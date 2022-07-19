Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Анализ функций
Экстремумы Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Интеграл Свойства функций Правила дифференцирования Первообразная Графики тригонометрических функций
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения
Планиметрия
Медиана Прямоугольник Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Элементы планиметрии Биссектриса Теорема Пифагора Площадь круга и сектора круга Симметрия Векторы Простейшие расстояния на плоскости Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Параллелограммы Средняя линия Квадрат Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы Движения Многоугольники Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Высота Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Скалярное произведение векторов Серединный перпендикуляр Метод координат на плоскости Виды треугольников Равенство фигур Ромб
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по прямой Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Вероятность Основы комбинаторики
Стереометрия
Параллельность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Метод координат в пространстве Расстояние от точки до плоскости Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды Призмы Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Показательные уравнения Логарифмические уравнения Дробно-рациональные уравнения Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Методы решения уравнений Однородные уравнения Уравнения с модулем Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения

Прямые и углы на плоскости

Углы, образованные пересечением прямых:

При пересечении двух прямых образуются углы, вершинами которых является общая точка – точка пересечения прямых.

1. Смежными называются углы, у которых одна сторона общая, а две другие стороны расположены на одной прямой. Смежные углы в сумме дают 180° (\(\angle\)1 и \(\angle\)2 или \(\angle\)3 и \(\angle\)4).

2. Вертикальными называются углы, у которых стороны одного угла являются продолжением второго угла. Вертикальные углы равны (\(\angle\)1 и \(\angle\)3 или \(\angle 2\) и \(\angle\)4).

Параллельные прямые

Параллельные прямые – прямые, которые не пересекаются, следовательно, не имеют общих точек и углов.

Аксиома параллельных прямых:

Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна прямая, параллельная данной.

Свойства параллельных прямых:

1. Если прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, то она пересекает и другую. 

2. Если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны между собой.

3. Если прямая перпендикулярна одной из параллельных прямых, то она перпендикулярна и другой.

Углы, образованные секущей параллельных прямых:

Сами по себе параллельные прямые не пересекаются, а значит, между ними нет углов, но если пересечь две параллельные прямые секущей, то получится ряд углов, которые обладают определёнными свойствами и названиями.

1. Накрест лежащие углы — это два угла во внутренней области параллельных прямых и на разных сторонах секущей. Накрест лежащие углы попарно равны.

Это углы 4 и 6, а также 1 и 7. 

2. Соответственные углы – это два угла, один во внешней области, один во внутренней области, и которые лежат на одной стороне секущей. Соответственные углы равны.

Это углы 1 и 5; 2 и 6; 3 и 7; 4 и 8. 

3. Односторонние углы лежат по одну сторону от всей секущей внутри параллельных прямых. Сумма односторонних углов равна 180°.

Это углы 1 и 6, а также 4 и 7.

Признаки параллельных прямых: 

1. Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. 

2. Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны. 

3. Если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180°, то прямые параллельны. 

4. Если две прямые перпендикулярны третьей прямой, то они параллельны. 