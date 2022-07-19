Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Стереометрия
Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Угол между плоскостями Двугранный угол Призмы Параллельность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве
Уравнения
Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения высших степеней Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах
Анализ функций
Свойства функций Правила дифференцирования Первообразная Интеграл Графики тригонометрических функций Экстремумы Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции
Неравенства
Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Метод координат на плоскости Средняя линия Теорема Пифагора Теорема Менелая и теорема Чевы Окружнoсть и круг Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Параллелограммы Трапеция Отношения в геометрии Теорема синусов и теорема косинусов Элементы планиметрии Прямые и углы на плоскости Подобие фигур Биссектриса Площади четырёхугольников Виды треугольников Скалярное произведение векторов Ромб Квадрат Комбинации с окружностью Высота Многоугольники Симметрия Прямоугольник Треугольники. Площади Серединный перпендикуляр Движения Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Медиана Векторы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках
Реальная математика
Множества Вероятность Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика Прикладные задачи

Расстояние от прямой до плоскости

Для нахождения расстояния от прямой до плоскости используются те же методы, что и при нахождении расстояния от точки до плоскости, т. к. любое расстояние – это перпендикуляр, то есть отрезок. Значит расстоянием от прямой до плоскости будет отрезок, между точкой прямой и точкой на плоскости.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ИЗ ТОЧКИ НА ПРЯМОЙ К ПЛОСКОСТИ

Простейший способ найти расстояние от прямой до плоскости – провести перпендикуляр из любой точки этой прямой.

Например, проведем из точки \(N \in m\) перпендикуляр \(\text{NH}\) к плоскости α. Он и будет являться расстоянием между прямой \(m\) и плоскостью α.

Важно! Проведенный перпендикуляр должен быть перпендикуляром не только к прямой, а ко всей плоскости. Помните, что прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в этой плоскости.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ИЗ ТОЧКИ НА ПЛОСКОСТИ К ПЛОСКОСТИ

Если возникают трудности с построением перпендикуляра непосредственно из данной прямой \(m\), то можем провести через нее плоскость \(\beta\) так, что \(\beta \parallel \alpha\). Тогда любая точка на этой плоскости, например точка \(B\), будет находиться на том же расстоянии до плоскости \(\alpha\), что и прямая \(m\).