Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Планиметрия
Отношения в геометрии Векторы Средняя линия Площадь круга и сектора круга Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Прямые и углы на плоскости Площади четырёхугольников Виды треугольников Симметрия Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Параллелограммы Трапеция Элементы планиметрии Многоугольники Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы Окружнoсть и круг Серединный перпендикуляр Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Прямоугольник Квадрат Биссектриса Теорема Пифагора Движения Ромб Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Равенство фигур Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Метод координат на плоскости Высота
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Вероятность Текстовые задачи на движение по окружности Множества Текстовые задачи на движение по воде Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Комбинаторика Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность
Стереометрия
Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между прямой и плоскостью Элементы и аксиомы стереометрии Движения в пространстве Призмы Расстояние от прямой до плоскости Пирамиды Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Двугранный угол Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Метод координат в пространстве
Уравнения
Линейные уравнения Уравнения с модулем Уравнения высших степеней Однородные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения Квадратные уравнения Показательные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Графическое применение производной Интеграл Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Первообразная Смысл производной Преобразование графиков функции
Неравенства
Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения

Параллельность прямых и плоскостей

Рассмотрим конфигурацию (расположение) прямых, прямой и плоскости, и плоскостей, при которых элементы параллельны друг другу.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ

Параллельные прямые – это прямые, лежащие в одной плоскости и не имеющие общих точек.

\(a,\ b \in \alpha\)

\(a \parallel b\)

ТЕОРЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПРЯМЫМИ:

  1. Теорема о параллельных прямых

Через любую точку пространства, не лежащую на данной прямой, проходит прямая, параллельная данной, и притом только одна.

  1. Теорема о трёх прямых в пространстве

Если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны между собой.

\(\left. \ \frac{a \parallel c}{b \parallel c} \right\} \Longrightarrow a \parallel b\)

  1. Лемма о пересечении плоскостью параллельными прямыми.

Если одна из двух параллельных прямых пересекает данную плоскость, то и другая прямая пересекает эту плоскость.

\(\left. \ \frac{a \cap \alpha}{a \parallel b} \right\} \Longrightarrow b \cap \alpha\)

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ

Признак параллельности прямой и плоскости:

Если прямая, не лежащая в данной плоскости, параллельна какой-нибудь прямой, лежащей в этой плоскости, то она параллельна данной плоскости.

\(\left. \ \frac{a \parallel b}{b \in \alpha} \right\} \Longrightarrow a \parallel \alpha\)

ТЕОРЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЯМОЙ, ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ:

Теорема 1

Если плоскость проходит через данную прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает эту плоскость, то линия пересечения плоскостей параллельна данной прямой.

\(\left. \ \begin{matrix} \ \\ a \in \alpha \\ a\ ||\ \beta \\ a \cap \beta = b \\ \ \\ \end{matrix} \right\} \Longrightarrow a||b\)

Теорема 2

Если одна из двух параллельных прямых параллельна данной плоскости, то другая прямая либо также параллельна данной плоскости, ЛИБО лежит в этой плоскости.

\(\left. \ \frac{a \parallel b}{a \parallel \alpha} \right\} \Longrightarrow b \parallel \alpha\ ИЛИ\ b \in \alpha\)

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТИ

Признак параллельности плоскостей:

Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, то плоскости параллельны.

\(\left. \ \begin{matrix} a,\ c \in \alpha \\ b,\ d \in \beta \\ a\ ||\ b \\ с\ ||\ в \\ \end{matrix} \right\} \Longrightarrow \alpha\ ||\ \beta\)

Теорема о пересечении параллельных плоскостей третьей плоскостью:

Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии пересечения плоскостей параллельны.

\(\left. \ \begin{matrix} \alpha \parallel \beta \\ \alpha \cap \gamma = a \\ \beta \cap \gamma = b \\ \end{matrix} \right\} \Longrightarrow a \parallel b\)