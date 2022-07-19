Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней
Планиметрия
Движения Площадь круга и сектора круга Виды треугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Симметрия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Метод координат на плоскости Биссектриса Элементы планиметрии Скалярное произведение векторов Медиана Четыре замечательные точки треугольника Высота Средняя линия Трапеция Многоугольники Ромб Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Прямоугольник Теорема Пифагора Подобие фигур Площади четырёхугольников Равенство фигур Треугольники. Площади Серединный перпендикуляр Квадрат Векторы Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Теорема синусов и теорема косинусов
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Метод математической индукции Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Комбинаторика Текстовые задачи на производительность Диаграммы, графики и таблицы Основы комбинаторики Сложные проценты Множества
Стереометрия
Расстояние от точки до плоскости Векторы в пространстве Двугранный угол Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Угол между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Пирамиды Призмы Сечения в многогранниках Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Тела вращения
Уравнения
Квадратные уравнения Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью двойного неравенства Иррациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения высших степеней Однородные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Методы решения уравнений
Анализ функций
Графическое применение производной Интеграл Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная Смысл производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Свойства функций
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства

Отношения в геометрии

Зачастую в геометрических задачах в условии даются отношения отрезков и площадей или отношение отрезков нужно найти. Существует ряд теорем и свойств фигур и их элементов, в которых так или иначе используются отношения.

ОТНОШЕНИЯ ОТРЕЗКОВ:

1. Все медианы треугольника пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины: \(\text{AO}:\text{AM} = 2:1.\)

2. Средняя линия треугольника равна половине основания: \(MN = \frac{1}{2}\text{BC}\)

3. Медиана в прямоугольном треугольнике, проведенная к гипотенузе, равна ее половине \(CM = \frac{1}{2}\text{AB}\)

4. Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

Произвольный параллелограмм или ромб:

\(АО = ОС,\ \ BO = \text{OD}\)

Изображение выглядит как объект, антенна, катается на лыжах Автоматически созданное описание

Прямоугольник или квадрат:

\(АО = ОС = BO = \text{OD}\)

Изображение выглядит как объект, фотография, другой, катается на лыжах Автоматически созданное описание

ОТНОШЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ:

1. Медиана разбивает треугольник на два равновеликих (по площади) треугольника:

\(S_{\text{ACM}} = S_{\text{AMB}} = S\)

2. Треугольник делится тремя медианами на шесть равновеликих треугольников:

\(S_{\text{AKO}} = S_{\text{ALO}} = S_{\text{CKO}} = S_{\text{CMO}} = S_{\text{BMO}} = S_{\text{BLO}} = S\)

3. Если площадь треугольника равна S, то площадь треугольника, составленного из его медиан, равна \(\frac{3}{4}S\)

\(S_{\text{AKC}\left( \text{LMB} \right)} = \frac{3}{4}S_{\text{ABM}}\)

ЛЕММЫ О ПЛОЩАДЯХ ТРЕУГОЛЬНИКА:

Лемма 1:

Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия.

\(S_{\text{ABC}}\sim S_{\text{EKF}}\)

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{EKF}}} = \left( \frac{\text{AC}}{\text{EF}} \right)^{2} = k^{2}\)

Изображение выглядит как рисунок Автоматически созданное описание

Лемма 2:

Если стороны треугольников с общей вершиной лежат на одной прямой, то их площади относятся как основания.

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{ABE}}} = \frac{\frac{1}{2}BH \cdot AC}{\frac{1}{2}BH \cdot AE} = \frac{\text{AC}}{\text{AE}}\)

\(\frac{S_{\text{EBC}}}{S_{\text{ABE}}} = \frac{\frac{1}{2}BH \cdot EC}{\frac{1}{2}BH \cdot AE} = \frac{\text{EC}}{\text{AE}}\)

Лемма 3:

Если два треугольника имеют общую сторону, то их площади соотносятся как длины отрезков BE и OE.

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{AOE}}} = \frac{\text{BE}}{\text{OE}}\)

Изображение выглядит как воздушный змей Автоматически созданное описание

Лемма 4:

Если два треугольника имеют общий угол, то их площади соотносятся как произведения соответствующих сторон, прилежащих к этому углу.

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{EBF}}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin{\angle B}}{\frac{1}{2}EB \cdot BF \cdot \sin{\angle B}} = \frac{AB \cdot BC}{EB \cdot BF}\)

Изображение выглядит как зонт Автоматически созданное описание

Продолжение леммы 4:

Лемма 4 применима даже в том случае, если точки нового треугольника были взяты не на сторонах, а на продолжениях сторон. Пусть точка Е лежит на продолжении стороны AB за вершину В.

\(\sin{\angle FBE} = \sin{\left( 180{^\circ} - \angle ABC \right) = \sin{\angle ABC}}\)

\(\frac{S_{\text{ABC}}}{S_{\text{EBF}}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin{\angle ABC}}{\frac{1}{2}EB \cdot BF \cdot \sin{\angle FBE}} = \frac{AB \cdot BC}{EB \cdot BF}\)