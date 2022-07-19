Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Неравенства
Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции
Планиметрия
Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Трапеция Отношения в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Подобие фигур Квадрат Движения Равенство фигур Многоугольники Медиана Серединный перпендикуляр Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Симметрия Прямые и углы на плоскости Скалярное произведение векторов Векторы Метод координат на плоскости Элементы планиметрии Средняя линия Теорема Пифагора Площади четырёхугольников Виды треугольников Прямоугольник Ромб Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Биссектриса
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по прямой Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Метод математической индукции Основы комбинаторики Вероятность Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Множества Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность
Стереометрия
Движения в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Расстояние от прямой до плоскости Двугранный угол Пирамиды Тела вращения Призмы Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей
Уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Линейные уравнения Показательные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью двойного неравенства Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения высших степеней Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Уравнения с модулем
Анализ функций
Преобразование графиков функции Интеграл Графики тригонометрических функций Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная Графическое применение производной Смысл производной

Биссектриса

Биссектриса ― луч, который соединяет вершину треугольника с противоположной стороной, при этом разделяя угол на две равные части.

Свойства биссектрисы треугольника:

1. Все три биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке. Эта точка – центр вписанной в треугольник окружности.

2. Биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные двум другим сторонам.

\(\frac{\text{AC}}{\text{AL}} = \frac{\text{BC}}{\text{BL}}\ или\ \frac{\text{AL}}{\text{LB}} = \frac{\text{AC}}{\text{BC}}\)

3. Все точки биссектрисы равноудалены от сторон угла, из которого она выходит.

Изображение выглядит как объект, антенна Автоматически созданное описание

Формулы для биссектрисы треугольника:

Если а и b — стороны треугольника, γ — угол между ними, l — биссектриса треугольника, проведённая из вершины этого угла, а а' и b' — отрезки, на которые биссектриса делит третью сторону треугольника, то

\(l = \frac{2\ \bullet \ a\ \bullet \ b\ \bullet \ \cos\frac{\gamma}{2}}{a\ + \ b};\)

\(l^{2} = ab - a'b'\)