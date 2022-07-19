Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Неравенства
Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Движения Отношения в геометрии Элементы планиметрии Параллелограммы Прямоугольник Простейшие расстояния на плоскости Высота Комбинации с окружностью Подобие фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Трапеция Медиана Ромб Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Средняя линия Биссектриса Окружнoсть и круг Многоугольники Площади четырёхугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Треугольники. Площади Метод координат на плоскости Квадрат Теорема синусов и теорема косинусов Площадь круга и сектора круга Виды треугольников Скалярное произведение векторов Симметрия Векторы Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора
Реальная математика
Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по прямой Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по окружности Множества Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика Основы комбинаторики Вероятность Диаграммы, графики и таблицы
Стереометрия
Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Движения в пространстве Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды Призмы Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Векторы в пространстве Расстояние от прямой до плоскости
Уравнения
Показательные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Квадратные уравнения
Анализ функций
Графическое применение производной Интеграл Графики тригонометрических функций Первообразная Смысл производной Преобразование графиков функции Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования

Площади четырёхугольников

ПЛОЩАДИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММОВ:

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

  1. Через высоту и сторону

Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

\(S = ah_{1} = bh_{2}\)

  1. Через две стороны и угол между ними

Площадь параллелограмма равна произведению его сторон на синус угла между ними.

\(S = ab \bullet \sin\alpha\)

  1. Через диагонали и угол между ними

Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)

ПРЯМОУГОЛЬНИК

  1. Через стороны

Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон (т.к. они являются высотами друг другу)

\(S = ab\)

  1. Через диагональ и угол между диагоналями

Площадь прямоугольника равна половине квадрата его диагонали на синус угла между диагоналями.

\(S = \frac{1}{2}d^{2} \bullet \sin\gamma\)

РОМБ

  1. Через высоту и сторону

Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту (при чем для любой стороны это выражение будет одинаковым, так как стороны равны).

\(S = ah\)

  1. Через сторону и угол между сторонами

Площадь ромба равна произведению квадрата его стороны на синус угла между сторонами.

\(S = a^{2} \bullet \sin\alpha\)

  1. Через диагонали

Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2}\)

КВАДРАТ

  1. Через сторону

Площадь квадрата равна квадрату его стороны.

\(S = a^{2}\)

  1. Через диагональ

Площадь квадрата равна одной второй квадрата его диагонали.

\(S = \frac{1}{2}d^{2}\)

ПЛОЩАДИ ТРАПЕЦИЙ:

  1. Через основания и высоту

Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.

\(S = \frac{a + b}{2} \bullet h\)

  1. Через среднюю линию и высоту

Площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.

\(S = mh\)

  1. Через диагонали и угол между ними

Площадь трапеции равна половине произведения ее диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)