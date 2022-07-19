Прямоугольник

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Прикладные задачи Основы комбинаторики Метод математической индукции Вероятность Комбинаторика Сложные проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на проценты Множества Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на сплавы и смеси
Стереометрия
Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в многогранниках Угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Пирамиды Расстояние от точки до плоскости Тела вращения Движения в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Двугранный угол Призмы Метод координат в пространстве Угол между плоскостями
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Иррациональные уравнения Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Квадратные уравнения Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней Уравнения в целых числах Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными
Анализ функций
Первообразная Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Интеграл Графики тригонометрических функций Свойства функций Правила дифференцирования Экстремумы
Неравенства
Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Формулы и выражения
Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг
Планиметрия
Площади четырёхугольников Равенство фигур Векторы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Средняя линия Площадь круга и сектора круга Медиана Симметрия Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Пифагора Движения Параллелограммы Квадрат Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Простейшие расстояния на плоскости Биссектриса Виды треугольников Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Теорема синусов и теорема косинусов Прямые и углы на плоскости Подобие фигур Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Серединный перпендикуляр Трапеция Многоугольники Ромб Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью

Прямоугольник

Прямоугольник – это параллелограмм, все углы которого равны, а значит равны по 90⁰.

\(\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА:

Можно сказать, что прямоугольник – это частный случай параллелограмма, поэтому он будет обладать всеми свойствами и признаками параллелограмма, но при этом имеет свои:

Свойства прямоугольника:

Прямоугольник обладает всеми свойствами параллелограмма, а также:

Диагонали прямоугольника равны

\(АС = \text{BD}\)

Признаки прямоугольника:

Четырехугольник является прямоугольником, если обладает хотя бы одним свойством параллелограмма и одним из свойств прямоугольника:

1. Один из углов параллелограмма равен 90⁰ (тогда все остальные также равны 90⁰):

\(\mathbf{\angle}\mathbf{A =}\mathbf{\angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}}\)

2. Диагонали параллелограмма равны:

\(АС = \text{BD}\)

ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА:

Площадь прямоугольника находится также, как площадь параллелограмма, но из-за необычных свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

1. Через стороны

Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон (т.к. они являются высотами друг другу).

\(S = ab\)

2. Через диагональ и угол между диагоналями

Площадь прямоугольника равна половине квадрата его диагонали на синус угла между диагоналями.

\(S = \frac{1}{2}d^{2} \bullet \sin\gamma\)