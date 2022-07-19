Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Планиметрия
Виды треугольников Медиана Четыре замечательные точки треугольника Квадрат Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Комбинации с окружностью Теорема Пифагора Движения Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Многоугольники Прямоугольник Средняя линия Симметрия Векторы Серединный перпендикуляр Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Биссектриса Площади четырёхугольников Элементы планиметрии Треугольники. Площади Подобие фигур Трапеция Ромб Метод координат на плоскости Высота Окружнoсть и круг Отношения в геометрии Скалярное произведение векторов Теорема синусов и теорема косинусов
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Основы комбинаторики Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по окружности Диаграммы, графики и таблицы Комбинаторика Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Метод математической индукции Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи
Стереометрия
Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Движения в пространстве Призмы Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Параллельность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Двугранный угол Пирамиды
Уравнения
Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Уравнения высших степеней Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Однородные уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения в целых числах
Анализ функций
Правила дифференцирования Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Интеграл Свойства функций Экстремумы Первообразная Графики тригонометрических функций
Неравенства
Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения

Медиана

Медиана ― отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.

Свойства медианы треугольника:

1. Все три медианы треугольника пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины.

2. Медиана разбивает треугольник на два равновеликих (по площади) треугольника.\(\text{\ S}_{1} = S_{2}\)

3. Треугольник делится тремя медианами на шесть равновеликих треугольников.

4. В прямоугольном треугольнике медиана, проведённая из вершины с прямым углом, равняется половине гипотенузы.

Формула для медианы треугольника:

Если стороны треугольника a и b, \(m_{c}\) — медиана треугольника, проведённая к стороне c, то

\(m_{c} = \frac{1}{2}\sqrt{2a^{2} + {2b}^{2} - c^{2}}\)