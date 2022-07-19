Экстремумы

Тема дифференциалы все усложняется. Сейчас посмотри уже 12 задание, где графическое решение будет только маленьким кусочком решения.

Точка экстремума (координата, геопозиция)– значение аргумента (x)

Экстремум (насколько высокая гора / низкая впадина) – значение функции (y)

Задание № 12

Найти точку экстремума (x) или экстремум (y).

Найти наибольшее/наименьшее значение функции на \(\lbrack a;b\rbrack.\)

Нахождение минимума/максимума

Находим производную. Находим точки экстремума (приравниваем производную к нулю и решаем уравнение). Находим знаки производной между точками экстремума, делаем вывод по знакам. Для нахождения значения функции подставляем найденный x в функцию.

Проверка значений производной:

Подставляем наиболее удобные числа.

Проверяем минимальное необходимое количество промежутков.

Единственную точку экстремума можно не проверять.

Нахождение наибольшего/наименьшего значения на \(\mathbf{\lbrack a;\ b\rbrack}\)

Находим производную, приравниваем к нулю и находим точки экстремума. Считаем ИСХОДНУЮ функцию в:

Начале промежутка

Конце промежутка

В экстремумах, лежащих в \(\lbrack a;\ b\rbrack\) (если есть).

Выбираем нужное значение. В ответ – значение ФУКНЦИИ.

Альтернативный способ решения

Если функция \(f\left( x \right)\) всегда возрастает, то наибольшее / наименьшее значение функции \(f(g\left( x \right))\) будет достигаться там же, где и наибольшее / наименьшее значение функции \(g\left( x \right)\).

Всегда возрастающие функции: Всегда убывающие функции: \(\mathbf{f}\left( \mathbf{x} \right)\mathbf{=}\sqrt{\mathbf{x}}\) \(f\left( x \right) = \log_{x}a,\ при\ 0 < a < 1\) \(\mathbf{f}\left( \mathbf{x} \right)\mathbf{=}\mathbf{\log}_{\mathbf{a}}\mathbf{x}\mathbf{,\ при\ a > 1}\) \(f\left( x \right) = a^{x},\ при\ 0 < a < 1\) \(\mathbf{f}\left( \mathbf{x} \right)\mathbf{=}\mathbf{a}^{\mathbf{x}}\mathbf{,\ при\ a > 1}\)