Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Уравнения
Линейные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Системы уравнений с двумя переменными Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения в целых числах Однородные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения
Анализ функций
Экстремумы Первообразная Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Свойства функций Правила дифференцирования Интеграл
Неравенства
Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Многоугольники Медиана Простейшие расстояния на плоскости Треугольники. Площади Прямоугольник Движения Отношения в геометрии Квадрат Прямые и углы на плоскости Биссектриса Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Трапеция Виды треугольников Симметрия Серединный перпендикуляр Окружнoсть и круг Скалярное произведение векторов Векторы Метод координат на плоскости Средняя линия Равенство фигур Элементы планиметрии Ромб Комбинации с окружностью Высота Теорема Пифагора Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Параллелограммы
Реальная математика
Комбинаторика Множества Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Основы комбинаторики Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность
Стереометрия
Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Теорема о трёх перпендикулярах Тела вращения Пирамиды Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Двугранный угол Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве Призмы Сечения в многогранниках

Дробно - рациональные уравнения

Данный тип уравнений отличается тем, что содержит в знаменателе выражение с переменной. Поэтому может возникнуть опасная ситуация – переменная примет такое значение, что знаменатель обратится в ноль. Чтобы этого не произошло, заранее исключим из рассмотрения нули знаменателя и определяем область допустимых значений.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ:

Пример №1:

\(\frac{1}{x - 2} = \frac{2}{x + 4}\)

1. Определим область допустимых значений:

\(\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x - 2 \neq 0 \\ \ \\ \ x + 4 \neq 0\ \\ \end{matrix}\text{\ \ \ \ \ \ \ \ }\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x \neq 2 \\ \ \\ \ \ \ x \neq - 4 \\ \end{matrix} \right.\ \right.\ \)

То есть решением данного уравнения может быть любое число кроме 2 и ‒4.

2. Умножим обе части равенства на общий знаменатель всех дробей и сократим одинаковые выражения в числителе и знаменателе там, где это возможно:

\(\left. \ \frac{1}{x - 2} = \frac{2}{x + 4}\ \right| \cdot (x\ –2)\left( x\ + 4 \right)\)

\(\frac{(x\ –2)\left( x\ + 4 \right)}{x - 2} = \frac{2(x\ –2)\left( x\ + 4 \right)}{x + 4}\)

\(x + 4 = 2(x\ –2)\)

3. Упрощаем уравнение с помощью разрешенных преобразований:

\(x + 4 = 2x\ –4\)

4. Определяем тип получившегося уравнения (линейное, квадратное или кубическое) и решаем подходящим методом. В данном случае видим линейное уравнение. Переносим иксы в одну сторону, числа в другую:

\(8 = x\)

5. Проверяем полученный корень (корни) на принадлженость к области допустимых значений. Корень принадлежит ОДЗ, если при его подстановке в уравнение знаменатели не обращаются в ноль:

Ответ: 8.

Пример №2:

\(\frac{x - 3}{x - 5} + \frac{1}{x} = \frac{x + 5}{x\left( x - 5 \right)}\)

1. Определим область допустимых значений:

\(\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x - 5 \neq 0 \\ \ \\ \ x \neq 0 \\ \ \\ \ \ \ \ x(x - 5) \neq 0\ \\ \end{matrix}\text{\ \ \ \ \ }\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x \neq 5 \\ \ \\ \ \ x \neq 0\ \\ \end{matrix} \right.\ \right.\ \)

2. Умножим обе части равенства на общий знаменатель всех дробей и сократим одинаковые выражения в числителе и знаменателе там, где это возможно:

\(\left. \ \frac{x - 3}{x - 5} + \frac{1}{x} = \frac{x + 5}{x\left( x - 5 \right)} \right| \cdot x\left( x - 5 \right)\)

\(\frac{\left( x - 3 \right)x\left( x - 5 \right)}{x - 5} + \frac{x\left( x - 5 \right)}{x} = \frac{x\left( x + 5 \right)\left( x - 5 \right)}{x\left( x - 5 \right)}\)

\(\left( x - 3 \right)x + x - 5 = x + 5\)

3. Упрощаем уравнение с помощью разрешенных преобразований:

\(x^{2} - 3x + x - 5 = x + 5\)

\(x^{2} - 2x - 5 - x - 5 = 0\)

\(x^{2} - 3x - 10 = 0\)

4. Определяем тип получившегося уравнения (линейное, квадратное или кубическое) и решаем подходящим методом. В данном случае получилось квадратное уравнение, причем коэффициент при \(x^{2}\) равен 1. Значит, удобно использовать теорему Виета:

\(\left\{ \begin{matrix} \ \\ \text{\ \ \ }x_{1} \cdot x_{2} = - 10 \\ \ \\ x_{1} + x_{2} = 3\ \\ \end{matrix} \right.\ \)

Подходит пара чисел -2 и 5.

5. Исключаем те значения корней, которые обращают в ноль знаменатель, то есть не входят в область допустимых значений (ОДЗ).

Ответ: ‒2

При подстановке корней в уравнение должно получиться верное равенство. Это свойство можно использовать для проверки полученных ответов.