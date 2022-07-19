Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Уравнения
Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Уравнения с модулем Уравнения высших степеней Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Дробно-рациональные уравнения Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Однородные уравнения Логарифмические уравнения
Анализ функций
Графическое применение производной Смысл производной Интеграл Свойства функций Экстремумы Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Первообразная
Неравенства
Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции
Планиметрия
Прямые и углы на плоскости Трапеция Равенство фигур Многоугольники Четыре замечательные точки треугольника Подобие фигур Скалярное произведение векторов Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Окружнoсть и круг Прямоугольник Ромб Параллелограммы Движения Площади четырёхугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Виды треугольников Квадрат Высота Отношения в геометрии Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Пифагора Элементы планиметрии Треугольники. Площади Метод координат на плоскости Биссектриса Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Векторы Серединный перпендикуляр Медиана
Реальная математика
Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Метод математической индукции Множества Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Комбинаторика Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по окружности Основы комбинаторики
Стереометрия
Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды Сечения в многогранниках Сечения в телах вращения Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Призмы Угол между плоскостями Движения в пространстве Двугранный угол Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости

Многоугольники

Многоугольник – это геометрическая фигуру, образованная ограниченной ломаной. Каждый многоугольник имеет вершины, стороны, внутренние и внешние углы.

n - угольник – это многоугольник, в котором n вершин, n сторон и n углов. При этом \(n \geq\)3.

Многоугольник с наименьшим количеством углов, вершин и сторон является треугольник.

Каждый многоугольник характеризуется площадью и периметром.

Периметр – сумма длин всех сторон многоугольника.

Площадь для различных n - угольников рассчитывается по-разному, в зависимости от n.

ВЫПУКЛЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК

Выпуклый многоугольник – это многоугольник, который полностью лежит по одну сторону от любой прямой, проходящей между его соседними вершинами.

Другими словами, у выпуклого многоугольника любой внутренний угол меньше 180⁰.

Например, пятиугольник \(А_{1}А_{2}А_{3}А_{4}А_{5}\)­ – выпуклый, а четырехугольник \(В_{1}В_{2}В_{3}В_{4}\) – невыпуклый или вогнутый:

Далее речь будет идти именно о выпуклых многоугольниках.

Сумма углов выпуклого n-угольника равна \((n\ –\ 2) \bullet 180{^\circ}\)

Диагональ – это отрезок между двумя не соседними вершинами многоугольника.

Количество диагоналей в n-угольнике равно

\(\frac{n(n\ –\ 3)}{2}\)

Таким образом треугольники не имеют диагоналей, т.к. каждая вершина является соседней всем остальным.

ПРАВИЛЬНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК

Правильный многоугольник – это многоугольник, стороны и углы которых равны между собой.

В таком случае каждый угол правильного многоугольника будет равен:

\(\frac{(n\ –\ 2) \bullet 180{^\circ}}{n}\)

Так же диагонали правильного многоугольника равны.

Периметр правильного n-угольника:

\(P = a \bullet n\)

где a – длина его стороны.

Примерами правильных многоугольников служат правильный треугольник, квадрат, правильный пятиугольник, правильный шестиугольник и т. д.

УГЛЫ, ВЫСОТЫ И ПЛОЩАДИ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ:

1. Правильный треугольник:

  • Все углы правильного треугольника равны по 60⁰

  • Высота правильного треугольника равна:

\(h = \frac{a\sqrt{3}}{2}\)

  • Тогда площадь правильного треугольника через его высоту:

\(S = \frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}\)

2. Правильный четырёхугольник:

  • Все углы квадрата равны по 90⁰

  • Высота квадрата (правильного четырёхугольника) равна его стороне:

\(h = a\)

  • Тогда его площадь равна:

\(S = a^{2}\)

3. Правильный шестиугольник:

  • Все углы правильного шестиугольника равны по 120⁰

  • Правильный шестиугольник можно представить как шесть одинаковых правильных треугольников. Тогда высота шестиугольника будет равна двум высотам этого треугольника:

\(h = a\sqrt{3}\)

  • Тогда площадь правильного шестиугольника равна площади шести правильных треугольников, из которых он состоит:

\(S = \frac{3a^{2}\sqrt{3}}{2}\)

У каждого правильного многоугольника совпадают центры вписанной и описанной окружностей: