Экстремумы Первообразная Смысл производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Свойства функций Правила дифференцирования Графическое применение производной Интеграл
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения
Планиметрия
Параллелограммы Квадрат Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Окружнoсть и круг Простейшие расстояния на плоскости Теорема Пифагора Треугольники. Площади Ромб Прямые и углы на плоскости Подобие фигур Биссектриса Трапеция Векторы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Средняя линия Скалярное произведение векторов Симметрия Прямоугольник Метод координат на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Виды треугольников Медиана Теорема синусов и теорема косинусов Высота Равенство фигур Элементы планиметрии Многоугольники Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Комбинации с окружностью Движения Отношения в геометрии

Угол между плоскостями

При пересечении две плоскости образуют двугранный угол, линейная величина которого равна углу между плоскостями. Существует два метода нахождения этого угла.

МЕТОД ПЕРПЕНДИКУЛЯРОВ К ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПЛОСКОСТЕЙ

Как видно из названия, при нахождении угла данным методом нужно провести на каждой из плоскостей перпендикуляр к прямой их пересечения, при этом так, чтобы перпендикуляры пересекались в одной точке.

Существуют две плоскости \(\alpha\) и\(\text{\ β}\), которые пересекаются на прямой\(\ m\):

Чтобы найти угол между этими плоскостями, нужно:

  1. На плоскости \(\alpha\) провести перпендикуляр АО к прямой m.

  2. На плоскости \(\beta\) провести перпендикуляр OB:

  1. Найти линейный угол АОВ:

МЕТОД ПЕРПЕНДИКУЛЯРОВ К ПЛОСКОСТЯМ

Иногда проведение перпендикуляров к прямой пересечения плоскостей – не самый удобный метод нахождения угла между плоскостями. Иногда удобнее «вынести» угол из двугранного угла и посчитать его как угол между прямыми.

  1. Провести перпендикуляр АО от плоскости α.

  2. провести перпендикуляр ОВ к плоскости β:

  1. Найти линейный угол между прямыми АО и ОВ: