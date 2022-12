Графики тригонометрических функций

\(y_{наим.}\) при: \(x \in \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)

\(y_{наиб.}\) при: \(x \in \frac{\pi}{2} + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)

\(y\ < \ 0\) при: \(x \in (\pi;2\pi) + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)

\(y\ > \ 0\) при: \(x \in (0;\ \pi) + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)

6. Монотонность: