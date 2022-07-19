Рациональные неравенства

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Планиметрия
Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Менелая и теорема Чевы Многоугольники Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Четыре замечательные точки треугольника Площади четырёхугольников Медиана Виды треугольников Комбинации с окружностью Биссектриса Прямые и углы на плоскости Высота Средняя линия Элементы планиметрии Прямоугольник Метод координат на плоскости Параллелограммы Квадрат Теорема Пифагора Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Ромб Векторы Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Треугольники. Площади Симметрия Площадь круга и сектора круга Окружнoсть и круг Скалярное произведение векторов Подобие фигур Движения Равенство фигур Простейшие расстояния на плоскости
Реальная математика
Комбинаторика Текстовые задачи на движение по окружности Вероятность Метод математической индукции Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по воде Множества Основы комбинаторики Текстовые задачи на проценты
Стереометрия
Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве Двугранный угол Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Призмы Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды Расстояние от точки до плоскости
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения
Анализ функций
Свойства функций Смысл производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная Графическое применение производной Интеграл
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства
Формулы и выражения
Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг

Рациональные неравенства


МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ:

Для решения рациональных неравенств применяется метод интервалов. Рассмотрим его алгоритм:

  1. Переносим все слагаемые влево.

  2. Раскладываем левую часть на множители.

  3. Приравняем каждый множитель к нулю и выразим переменную. Эти значения переменной являются нулями функции.

  • Отмечаем на координатной оси нули числителя и знаменателя (если он есть). Нули знаменателя всегда «выколотые» точки.

  • Ноль функции, полученный из множителя, стоящего в четной степени, образует «петлю» на координатной прямой.

  1. Определяем знак неравенства в крайнем правом промежутке (можно подставить пробную точку из каждого промежутка в преобразованное неравенство).

  2. Определяем знаки в остальных промежутках, двигаясь справа налево. Для соседних промежутков, включая петлю, знаки чередуются.

  3. Выбираем нужные промежутки и записываем ответ.

Пример №1:

Решите неравенство:

\(x^{2} + 8x\ –\ 5 \geq \ –5\)

1. Переносим все слагаемые влево:

\(x^{2} + 8x\ –\ 5 \geq \ –5\)

\(x^{2} + 8x\ –\ 5\ + 5 \geq 0\)

\(x^{2} + 8x \geq 0\)

2. Раскладываем левую часть на множители:

\(x^{2} + 8x \geq 0\)

\(x(x + 8) \geq 0\)

3. Чтобы найти нули неравенства, нужно приравнять каждый множитель к 0. Получившиеся значения отметим на координатной прямой. Точки будут выколотыми или закрашенными в соответствии со строгостью знака неравенства:

\(x\left( x + 8 \right) \geq 0\)

\(x = 0\ \ или\ \ x = \ –8\)

4. Мы получили три интервала. Нам нужно найти те интервалы, на которых x будет обращать неравенство в верное. Определим знак неравенства в самом крайнем промежутке. В этот промежуток входят все числа больше, либо равные 0. Допустим, \(x = \ 1\), тогда

\(x\left( x + 8 \right) = \ 1(1 + 8) = 9\)

9 – число положительное. Значит на самом крайнем промежутке x будет обращать выражение \(x\left( x + 8 \right)\ \)в положительное число:

5. Все промежутки справа налево будут менять знак, переходя через точки 0 и –8. Поэтому получаются следующие знаки промежутков:

6. Неравенство \(x\left( x + 8 \right) \geq 0\) должно быть больше, либо равно нулю. Значит решением такого неравенства будут положительные промежутки:

\(x \in (–\infty;\ –8\rbrack \cup \lbrack 0; + \infty)\)

Ответ: \(x \in (–\infty;\ –8\rbrack \cup \lbrack 0; + \infty)\).

Пример №2:

Решите неравенство:

\({4x}^{2} + 20x + 25 > 0\)

1. Все слагаемые уже перенесены влево.

2. Разложим левую часть на множители. Здесь мы видим ФСУ – квадрат суммы:

\({4x}^{2} + 20x + 25 > 0\)

\({(2x + 5)}^{2} > 0\)

3. Найдем нули функции:

\({\left( 2x + 5 \right)^{2} = 0 }{2x + 5 = 0 }{2x = \ –5 }{x = \ –2,5}\)

Если один из множителей стоит в четной степени, то ноль функции, образованный приравниванием этого множителя к нулю, образует «петлю». Эта петля – промежуток, который включает в себя одно число – именно этот ноль функции, в данном случае «петля» равна – 2,5:

4. Таким образом у нас появилось три промежутка. Отметим знак самого правого из них. Для удобства представим, что x = 0, т.к. 0 как раз входят в этот промежуток:

\({(2x + 5)}^{2} = 5^{2} = 25\)

25 – положительное число, значит и промежуток является положительным:

5. При переходе через ноль функции знак поменяется именно в петле. Тогда для самого левого промежутка знак снова станет положительным:

6. Выберем промежутки, которые обращают наше выражение в положительное:

\(x \in (–\infty;–2,5) \cup (–2,5; + \infty)\)

То есть наше выражение обращается в неположительное, только если \(x = \ –2,5.\ \ \)Поэтому число \(–2,5\ \)– единственное число, которое не идет в ответ.

Ответ: \(x \in (–\infty;–2,5) \cup (–2,5; + \infty)\).

Пример №3:

Решим неравенство:

\(\frac{x^{2}(x\ –\ 5)}{x\ –\ 8} \leq 0\)

1. Так как пункты 1 и 2 алгоритма уже выполнены, сразу переходим к пункту 3:

Нули числителя: \(x = 0\ и\ x = 5\ \ \)

Нули знаменателя: \(x = 8\)

Отмечаем полученные точки на координатной прямой. Нули числителя будут закрашиваться в соответствии со знаком неравенства, а нули знаменателя всегда выколоты, независимо от знака.

При этом 0 на координатной прямой образует петлю аналогично примеру №2, потому что ноль функции \(x = 0\ \)был найден через множитель \(x^{2}\):

2. В крайнем правом промежутке можно рассмотреть точку \(x = 10:\)

\(\frac{x^{2}(x\ –\ 5)}{x\ –\ 8} = \frac{10^{2}(10\ –\ 5)}{10\ –\ 8} = \frac{100 \bullet 5}{2} = 250\)

После подстановки получаем, что выражение больше 0.

3. Определяем знаки в оставшихся промежутках с учетом петли:

4. Необходимо отметить промежутки, которые обращают выражение в отрицательное число или равно нулю:

т.к. само число 0 обращает всё выражение в 0, то оно тоже подходит для ответа:

\(x \in \left\{ 0 \right\} \cup \lbrack 5;8)\)

Ответ: \(x \in \left\{ 0 \right\} \cup \lbrack 5;8)\).