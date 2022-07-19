Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Стереометрия
Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Двугранный угол Сечения в телах вращения Расстояние от точки до плоскости Векторы в пространстве Призмы Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Параллельность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Элементы и аксиомы стереометрии Движения в пространстве Пирамиды
Уравнения
Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Показательные уравнения Однородные уравнения Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Линейные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения с модулем
Анализ функций
Свойства функций Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная Интеграл
Неравенства
Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Комбинации с окружностью Высота Четыре замечательные точки треугольника Квадрат Биссектриса Скалярное произведение векторов Простейшие расстояния на плоскости Подобие фигур Векторы Метод координат на плоскости Окружнoсть и круг Элементы планиметрии Медиана Серединный перпендикуляр Параллелограммы Средняя линия Трапеция Равенство фигур Отношения в геометрии Многоугольники Прямоугольник Ромб Теорема Менелая и теорема Чевы Площади четырёхугольников Симметрия Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Движения Виды треугольников
Реальная математика
Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Вероятность Текстовые задачи на движение по окружности Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по прямой Сложные проценты Прикладные задачи Основы комбинаторики Комбинаторика Текстовые задачи на производительность

Симметрия

Симметрия – это «отзеркаленное» положение чего-либо.

Симметрия бывает лучевая (через прямую) и центральная (через точку)

ЛУЧЕВАЯ СИММЕТРИЯ

Линия симметрии – это прямая, по которой что-либо отражается.

Например,

Возьмем лист бумаги и отметим на нём точку. Сложим лист бумаги по линии. Тогда наша точка «отпечатается» на противоположной стороне от нее:

Линия сгиба и будет линией симметрии. Говорят, что точка симметрична относительно данной прямой.

Мы можем отражать любые точки относительно любых прямых, например:

Чтобы каждый раз не складывать мысленно листок бумаги, можно использовать общий принцип образования лучевой симметрии.

Чтобы отразить точку относительно линии симметрии нужно:

  1. Провести перпендикуляр от точки до линии симметрии. Получится отрезок от точки до линии.

  2. Продлить этот отрезок в два раза, чтобы линия симметрии оказалась на его середине.

  3. На конце продленного отрезка будет находиться точка, симметричная данной.

Например,

Отразить фигуру относительно линии симметрии – значит отразить каждую её точку.

Пример №1:

Отразите треугольник относительно заданной линии симметрии.

  1. Чтобы отразить весь треугольник, нужно отразить каждую её точку. Отразим три вершины треугольника.

  2. Проведем от каждой точки перпендикуляр к линии симметрии.

  3. Посчитаем длины этих перпендикуляров до каждой точки:

От точки А – 1 диагональ клетки

От точки В – 2 диагонали клетки

От точки С – 3 диагонали и еще половина

  1. Продлим каждый перпендикуляр на такую же длину. Получили что от каждой точки до их «отражений» будет:

От А – 2 диагонали

От В – 4 диагонали

От С – 7 диагоналей

  1. Соединим получившиеся точки на другой стороне от линии симметрии и получим треугольник симметричный данному.

\(\Delta АВС\ симметричен\ \Delta A_{1}B_{1}C_{1}\) по линии симметрии

СИММЕТРИЯ ФИГУР

Симметричная фигура – это фигура, которую можно сложить так, чтобы её вершины совпали.

Линию симметрии внутри фигуры называют осью симметрии.

Например:

Данные фигуры симметричный относительно своих осей симметрии:

А вот эти фигуры несимметричные. У них не осей симметрии такие фигуры называют ассиметричными:

При этом у одной фигуры может быть несколько осей симметрии. Например, у квадрата их четыре:

А вот у окружности есть бесконечное количество осей симметрии, т.к. любая прямая, проведенная через центр окружности, является осью её симметрии:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ

Центральная симметрия – это симметрия относительно точки.

Такая симметрия выстраивается аналогично лучевой симметрии, только теперь нужно проводить отрезок от точки к точке (без перпендикуляров) и продолжать этот отрезок на такую же длину. Например:

Точка В симметрична точке А относительно точки О.

Если все центральные симметрии фигуры пересекаются в одной точке, то такая точка называется центром фигуры.

Фигура, которая имеет центр, при повороте на 180⁰ совпадает сама с собой.

Например, любой овал или окружность имеют центр:

Прямоугольник и квадрат тоже имеют свои центры: