Экстремумы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения
Планиметрия
Треугольники. Площади Параллелограммы Квадрат Площади четырёхугольников Элементы планиметрии Теорема синусов и теорема косинусов Прямые и углы на плоскости Высота Метод координат на плоскости Биссектриса Трапеция Площадь круга и сектора круга Виды треугольников Медиана Симметрия Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Средняя линия Многоугольники Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора Ромб Комбинации с окружностью Подобие фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Скалярное произведение векторов Векторы Движения Окружнoсть и круг Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках
Реальная математика
Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Прикладные задачи Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на проценты Комбинаторика Сложные проценты Множества Основы комбинаторики
Стереометрия
Сечения в телах вращения Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Элементы и аксиомы стереометрии Двугранный угол Призмы Параллельность прямых и плоскостей Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве
Уравнения
Уравнения в целых числах Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью двойного неравенства
Анализ функций
Интеграл Свойства функций Экстремумы Смысл производной Преобразование графиков функции Правила дифференцирования Первообразная Графическое применение производной Графики тригонометрических функций
Неравенства
Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем

Экстремумы

Тема дифференциалы все усложняется. Сейчас посмотри уже 12 задание, где графическое решение будет только маленьким кусочком решения.

  • Точка экстремума (координата, геопозиция)– значение аргумента (x)

  • Экстремум (насколько высокая гора / низкая впадина) – значение функции (y)

Задание № 12

Найти точку экстремума (x) или экстремум (y).

Найти наибольшее/наименьшее значение функции на \(\lbrack a;b\rbrack.\)

Нахождение минимума/максимума

  1. Находим производную.

  2. Находим точки экстремума (приравниваем производную к нулю и решаем уравнение).

  3. Находим знаки производной между точками экстремума, делаем вывод по знакам.

  4. Для нахождения значения функции подставляем найденный x в функцию.

Проверка значений производной:

  • Подставляем наиболее удобные числа.

  • Проверяем минимальное необходимое количество промежутков.

  • Единственную точку экстремума можно не проверять.

Нахождение наибольшего/наименьшего значения на \(\mathbf{\lbrack a;\ b\rbrack}\)

  1. Находим производную, приравниваем к нулю и находим точки экстремума.

  2. Считаем ИСХОДНУЮ функцию в:

  • Начале промежутка

  • Конце промежутка

  • В экстремумах, лежащих в \(\lbrack a;\ b\rbrack\) (если есть).

  1. Выбираем нужное значение. В ответ – значение ФУКНЦИИ.

Альтернативный способ решения

Если функция \(f\left( x \right)\) всегда возрастает, то наибольшее / наименьшее значение функции \(f(g\left( x \right))\) будет достигаться там же, где и наибольшее / наименьшее значение функции \(g\left( x \right)\).

Всегда возрастающие функции: Всегда убывающие функции:
\(\mathbf{f}\left( \mathbf{x} \right)\mathbf{=}\sqrt{\mathbf{x}}\) \(f\left( x \right) = \log_{x}a,\ при\ 0 < a < 1\)
\(\mathbf{f}\left( \mathbf{x} \right)\mathbf{=}\mathbf{\log}_{\mathbf{a}}\mathbf{x}\mathbf{,\ при\ a > 1}\) \(f\left( x \right) = a^{x},\ при\ 0 < a < 1\)
\(\mathbf{f}\left( \mathbf{x} \right)\mathbf{=}\mathbf{a}^{\mathbf{x}}\mathbf{,\ при\ a > 1}\)

Пример:

Найдите точку минимума функции \(y = x^{3} - 27x + 15\)

Решение:

Найдем производную и приравняем к 0:

\({3x}^{2} - 27 = 0\)

\({3x}^{2} = 27\)

\(x^{2} = 9\)

\(x_{1,2} = \pm 3\)

\(\text{\ x}\)

-3 3

Нас интересует точка минимума, значит выбираем точку, через которую знак с - меняется на +. Выбираем -3

Ответ: -3