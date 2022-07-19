Угол между скрещивающимися прямыми

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Анализ функций
Экстремумы Первообразная Преобразование графиков функции Смысл производной Интеграл Графики тригонометрических функций Свойства функций Правила дифференцирования Графическое применение производной
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства
Формулы и выражения
Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени
Планиметрия
Серединный перпендикуляр Подобие фигур Отношения в геометрии Векторы Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Четыре замечательные точки треугольника Движения Площади четырёхугольников Средняя линия Трапеция Многоугольники Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Параллелограммы Квадрат Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Симметрия Элементы планиметрии Прямоугольник Метод координат на плоскости Теорема Пифагора Теорема Менелая и теорема Чевы Равенство фигур Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Высота Виды треугольников Скалярное произведение векторов Простейшие расстояния на плоскости Прямые и углы на плоскости Биссектриса Площадь круга и сектора круга Медиана
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Множества Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Вероятность Комбинаторика Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Метод математической индукции Основы комбинаторики
Стереометрия
Сечения в многогранниках Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между плоскостями Двугранный угол Пирамиды Призмы Параллельность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Тела вращения Движения в пространстве
Уравнения
Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью тригонометрического круга Квадратные уравнения Показательные уравнения Однородные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Уравнения в целых числах

Угол между скрещивающимися прямыми

Скрещивающиеся прямые – это прямые, которые не лежат в одной плоскости и не параллельны. Для таких прямых не существует плоскости, которая бы их содержала.

Чтобы найти угол между скрещивающимися прямыми, нужно знать, что через каждую из двух скрещивающихся прямых можно провести плоскость, параллельную второй прямой, при том только одну.

\(a ∸ b\) – скрещивающиеся прямые

\(a \in \alpha,\ b \in \beta\)

\(\alpha \parallel \beta\)

Чтобы найти угол между скрещивающимися прямыми, нужно найти угол между одной прямой и проекцией другой прямой. Для этого нужно:

  1. Параллельным переносом перенести одну прямую на плоскость, содержащую вторую прямую.

  1. Найти угол между прямыми на этой плоскости:

Пример:

Дан куб \(\text{ABCD}A_{1}B_{1}C_{1}D_{1}\). Найдите угол между \(AD_{1}\) и \(B_{1}С\).

  1. Сделаем чертеж и обозначим прямые, между которыми нам нужно найти угол:

  1. Так как у куба стороны попарно параллельно, перенесем отрезок \(AD_{1}\) на плоскость \(BB_{1}C_{1}\).

Получим два пересекающихся отрезка \(B_{1}C\) и \(BC_{1}\), угол между которыми равен углу между \(AD_{1}\) и \(B_{1}С\).

  1. Найдем угол между \(B_{1}C\) и \(BC_{1}\) – это диагонали стороны куба \(BB_{1}C_{1}C\), а так как все стороны куба являются квадратами, угол между ними равен \(90{^\circ}\):

Ответ: 90°.