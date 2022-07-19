Площади четырёхугольников

ПЛОЩАДИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММОВ:
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛОГРАММ
Через высоту и сторону
Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.
\(S = ah_{1} = bh_{2}\)
Через две стороны и угол между ними
Площадь параллелограмма равна произведению его сторон на синус угла между ними.
\(S = ab \bullet \sin\alpha\)
Через диагонали и угол между ними
Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагоналей на синус угла между ними.
\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)
ПРЯМОУГОЛЬНИК
Через стороны
Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон (т.к. они являются высотами друг другу)
\(S = ab\)
Через диагональ и угол между диагоналями
Площадь прямоугольника равна половине квадрата его диагонали на синус угла между диагоналями.
\(S = \frac{1}{2}d^{2} \bullet \sin\gamma\)
РОМБ
Через высоту и сторону
Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту (при чем для любой стороны это выражение будет одинаковым, так как стороны равны).
\(S = ah\)
Через сторону и угол между сторонами
Площадь ромба равна произведению квадрата его стороны на синус угла между сторонами.
\(S = a^{2} \bullet \sin\alpha\)
Через диагонали
Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.
\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2}\)
КВАДРАТ
Через сторону
Площадь квадрата равна квадрату его стороны.
\(S = a^{2}\)
Через диагональ
Площадь квадрата равна одной второй квадрата его диагонали.
\(S = \frac{1}{2}d^{2}\)
ПЛОЩАДИ ТРАПЕЦИЙ:
Через основания и высоту
Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.
\(S = \frac{a + b}{2} \bullet h\)
Через среднюю линию и высоту
Площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.
\(S = mh\)
Через диагонали и угол между ними
Площадь трапеции равна половине произведения ее диагоналей на синус угла между ними.
\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)