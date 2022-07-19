\(\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}\)
СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА:
Можно сказать, что прямоугольник – это частный случай параллелограмма, поэтому он будет обладать всеми свойствами и признаками параллелограмма, но при этом имеет свои:
Свойства прямоугольника:
Прямоугольник обладает всеми свойствами параллелограмма, а также:
Диагонали прямоугольника равны
\(АС = \text{BD}\)
Признаки прямоугольника:
Четырехугольник является прямоугольником, если обладает хотя бы одним свойством параллелограмма и одним из свойств прямоугольника:
1. Один из углов параллелограмма равен 90⁰ (тогда все остальные также равны 90⁰):
\(\mathbf{\angle}\mathbf{A =}\mathbf{\angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}}\)
2. Диагонали параллелограмма равны:
\(АС = \text{BD}\)
ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА:
Площадь прямоугольника находится также, как площадь параллелограмма, но из-за необычных свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.
1. Через стороны
Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон (т.к. они являются высотами друг другу).
\(S = ab\)
2. Через диагональ и угол между диагоналями
Площадь прямоугольника равна половине квадрата его диагонали на синус угла между диагоналями.
\(S = \frac{1}{2}d^{2} \bullet \sin\gamma\)