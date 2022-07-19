Простейшие тригонометрические уравнения

\(\sin x = a\)
\(\cos x = a\)
\(tg\ x = a\)
\(ctg\ x = a\)
где a – число
Причем на месте \(x\) может стоять любое выражение, содержащее \(x\), а правая часть уравнения является числом.
Каждое простейшее уравнение имеет свою формулу решения, но, чтобы их не пришлось заучивать, можно использовать метод решения через тригонометрический круг.
АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЙ КРУГ:
Рисуем тригонометрический круг.
Отмечаем известное значение тригонометрической функции на соответствующей оси.
Через полученное значение на оси проводим прямую для:
\(\sin x\) – горизонтальную
\(\cos x\) – вертикальную
\(\text{tg\ x}\), \(\text{ctg\ x}\) – через начало координат до пересечения с кругом.
Записываем полученные значения \(\arcsin/\arccos/\ \text{arctg}/\ \text{arcctg}\) + период:
\(2\pi n,\ n\mathbb{\in Z} - полный\ круг\)
\(\pi n,\ n\mathbb{\in Z} - половина\ круга\)
УРАВНЕНИЯ ВИДА \(\mathbf{\sin}\mathbf{\text{x\ }}\mathbf{= a}\):
Решением такого вида уравнения является:
\(\ x = \left( - 1 \right)^{n}\arcsin a + \pi n,\ n \in Z\)
Она объединяется в себя две другие:
Такие же корни уравнения получаются при нахождении их через тригонометрический круг.
Решите уравнение:
\(\sin x = \ \frac{1}{2}\)
Первый способ. Через формулу:
Первая серия корней уравнения будет:
\(x_{1} = \arcsin\frac{1}{2} + 2\pi n,n\mathbb{\in Z}\)
\(x_{1} = \frac{\pi}{6} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
Вторая серия корней:
\(x_{2} = \ \pi - \frac{\pi}{6} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
\(x_{2} = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
Записываем в ответ либо две серии аргументов сразу, либо одну, заключённую в общую формулу:
\(x = \left( - 1 \right)^{n}\frac{\pi}{6} + \pi n,\ n \in Z\)
Второй способ. Через тригонометрический круг:
Рисуем тригонометрический круг и отмечаем на оси синусов значение \(\sin x = \frac{1}{2}.\)
Для синуса проводим горизонтальную прямую, параллельную оси Ох, проходящую через точку \(\sin x = \frac{1}{2}.\)
В точках пересечения этой прямой с окружностью и будут находиться корни уравнения.
Записываем все получившиеся корни с учетом периода.
При использовании тригонометрического круга мы получили те же значения, что и при использовании формул.
УРАВНЕНИЯ ВИДА \(\mathbf{\cos}\mathbf{\text{x\ }}\mathbf{= a}\):
Решением такого вида уравнения является:
\(x = \pm \arccos 0 + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
Решите уравнение:
\(\cos x = 0\)
Первый способ. Через формулу:
Для косинуса существует лишь одна формула, в которую включены уже две серии корней:
\(x = \pm \ \frac{\pi}{2} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
Ответ: \(x = \pm \ \frac{\pi}{2} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\).
Второй способ. Через тригонометрический круг:
Рисуем тригонометрический круг и отмечаем на оси косинусов значение \(\cos x = 0\)
Для косинуса проводим вертикальную прямую, параллельную оси Оу, проходящую через точку \(\cos x = 0\)
В данном случае эта прямая совпадет с осью Оу и пересекает окружность в диаметре.
Записываем получившийся корень с учетом периода. В данном случае можем записать ответ как формулу в первом методе решения, а можем записать его как один из углов + период π, т.к. каждый следующий корень уравнения повторяется через пол-оборота.
Ответ: \(x = \frac{\pi}{2} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
ОСОБЫЕ СЛУЧАИ:
Пример №2 является примером особого случая, когда значение тригофункции попадает на пересечения оси Ох или Оу с окружностью.
К особым случаям относятся следующие уравнения:
Синус:
\(\sin x = 0\):
\(x = \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
\(\sin x = 1\):
\(x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
\(\sin x = \ –1\):
\(x = \ –\frac{\pi}{2} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
Косинус:
\(\cos x = 0\):
\(x = \frac{\pi}{2} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
\(\cos x = 1\):
\(x = 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
\(\cos x = \ –1\):
\(x = \pi + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
УРАВНЕНИЯ ВИДА \(\mathbf{tg\ x = a}\) и \(\mathbf{c}\mathbf{tg\ x = a}\):
Решением этих уравнения является:
\(tg\ x = a\)
\(x = arctg\ a + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
\(ctg\ x = a\)
\(x = arcctg\ a + \ \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
Решите уравнение:
\(\text{tg\ x} = \sqrt{3}\)
Первый способ. Через формулу:
Запишем формулу для нахождения корней для тангенса:
\(x = arctg\ \sqrt{3} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
\(x = \frac{\pi}{3} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
Это и есть ответ к данному уравнению.
Ответ: \(x = \frac{\pi}{3} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)
Второй способ. Через тригонометрический круг:
Рисуем тригонометрический круг и отмечаем на вертикальной оси тангенсов значение \(tg\ x = \sqrt{3}\).
Для тангенса проводим прямую через начало координат, пока она второй раз не пересечет окружность.
В точках пересечения этой прямой с окружностью и будут находиться корни уравнения.
Записываем все получившиеся корни с учетом периода.
Ответ: \(x = \frac{\pi}{3} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)