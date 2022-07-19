Угол между плоскостями

При пересечении две плоскости образуют двугранный угол, линейная величина которого равна углу между плоскостями. Существует два метода нахождения этого угла.
МЕТОД ПЕРПЕНДИКУЛЯРОВ К ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПЛОСКОСТЕЙ
Как видно из названия, при нахождении угла данным методом нужно провести на каждой из плоскостей перпендикуляр к прямой их пересечения, при этом так, чтобы перпендикуляры пересекались в одной точке.
Существуют две плоскости \(\alpha\) и\(\text{\ β}\), которые пересекаются на прямой\(\ m\):
Чтобы найти угол между этими плоскостями, нужно:
На плоскости \(\alpha\) провести перпендикуляр АО к прямой m.
На плоскости \(\beta\) провести перпендикуляр OB:
Найти линейный угол АОВ:
МЕТОД ПЕРПЕНДИКУЛЯРОВ К ПЛОСКОСТЯМ
Иногда проведение перпендикуляров к прямой пересечения плоскостей – не самый удобный метод нахождения угла между плоскостями. Иногда удобнее «вынести» угол из двугранного угла и посчитать его как угол между прямыми.
Провести перпендикуляр АО от плоскости α.
провести перпендикуляр ОВ к плоскости β:
Найти линейный угол между прямыми АО и ОВ: