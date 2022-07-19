Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Отношения в геометрии Квадрат Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Средняя линия Трапеция Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Векторы Параллелограммы Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Окружнoсть и круг Медиана Ромб Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Скалярное произведение векторов Серединный перпендикуляр Площади четырёхугольников Элементы планиметрии Метод координат на плоскости Подобие фигур Виды треугольников Многоугольники Четыре замечательные точки треугольника Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Движения Симметрия Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Биссектриса Треугольники. Площади Прямоугольник Простейшие расстояния на плоскости
Реальная математика
Комбинаторика Текстовые задачи на производительность Множества Текстовые задачи на движение по воде Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Основы комбинаторики Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции
Стереометрия
Теорема о трёх перпендикулярах Призмы Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Движения в пространстве Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Пирамиды Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Векторы в пространстве
Уравнения
Уравнения с модулем Показательные уравнения Однородные уравнения Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Иррациональные уравнения Линейные уравнения Логарифмические уравнения
Анализ функций
Свойства функций Первообразная Смысл производной Интеграл Графики тригонометрических функций Экстремумы Правила дифференцирования Графическое применение производной Преобразование графиков функции
Неравенства
Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства

Тела вращения

Тела вращения – это геометрические тела, образованные вращением геометрической фигуры вокруг оси.

ЦИЛИНДР

Цилиндр – геометрическое тело, образованное двумя кругами, расположенными в параллельных плоскостях, и совмещаемые параллельным переносом.

Образующая – перпендикуляр между окружностями.

Образующие в совокупности составляют боковую поверхность цилиндра. Все образующие цилиндра равны между собой и перпендикулярны основаниям.

Цилиндр можно построить вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон. Эта сторона прямоугольника станет осью будущего цилиндра, а противоположная и равная ей – станет его образующей:

Разверткой цилиндра является прямоугольник (боковая поверхность цилиндра) и две окружности (его основания):

Площадь поверхности цилиндра равна произведения длины окружности основания на высоту:

Полная площадь поверхности цилиндра равна сумме площади поверхности цилиндра и площадей основания:

\(S_{полн.} = 2\pi r^{2} + 2\pi rh = 2\pi r(r + h)\)

Объем цилиндра равен произведению площади основания на образующую:

\(V = \pi r^{2}h\)

КОНУС

Конус – геометрическое тело, состоящее из круга, точки, не лежащей в его плоскости, соединенной с каждой точкой его окружности.

Образующая конуса – это отрезок между вершиной конуса и точкой на окружности основания. Все образующие конуса равны.

Конус можно построить вращением прямоугольного треугольника вокруг его катета, которая станет осью для будущего конуса:

Развертка конуса – это сектор большей окружности (боковая поверхность) и окружность поменьше (основание конуса).

Высота конуса – перпендикуляр между вершиной конуса и центром основания.

Площадь боковой поверхности конуса равна трети произведения длины окружности основания на образующую:

\(S_{бок.} = \text{πrl}\)

Площадь полной поверхности конуса равна сумме площади его боковой поверхности и площади основания:

\(S_{полн.} = \pi\text{rl} + \pi r^{2}\)

Объем конуса равен трети произведения площади его основания на высоту:

\(V = \frac{1}{3}\pi r^{2}H\)

ШАР

Шар – это геометрическое тело, ограниченное сферой.

Сфера – совокупность точек, равноудаленных от центра.

Сфера образована вращением полукруга вокруг диаметра. Диаметр этой окружности становится осью шара:

Развертка шара сложнее, чем у других геометрических тел, потому что у шара совсем нет плоских частей, например оснований. Можно представить развертку шара как перенос изображения нашей планеты с объемного глобуса на плоскую карту. Для этого используют меридианы на глобусе. Если мысленно «разрезать» глобус по каждому меридиану и развернуть его, то мы получим плоскую карту. Так и получают разверту любого шара:

Площадь поверхности шара (или площадь сферы) равна:

\(S_{пов.} = 4\pi r^{2}\)

Объем шара равен:

\(V = \frac{4}{3}\pi r^{3}\)

ШАРОВОЙ СЕГМЕНТ, СЛОЙ И СЕКТОР

Шаровой сегмент – это часть шара, отсекаемая проведенной через этот шар плоскостью.

Основание шарового сегмента – это окружность, образованная секущей плоскостью при пересечении со сферой.

Высота шарового сегмента – это часть радиуса шара между основанием сегмента и сферой.

Объем сегмента шара с радиусом R равен:

\(V = \pi h^{2}\left( R\ –\ \frac{1}{3}h \right)\)

Шаровой слой – это часть шара, заключенная между двумя секущими параллельными плоскостями.

Основания шарового слоя – это окружности, образованные секущими плоскостями при пересечении со сферой.

Высота шарового слоя – расстояние между секущими плоскостями.

Объем слоя шара можно вычислить как разность объемов двух шаровых сегментов.

Сектор шара – это геометрическое тело, полученное при вращении шарового сегмента вокруг одно из радиусов шара под углом < 90°.

Сектор шара состоит из шарового сегмента и конуса, основания которых совпадают, при этом высота сектора шара равна высоте шарового сегмента, из которого он состоит:

Объем сектора шара с радиусом R равен:

\(V = \frac{2}{3}\pi R^{2}h\)