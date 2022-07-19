ОТОБРАЖЕНИЕ ПЛОСКОСТИ НА СЕБЯ
Например, плоскость α отображается на плоскость β, если каждой точке плоскости α соответствует единственная точка плоскости β (то же определение функции, только вместо чисел – точки, а вместо множеств – плоскости, состоящие их этих точек):
Если каждой точке, лежащей на плоскости, соответствует единственная точка на этой же плоскости, такое отображение называется отображением плоскости на себя или наложение:
Таким образом можно сказать, что любая симметрия – это частный случай наложения. Каждая симметрия имеет определенную закономерность в зависимости от вида, например, точки могут отражаться симметрично относительно прямой (осевая симметрия) или симметрично относительно точки (центральная симметрия).
ДВИЖЕНИЕ
Если на плоскости существует несколько точек и они отображаются на эту же плоскость, сохраняя расстояние между этими точками, тогда такое отображение называется движением. Например:
Точки a и b отображаются на плоскость α как a1 и b1 так, что расстояние между исходными точками равно расстоянию между отображенными:
\(AB = A_{1}B_{1}\)
Получается, что движение – это наложение, при котором сохраняется расстояние между точками. В таком случае точка отображается на точку, при этом если точек несколько, то расстояние между ними сохраняется, тогда любая фигура отображается на равную себе же при движении.
Луч отображается в равный луч, отрезок в равный отрезок, треугольник в равный треугольник.
При определении треугольников как равных используют утверждение, что «равные треугольники при наложении совпадают», что следует из определения наложения.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС
Мы используем параллельный перенос для совершения арифметических действий с векторами, чтобы сохранить их длину и направление. Мы как бы поднимаем вектор и не вращая его, переносим в определённую точку:
ПОВОРОТ
Например, если бы мы отобразили отрезок так, как будто это тот же отрезок, просто «повернутый» на плоскости:
Отрезок \(\text{AB}\) отобразился в \(AB_{1}\), таким образом, что отрезок \(AB_{1}\) – это поворот отрезка \(\text{AB}\) на угол α.