Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг
Планиметрия
Скалярное произведение векторов Параллелограммы Прямые и углы на плоскости Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Средняя линия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Многоугольники Четыре замечательные точки треугольника Движения Окружнoсть и круг Подобие фигур Медиана Треугольники. Площади Высота Ромб Теорема Пифагора Элементы планиметрии Симметрия Прямоугольник Серединный перпендикуляр Квадрат Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Теорема Менелая и теорема Чевы Трапеция Площади четырёхугольников Векторы Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Виды треугольников Равенство фигур
Реальная математика
Сложные проценты Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика Текстовые задачи на производительность Основы комбинаторики Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции
Стереометрия
Теорема о трёх перпендикулярах Двугранный угол Призмы Сечения в многогранниках Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Тела вращения Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Пирамиды Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве
Уравнения
Уравнения высших степеней Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения в целых числах Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Показательные уравнения Однородные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Линейные уравнения
Анализ функций
Преобразование графиков функции Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная Графическое применение производной Свойства функций Смысл производной Интеграл Графики тригонометрических функций
Неравенства
Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем

Текстовые задачи на проценты

Для быстрого и верного решения задач на проценты нужно понимание сути процента, умение считать проценты и внимательно читать условие.

С процентами нам постоянно приходится сталкиваться в повседневной жизни. «Скидка 30%», «Кредит без процентов за 5 минут», «Арендная плата выросла на 12%» - со всех сторон на нас сыплются рекламные слоганы и призывы. Но что же значит слово «проценты»? И как ими оперировать?

Проценты являются удобным инструментом. Нужны они для нахождения части от чего-то. Вообще говоря, звучит похоже на определение дроби. И действительно, проценты очень тесно связаны с дробями, по сути, основываются на них.

Что такое процент?

Процент – это всегда доля какого-то числа.

100% - все число

50% - половина

25% - четверть

Чтобы найти 1%, необходимо поделить всё число на 100.

Один процент – одна сотая доля.

Нахождение процента через деление на 100:

1. Делим изначальное число на 100 (таким образом получаем величину 1 процента от числа).

2. Умножаем на нужное нам количество процентов.

Например, чтобы найти 25% от 200, нужно:

  1. Сначала найти, сколько составляет 1% от 200:

\(200:100 = 2\)

2.Умножить полученное значение на нужное нам количество процентов, то есть на 25:

\(2 \cdot 25 = 50\)

Нахождение процента через умножение на десятичную дробь:

Принцип действия тот же, однако 2 действия объединяем в одно – умножаем исходное число сразу на дробь.

1. Превращаем процент в дробь (отсчитываем 2 символа справа и ставим запятую), например:

\(115\% = 1,15\)

\(82\% = 0,82\)

\(7\% = 0,07\)

\(25\% = 0,25\)

2. Умножаем число на полученную дробь:

25% от \(200 = 200 \cdot 0,25 = 50\)

Нахождение процента упрощённым способом «по кубикам»

Пользуясь правилом перевода процента в десятичную дробь, а затем – правилом перевода десятичной дроби в обыкновенную, можем вывести стандартные соотношения:

\(1\% = \frac{1}{100}\)

\(\ 10\% = \frac{1}{10}\)

\(\ 20\% = \frac{1}{5}\)

\(\ 25\% = \frac{1}{4}\)

\(\ 50\% = \frac{1}{2}\)

\(\ 75\%\ = \frac{3}{4}\)

Тогда работу с дробями мы можем заменить простым умножением или делением.

Например, чтобы найти 25% от 200, можно 200 поделить на 4 и получить 50.

Итак, пользуясь методом кубиков всегда можно найти 50%, 25%, а также 1%,10% и 20%. Например:

Для вычисления 1% нужно поставить запятую после второго символа, а для нахождения 10% поставить запятую после первого символа.

Далее, чтобы получить иной процент, нужно умножить полученное значение на нужное количество процентов. Например:

Как работать с процентами в текстовых задачах?

Для работы с процентами используется пропорция, в которой в одном столбце записываются реальные значения, в другом – соответствующие проценты.

Исходя из правил работы с дробями, получаем правила работы с пропорцией.

1. Внутри одной дроби можно сокращать значения.

2. Произведение накрест лежащих значений равно.

Например, если известно, что всего на прилавке имеется 200 груш, и нужно найти, сколько груш составляет 1%.

Составляем пропорцию:

200 груш – 100 %

x груш – 1 %

Пользуемся правилом произведения накрест лежащих значений:

\(200 \cdot 1 = x \cdot 100\)

Выражаем искомую величину:

\(x = \frac{200 \cdot 1}{100} = 2\)

Получаем готовое соотношение:

200 груш – 100 %

2 груши – 1 %

Итак, 1% от всего количества составляет 2 груши.

Или другая задача: известно, что 20% от всего количества составляет 40 груш. Сколько всего груш на прилавке?

Составляем пропорцию:

x груш – 100 %

40 груш – 20 %

Пользуемся правилом произведения накрест лежащих значений:

\(x \cdot 20 = 40 \cdot 100\)

Выражаем искомую величину:

\(x = \frac{40 \cdot 100}{20} = 200\)

Получаем готовое соотношение:

200 груш – 100 %

40 груш – 20 %

Итак, 100% — это 200 груш.

Видим, что пропорция отражает зависимость величин, по-другому это можно записать в виде двух дробей:

\(\frac{200}{2} = \frac{100}{1}\) или \(\frac{200}{40} = \frac{100}{20}\)