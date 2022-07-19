Существует несколько методов решения показательных уравнений в зависимости от их вида. Разберём некоторые из них.
ПЕРВЫЙ ВИД ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ:
\(a^{f(x)} = b\)
где \(a\) и \(b\) – некоторые числа
Используют метод приведения к одному основанию.
Решите уравнение.
\(2^{x\ –\ 7} = \frac{1}{16}\)
1. Приводим обе части уравнения к одному основанию. В данном случае к основанию, равному 2:
\(2^{x\ –\ 7} = \frac{1}{16}\)
\(2^{x\ –\ 7} = \frac{1^{4}}{2^{4}}\)
\(2^{x\ –\ 7} = {(2^{- 1})}^{4}\)
\(2^{x\ –\ 7} = 2^{–4}\)
2. При общем основании приравниваем показатели обеих частей:
\(2^{x\ –\ 7} = 2^{–4} \Longrightarrow x\ –\ 7 = \ –4\)
3. Решаем получившееся уравнение:
\(x = 3\)
Ответ: 3.
ВТОРОЙ ВИД ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ:
\(a^{f(x)} = b^{f(x)}\)
где a и b – некоторые числа
В таких случаях делят обе части уравнения на одну из его сторон.
Решите уравнение.
\(2^{5x\ –\ 9} = 0,4 \bullet 5^{5x\ –\ 9}\)
1. Поделим обе части уравнения на \(5^{5x\ –\ 9}\):
2. Преобразуем уравнение с помощью свойств степеней:
\(\left( \frac{2}{5} \right)^{5x\ –\ 9} = 0,4\)
\({0,4}^{5x\ –\ 9} = 0,4\)
3. При равных основаниях приравняем показатели степеней:
\(5x\ –\ 9 = 1\)
4. Решим линейное уравнение:
\(5x\ = \ 10\)
\(x = 2\)
Ответ: 2.
ТРЕТИЙ ВИД ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ:
\(a^{2f(x)} + a^{f(x)} + c = 0\)
где \(a\) и \(c\) – некоторые числа
В таком случае применяется метод замены переменной и переход к квадратному уравнению.
Решите уравнение.
\(4^{x}\ –\ {10 \bullet 2}^{x} + 16 = 0\)
1. Чтобы привести уравнение в виду
\(a^{2f(x)} + b^{f(x)} + c = 0\), используем свойства степеней:
\(4^{x} = {{(2}^{2})}^{x} = 2^{2x}\)
\(2^{2x}\ –\ {10 \bullet 2}^{x} + 16 = 0\)
2. Заменим выражение, содержащее переменную.
Пусть \(2^{x} = t\), тогда:
\(t^{2}\ –\ 10t + 16 = 0\)
3. Решим квадратное уравнение через т. Виета:
4. Произведем обратную замену:
5. Решим простейшие показательные уравнения:
Ответ: 1; 3.