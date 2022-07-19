Квадратные уравнения

Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Математика
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней
Планиметрия
Площадь круга и сектора круга Метод координат на плоскости Квадрат Теорема Пифагора Движения Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Параллелограммы Комбинации с окружностью Трапеция Окружнoсть и круг Биссектриса Элементы планиметрии Высота Средняя линия Подобие фигур Простейшие расстояния на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Отношения в геометрии Многоугольники Прямоугольник Ромб Серединный перпендикуляр Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Менелая и теорема Чевы Виды треугольников Медиана Симметрия Прямые и углы на плоскости Площади четырёхугольников Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Векторы
Реальная математика
Вероятность Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Диаграммы, графики и таблицы
Стереометрия
Призмы Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Пирамиды Сечения в многогранниках Угол между плоскостями Движения в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Двугранный угол
Уравнения
Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Однородные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Простейшие тригонометрические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах Показательные уравнения
Анализ функций
Первообразная Графическое применение производной Преобразование графиков функции Правила дифференцирования Экстремумы Смысл производной Интеграл Графики тригонометрических функций Свойства функций
Неравенства
Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства

Квадратные уравнения

Квадратным называется уравнение, содержащее переменную во второй степени.

В общем виде оно выглядит следующим образом:

\(ax^{2} + bx + c = 0,\) где \(a \neq 0,\ b,\ c\) – некоторые числа.

ДИСКРИМИНАНТ:

Корни уравнения можно определить с помощью дискриминанта \(D = b^{2} - 4ac\) по формулам:

\(\left\lbrack \begin{matrix} \ \\ \ x_{1} = \frac{- b + \sqrt{D}\ }{2a} \\ \ \\ \ x_{1} = \frac{- b - \sqrt{D}\ }{2a}\ \\ \ \\ \end{matrix} \right.\ \)

- Если дискриминант больше нуля – уравнение имеет два корня.

- Если дискриминант равен нулю – уравнение имеет один корень.

- Если дискриминант меньше нуля – корней нет.

Пример №1:

\(x^{2} = 6x\ –\ 5\)

  • Способ 1:

1. Преобразуем уравнение к стандартному виду, перенеся все слагаемые в левую часть:

\(x^{2}\ –\ 6x\ + 5 = 0\)

2. Определим дискриминант полученного уравнения:

\(D = 6^{2} - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 16 = 4^{2}\)

3. С помощью дискриминанта найдем корни по формулам:

\(\left\lbrack \begin{matrix} \ \\ \ x_{1} = \frac{6 + 4\ }{2} \\ \ \\ \ x_{1} = \frac{6 - 4\ }{2}\ \\ \ \\ \end{matrix} \right.\ \) \(\left\lbrack \begin{matrix} x_{1} = 5 \\ {\text{\ \ \ }x}_{2} = 1 \\ \end{matrix} \right.\ \)

Ответ: 5; 1.

СОКРАЩЁННЫЙ ДИСКРИМИНАНТ:

Существует второй способ решения квадратного уравнения. В случае, если коэффициент \(b\) – четное число, запишем его как \(2k\). Квадратное уравнение примет следующий вид:

\(ax^{2} + 2kx + c = 0\),\(\ a \neq 0,\ k,\ c\) – некоторые числа.

Тогда вместо дискриминанта D будем использовать сокращённый дискриминант \(\frac{D}{4}\), а формула его нахождения будет следующей:

\(\frac{D}{4} = k^{2}\ –\ ac\)

Корни уравнения определим так же через сокращённый дискриминант:

\(\left\lbrack \begin{matrix} \ \\ \ x_{1} = \frac{- k + \sqrt{\frac{D}{4}}\ }{a} \\ \ \\ \ x_{1} = \frac{- k - \sqrt{\frac{D}{4}}\ }{a}\ \\ \ \\ \end{matrix} \right.\ \)

  • Способ 2:

1. Преобразуем уравнение к стандартному виду, перенеся все слагаемые в левую часть:

\(x^{2}\ –\ 6x\ + 5 = 0\)

2. Выделим коэффициент k:

\(x^{2}\ –\ 2 \bullet 3x\ + 5 = 0\)

\(k = 3\)

3. Определим сокращённый дискриминант полученного уравнения:

\(\frac{D}{4} = 3^{2} - 1 \cdot 5 = 4 = 2^{2}\)

4. С помощью сокращённого дискриминанта найдем корни по формулам:

\(\left\lbrack \begin{matrix} \ \\ \ x_{1} = \frac{3 + 2\ }{1} \\ \ \\ \ x_{1} = \frac{3 - 2\ }{1}\ \\ \ \\ \end{matrix} \right.\ \) \(\left\lbrack \begin{matrix} x_{1} = 5 \\ {\text{\ \ \ }x}_{2} = 1 \\ \end{matrix} \right.\ \)

Ответ: 5; 1.

Как мы видим, ответ остался прежним, но числа, используемые при вычислениях, стали меньше. Это значит, что при работе с большими коэффициентами решение через сокращённый дискриминант уменьшает вероятность вычислительной ошибки.

ТЕОРЕМА ВИЕТА:

В некоторых случаях (например, \(a = 1\)) корни проще искать по теореме Виета, решая подбором систему уравнений:

\(\left\{ \begin{matrix} \ \\ x_{1} \cdot x_{2} = \frac{c}{a}\ \\ \ \\ \text{\ \ \ \ \ \ x}_{1} + x_{2} = - \frac{b}{a}\ \\ \ \\ \end{matrix} \right.\ \)

Важно, что теорему Виета можно использовать при любом ненулевом коэффициенте а, формула представлена в общем виде. Однако если \(a = 1,\) то чаще всего нужно работать с целыми числами, а не с дробными, что упрощает подбор.

Следствия из теоремы Виета:

Используя теорему Виета, можно увидеть взаимосвязь между коэффициентами b и c и знаками корней уравнения.

Коэффициент c показывает, будут ли одинаковыми знаки корней:

  1. Если\(\ c > 0\), то корни\(\ x_{1}\) и \(x_{2}\ \) имеют одинаковый знак.

  2. Если коэффициент \(c < 0\), корни \(x_{1}\) и \(x_{2}\) будут разных знаков.

Коэффициент b показывает, какой именно знак у корней, если он один, либо какой корень положительный, а какой отрицательный, если знаки разные.

  1. Если \(x_{1} + x_{2} = - b > 0\) (т.е. сумма корней положительна), то возможны 2 варианта:

а) либо оба корня положительны;

б) либо модуль положительного корня больше модуля отрицательного.

  1. Если\(\ x_{1} + x_{2} = - \ b < 0\) (т.е. сумма корней отрицательна), то опять же есть 2 варианта:

а) либо все корни отрицательны;

б) либо модуль положительного корня меньше модуля отрицательного.

Пример №2:

\(x^{2} - 5x + 6 = 0\)

1. Составим систему:

\(\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x_{1} \cdot x_{2} = 6 \\ \ \\ \text{\ \ \ }x_{1} + x_{2} = 5\ \\ \ \\ \end{matrix} \right.\ \)

Из следствий из т. Виета видим, что \(c > 0\), значит у корней одинаковые знаки.

Коэффициент \(b > 0\), значит оба корня положительные

2. Подберем \(x_{1},\ \ x_{2}\) так, чтобы оба равенства выполнялись.

Видим, что произведение больше нуля, значит, либо оба числа отрицательные, либо оба положительные. Сумма положительна, значит, оба положительные.

Произведение корней раскладываем всеми способами на множители:

\(6 = 2 \cdot 3 = 1 \cdot 6\)

Через сумму делаем проверку:

\(2 + 3 = 5\)

\(1 + 6 = 7\)

В данном случае подходят числа

\(x_{1} = 2,\ \ x_{2} = 3\).

Ответ: 2; 3.

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ РЕШЕНИЯ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ:

  • Если \(a + b + c = 0\), то \(x_{1} = 1,\ \ x_{2} = \frac{c}{a}\)

Пример №3:

\(x^{2}\ + 3x\ –\ 4 = 0\)

1. Сложим все коэффициенты уравнения, чтобы проверить, является ли это уравнение примером частного случая. Действительно, коэффициенты в сумме дают 0:

\(1 + 3\ –\ 4 = 0\)

2. Тогда по правилу: \(x_{1} = 1,\ \ x_{2} = \frac{c}{a}\) получаем:

\(\left\lbrack \frac{x_{1} = 1}{x_{2} = \frac{–4}{1}\ = \ –4} \right.\ \)

Ответ: 1; -4.

  • Если \(a + c = b\), то \(x_{1} = \ –1,\ \ x_{2} = \ –\ \frac{c}{a}\)

Пример №4:

\(x^{2}\ + 9x\ + 8 = 0\)

1. Сложим коэффициенты a и c, чтобы проверить уравнение на соответствие второму частному случаю. Действительно \(a + c = b\):

\(1 + 8 = 9\)

2. Тогда по правилу: \(x_{1} = \ –1,\ \ x_{2} = \ –\ \frac{c}{a}\) получаем:

\(\left\lbrack \frac{x_{1} = \ –1}{x_{2} = \ –\ \frac{8}{1}\ = \ –8} \right.\ \)

Ответ: – 1; – 8.

НЕПОЛНЫЕ КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Неполное квадратное уравнение вида

\(ax^{2} + bx = 0.\)

Если отсутствует свободный член, то:

1.Раскладываем левую часть на множители:

\(x(ax + b) = 0\)

2. Приравниваем каждый из множителей к нулю:

\(\left\lbrack \begin{matrix} \ \\ \begin{matrix} \ \\ x = 0 \\ ax + b = 0 \\ \ \\ \end{matrix} \\ \end{matrix} \right.\ \)

3. Решаем каждое из полученных уравнений, получаем:

\(\left\lbrack \begin{matrix} \ \\ x = 0 \\ x = - \frac{b}{a} \\ \end{matrix} \right.\ \)

Неполное квадратное уравнение вида

\(ax^{2} + c = 0.\)

Если отсутствует слагаемое с переменной в первой степени, то:

1.Делим левую и правую часть на коэффициент \(a \neq 0.\)

\(x^{2} + \frac{c}{a} = 0\)

2. Смотрим на знак слагаемого без переменной.

Если \(\frac{c}{a} < 0\), то раскладываем по формуле разности квадратов, приравниваем каждую из скобок к нулю и решаем полученные уравнения.

Если \(\frac{c}{a} = 0\), то получаем единственное решение \(x = 0.\)

Если \(\frac{c}{a} > 0\), то решений нет.