Преобразовывать иррациональные выражения можно разными способами. В каждом из них в той или иной степени присутствует разложение на множители, вынесение общего множителя или ФСУ (формулы сокращенного умножения).
СВОЙСТВА КОРНЕЙ:
1. \(\sqrt{a} \bullet \sqrt{b} = \sqrt{\text{ab}}\)
2. \(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}\)
3. \(\left( \sqrt{a} \right)^{n} = \sqrt{a^{n}}\)
4. \(\sqrt[m]{a^{n}} = a^{\frac{n}{m}}\)
5. \(\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[\text{nm}]{a}\)
6. \(\left( \sqrt{a} \right)^{2} = a\)
7. \(\sqrt{a^{2}} = \left| a \right|\)
8. \(\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}\)
ПОДОБНЫЕ РАДИКАЛЫ:
Корни могут называть радикалами, а подобные радикалы – это корни из одинаковых чисел. Чтобы сложить подобные радикалы, нужно вынести повторяющийся радикал как общий множитель. Например:
\(\sqrt{2} + 5\sqrt{3}\ –\ 2\sqrt{3}\ –3\sqrt{2} = (5\sqrt{3}\ –\ 2\sqrt{3}) + (\sqrt{2}\ –\ 3\sqrt{2}) = (5\ –2)\sqrt{3} + (1\ –3)\sqrt{2} = 3\sqrt{3}\ –\ 2\sqrt{2}\)
МЕТОДОМ РАЗЛОЖЕНИЯ ПОДКОРЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ НА МНОЖИТЕЛИ:
По свойству корней мы знаем, что
\(\sqrt{\text{ab}} = \sqrt{a} \bullet \sqrt{b}\)
Поэтому при упрощении иррациональных выражений используется метод разложения на множители.
Например:
\(\sqrt{18} + \sqrt{32} = \sqrt{9 \bullet 2} + \sqrt{16 \bullet 2} = \sqrt{9} \bullet \sqrt{2} + \sqrt{16} \bullet \sqrt{2}\)
Корни из 9 и из 16 легко извлекаются:
\(\sqrt{9} \bullet \sqrt{2} + \sqrt{16} \bullet \sqrt{2} = 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 7\sqrt{2}\)
ПРИМЕНЕНИЕ ФСУ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ:
1. Если мы видим под корнем ФСУ, то мы можем свернуть выражение на множители:
Например:
\(\sqrt{4a^{2} + 4ab + b^{2}} = \sqrt{\left( 2a + b \right)^{2}} = \left| 2a + b \right|\)
2. Так же в иррациональных выражениях можно заметить разность квадратов:
\((7 + \sqrt{5})(7\ –\ \sqrt{5}) = 7^{2}\ –\ \left( \sqrt{5} \right)^{2} = 49\ –\ 5 = 44\)
Из-за того, что в разности квадратов оба выражения возводятся в квадрат, корень второй степени уходит.
ДРОБНЫЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ:
1. Рассмотрим выражение:
\(\frac{3\sqrt{8}}{\sqrt{2}}\)
Упростить его можно двумя способами.
1 Способ:
Домножим дробь на иррациональное выражение в знаменателе:
\(\frac{3\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{8} \bullet \sqrt{2}}{\sqrt{2} \bullet \sqrt{2}}\)
Произведение двух корней можно занести под один корень:
\(\frac{3\sqrt{8 \bullet 2}}{\sqrt{2 \bullet 2}} = \frac{3\sqrt{16}}{\sqrt{4}} = \frac{3 \bullet 4}{2} = 6\)
Ответ: 6.
2 Способ:
Внесем частное двух корней под один корень:
\(\frac{3\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{\frac{8}{2}}\)
Числа внутри корня можно сократить:
\(3\sqrt{\frac{8}{2}} = 3\sqrt{4} = 3 \bullet 2 = 6\)
Ответ: 6.
В обоих случаях получился один ответ. Разница была в ходе рассуждений. Оба способа основываются исключительно на свойствах корней.
Найдите значение выражения при \(a = 8,\ \ b = 2:\)
\(\frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{a\ –\ 6\sqrt{\text{ab}} + 9b}\)
1. Сначала упростим выражение в знаменателе. Свернем его по ФСУ:
\(\frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{a\ –\ 6\sqrt{\text{ab}} + 9b} = \frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})}^{2}} = \frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})}\)
2. Сократим одинаковые скобки в числителе и в знаменателе:
\(\frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a} + 3\sqrt{b}}{\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b}}\)
3. Теперь подставим в выражение значения a и b:
\(\frac{\sqrt{a} + 3\sqrt{b}}{\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{8} + 3\sqrt{2}}{\sqrt{8}\ –\ 3\sqrt{2}}\)
4. Разложим \(\sqrt{8}\) на множители:
\(\frac{\sqrt{8} + 3\sqrt{2}}{\sqrt{8}\ –\ 3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{4 \bullet 2} + 3\sqrt{2}}{\sqrt{4 \bullet 2}\ –\ 3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}}{2\sqrt{2}\ –\ 3\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{–\sqrt{2}} = \ –5\)
Ответ: \(–5\).
ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОРНЕЙ:
Приближенное значение корня:
Например:
\(\sqrt{30}\)
Округлим \(\sqrt{30}\) до целого. Представим его как число, заключенное между какими-то натуральными числами. Мы знаем, что ближайшие значения квадратов для 30 – это 25 (квадрат 5) и 36 (квадрат 6):
\(\sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{36}\)
\(5 < \sqrt{30} < 6\)
Значит округление \(\sqrt{30}\) в сторону 5 – это округление с недостатком, а в сторону 6 – округление с избытком. Значит целое значение \(\sqrt{30} = 5\).
Подберем значение \(\sqrt{30}\) до десятых. Найдем квадраты чисел 5,1, 5,2, 5,3 и т.д., пока не найдем два значения, между которыми заключено число 30.
\(\sqrt{29,16} < \sqrt{30} < \sqrt{30,25}\)
\(5,4 < \sqrt{30} < 5,5\)
Теперь мы знаем, что число \(\sqrt{30}\) = 5,4 до десятков. Таким образом можно найти приближенное значение корня до любого разряда.
СРАВНЕНИЕ КОРНЯ С ЧИСЛОМ:
Чтобы сравнить корень и число, нужно возвести оба числа в квадрат:
\(a > b \Longleftrightarrow a^{2} > b^{2} \Longleftrightarrow \sqrt{a} > \sqrt{b}\)
Сравнить:
\(\sqrt{98}\ и\ 9\)
1. Возведем обе части в квадрат:
\({(\sqrt{98})}^{2}\ и\ 9^{2}\)
\(98\ и\ 81\)
2. Определим знак неравенства между этими числами. Для их корней знак будет таким же:
\(98 > 81\)
\(\sqrt{98} > 9\)
Если корень сравнивают с отрицательным числом, то возводить оба числа в квадрат не нужно. Любой корень всегда будет больше отрицательного числа, т.к. любое положительное число больше отрицательного:
\(\sqrt{a}\ и\ b,\ при\ b < 0\)
\(a > 0\ по\ определению\ корня\)
\(b < 0 < \sqrt{a}\)
\(b < \sqrt{a}\)