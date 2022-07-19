Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения
Планиметрия
Трапеция Медиана Треугольники. Площади Прямоугольник Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Симметрия Теорема Пифагора Равенство фигур Средняя линия Подобие фигур Отношения в геометрии Скалярное произведение векторов Векторы Четыре замечательные точки треугольника Площади четырёхугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Квадрат Площадь круга и сектора круга Многоугольники Ромб Движения Виды треугольников Серединный перпендикуляр Метод координат на плоскости Биссектриса Теорема Менелая и теорема Чевы Окружнoсть и круг Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Высота
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Множества Основы комбинаторики Сложные проценты Комбинаторика Текстовые задачи на движение по прямой
Стереометрия
Сечения в телах вращения Расстояние от точки до плоскости Угол между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Пирамиды Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Призмы Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Тела вращения Двугранный угол Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Теорема о трёх перпендикулярах
Уравнения
Линейные уравнения Однородные уравнения Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения Показательные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Уравнения высших степеней
Анализ функций
Свойства функций Первообразная Графическое применение производной Смысл производной Интеграл Экстремумы Правила дифференцирования Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций
Неравенства
Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства

Треугольники. Площади

1. Через высоту

Площадь треугольника равна половине произведения его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.

\(S = \frac{1}{2}ah_{\ }\)

2. Через две стороны и синус угла между ними

Площадь треугольника равна половине произведения его сторон на синус угла между ними

\(S = \frac{1}{2}\text{ab}\sin\alpha\)

3. Формула Герона

Площадь треугольника равна квадратному корню из произведения его полупериметра на разности полупериметра и каждой из его сторон.

\(S = \sqrt{p \bullet (p - a) \bullet (p - b) \bullet (p - c)}\)

\(p = \frac{a + b + c}{2}\)

4. Через радиус вписанной окружности

Площадь треугольника равна произведению его полупериметра на радиус вписанной окружности.

\(S = p \cdot r\)

\(p = \frac{a + b + c}{2}\)

5. Через радиус описанной окружности

Площадь треугольника равно произведению его сторон, деленное на четыре радиуса описанной окружности.

\(S = \frac{\text{abc}}{4R}\)

6. Прямоугольный треугольник

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов.

\(S = \frac{1}{2}\text{ab}\)

7. Правильный треугольник

Площадь треугольника равна квадрату стороны, умноженного на корень из трех и деленного на четыре.

\(S = \frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}\)