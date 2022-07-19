Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции
Планиметрия
Ромб Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Виды треугольников Прямые и углы на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Элементы планиметрии Векторы Квадрат Площади четырёхугольников Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Скалярное произведение векторов Симметрия Прямоугольник Параллелограммы Высота Теорема Пифагора Трапеция Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Серединный перпендикуляр Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Многоугольники Метод координат на плоскости Биссектриса Движения Медиана Средняя линия
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Текстовые задачи на производительность Множества Диаграммы, графики и таблицы Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Метод математической индукции Основы комбинаторики
Стереометрия
Угол между плоскостями Двугранный угол Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Расстояние от точки до плоскости Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды Призмы Сечения в многогранниках Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью
Уравнения
Квадратные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью двойного неравенства Показательные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Иррациональные уравнения Уравнения с модулем Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений
Анализ функций
Экстремумы Правила дифференцирования Преобразование графиков функции Интеграл Свойства функций Первообразная Графическое применение производной Смысл производной Графики тригонометрических функций
Неравенства
Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства

Движения


ОТОБРАЖЕНИЕ ПЛОСКОСТИ НА СЕБЯ

Отображение – понятие в математике, схожее с функцией. С разницей в том, что применяется не к числам, а к геометрическим точкам.

Например, плоскость α отображается на плоскость β, если каждой точке плоскости α соответствует единственная точка плоскости β (то же определение функции, только вместо чисел – точки, а вместо множеств – плоскости, состоящие их этих точек):

Если каждой точке, лежащей на плоскости, соответствует единственная точка на этой же плоскости, такое отображение называется отображением плоскости на себя или наложение:

Таким образом можно сказать, что любая симметрия – это частный случай наложения. Каждая симметрия имеет определенную закономерность в зависимости от вида, например, точки могут отражаться симметрично относительно прямой (осевая симметрия) или симметрично относительно точки (центральная симметрия).

ДВИЖЕНИЕ

Если на плоскости существует несколько точек и они отображаются на эту же плоскость, сохраняя расстояние между этими точками, тогда такое отображение называется движением. Например:

Точки a и b отображаются на плоскость α как a1 и b1 так, что расстояние между исходными точками равно расстоянию между отображенными:

\(AB = A_{1}B_{1}\)

Получается, что движение – это наложение, при котором сохраняется расстояние между точками. В таком случае точка отображается на точку, при этом если точек несколько, то расстояние между ними сохраняется, тогда любая фигура отображается на равную себе же при движении.

Луч отображается в равный луч, отрезок в равный отрезок, треугольник в равный треугольник.

При определении треугольников как равных используют утверждение, что «равные треугольники при наложении совпадают», что следует из определения наложения.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС

Параллельный перенос – это движение, при котором сохраняется расстояние между точками, при этом каждый отображенный отрезок параллелен исходному.

Мы используем параллельный перенос для совершения арифметических действий с векторами, чтобы сохранить их длину и направление. Мы как бы поднимаем вектор и не вращая его, переносим в определённую точку:

ПОВОРОТ

Поворот – это движение, при котором сохраняется расстояние между точками, при этом каждый отображенный отрезок не параллелен исходному.

Например, если бы мы отобразили отрезок так, как будто это тот же отрезок, просто «повернутый» на плоскости:

Отрезок \(\text{AB}\) отобразился в \(AB_{1}\), таким образом, что отрезок \(AB_{1}\) – это поворот отрезка \(\text{AB}\) на угол α.