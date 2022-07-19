Четыре замечательные точки треугольника

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Квадратные уравнения Показательные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Простейшие тригонометрические уравнения Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения в целых числах Однородные уравнения Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Первообразная Графическое применение производной Смысл производной Интеграл Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Преобразование графиков функции
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Отношения в геометрии Скалярное произведение векторов Метод координат на плоскости Равенство фигур Ромб Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Высота Теорема Пифагора Движения Симметрия Подобие фигур Биссектриса Площадь круга и сектора круга Площади четырёхугольников Простейшие расстояния на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Параллелограммы Квадрат Окружнoсть и круг Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Теорема синусов и теорема косинусов Трапеция Медиана Векторы Виды треугольников Многоугольники Треугольники. Площади Средняя линия Элементы планиметрии
Реальная математика
Множества Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Метод математической индукции Комбинаторика Сложные проценты Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по окружности
Стереометрия
Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Движения в пространстве Двугранный угол Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Призмы Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Пирамиды

Четыре замечательные точки треугольника

Замечательная точка треугольника – это точка пересечения всех биссектрис, медиан, высот или серединных перпендикуляров треугольника.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ БИССЕКТРИС:

  1. Свойство биссектрисы:

Каждая точка неразвернутого угла равноудалена от его сторон (или прямых, содержащие эти стороны).

Обратное свойство:

Каждая точка, лежащая внутри угла и равноудаленная от его сторон, лежит на биссектрисе.

  1. Следствие:

Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке.

  1. Доказательство существования замечательной точки:

1) Рассмотрим треугольника с биссектрисами АА1 и ВВ1. Пусть они пересекаются в точке О.

2) Проведем из точки О перпендикуляры ОМ, ОК и ОН к сторонам треугольника:

3) По свойству биссектрисы:

ОМ = ОН, т.к. АО – биссектриса угла А;

ОН = ОК, т.к. ВО – биссектриса угла В;

Следовательно, ОК = ОМ, тогда точка О лежит на биссектрисе и по обратному свойству \(СС_{1}\) является биссектрисой на которое лежит точка О.

4) Значит точка О принадлежит трём биссектрисам, а значит является их точкой пересечения, так же она равноудалена от сторон треугольника.

Точка пересечения биссектрис треугольника – это центр вписанной в треугольник окружности.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СЕРЕДИННЫХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРОВ:

  1. Свойство серединного перпендикуляра:

Каждая точка серединного перпендикуляра к отрезку равноудалена от его концов.

Обратное свойство:

Каждая точка, равноудаленная от концов отрезка, лежит на серединном перпендикуляре, к нему.

  1. Следствие:

Серединные перпендикуляры треугольника пересекаются в одной точке.

  1. Доказательство существования замечательной точки:

1) Рассмотрим серединные перпендикуляры m и n. Эти прямые пересекаются в точке О, т.к. они не могут быть параллельны.

2) По свойству серединного перпендикуляра:

ОВ = ОА и ОВ = ОС, следовательно ОА = ОС

3) По обратному свойству, если ОА = ОС, то p содержит в себе серединный перпендикуляр.

4) Таким образом существует точка О, которая является пересечением трёх серединных перпендикуляров.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЫСОТ:

Доказательство существования замечательной точки:

1) Рассмотрим треугольник АВС, в котором проведены три высоты – АА1, ВВ1, СС1.

2) Через каждую вершину этого треугольника проведем прямую, параллельную противоположной стороне. Получим треугольник А2В2С2.

3) Точки А, В и С делят стороны треугольника А2В2С2 пополам, т.к. АСВС2 – параллелограмм, а значит СВ = АС2, при этом В2СВА – тоже параллелограмм и СВ = В2А, следовательно АС2 = АВ2. Аналогично и с другими сторонами треугольника А2В2С2.

4) При этом высоты треугольника АВС перпендикулярны к сторонам треугольника А2В2С2, т.к. они соответственно перпендикулярны прямым АВ, ВС и АС – которые в свою очередь параллельны А2В2, В2С2 и А2С2.

5) Таким образом АА1, ВВ1, СС1 являются серединными перпендикулярами для треугольника А2В2С2, следовательно можно доказать, то они пересекаются в одной точке по доказательству пересечения серединных перпендикуляров.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МЕДИАН:

Медианы треугольник пересекаются в одной точке и делятся этой точкой в отношении 2:1, считая от вершины.

Доказательство:

1) Рассмотрим треугольник АВС с медианами АА1 и ВВ1, которые пересекаются в точке О

2) Отрезок А1В1 – средняя линия треугольника, тогда она параллельна АВ. Следовательно

\(\angle\)ВВ1А1 = \(\angle\)В1ВА, \(\angle\)В1А1А = \(\angle\)А1АВ как накрест лежащие:

3) Тогда треугольники ОВ1А1 и ОВА подобны по двум углам. А1В1 относится к АВ как \(\frac{1}{2}\), следовательно:

\(\frac{АО}{ОА_{1}} = \frac{ВО}{ОВ_{1}} = \frac{1}{2}\)

4) Аналогично медиана СС1 пересекается с данными медианами в точке О, при этом точка О делит каждую медиану в отношении 1:2, считая от вершины.