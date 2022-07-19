Графики тригонометрических функций

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства
Формулы и выражения
Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени
Планиметрия
Медиана Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Биссектриса Виды треугольников Ромб Высота Прямоугольник Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Прямые и углы на плоскости Подобие фигур Движения Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Скалярное произведение векторов Квадрат Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Отношения в геометрии Метод координат на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Площади четырёхугольников Окружнoсть и круг Элементы планиметрии Векторы Четыре замечательные точки треугольника Параллелограммы Многоугольники Треугольники. Площади Симметрия Средняя линия
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Множества Диаграммы, графики и таблицы Основы комбинаторики
Стереометрия
Призмы Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Движения в пространстве Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между плоскостями Векторы в пространстве Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды
Уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Квадратные уравнения Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения
Анализ функций
Экстремумы Первообразная Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Свойства функций Интеграл Правила дифференцирования

Графики тригонометрических функций

Рассмотрим графики и свойства тригонометрических функций и обратных им.

СИНУС:

Синус – функция вида \(y = \sin x.\)

Графиком этой функции является синусоида.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНУСА:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\)
2. Область значения: \(E(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
3. Ограниченность и непрерывность: Ограничена сверху и снизу; непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции:

\(y_{наиб.}\) при: \(x \in \frac{\pi}{2} + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)

\(y_{наим.}\) при: \(x \in \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y\ > \ 0\) при: \(x \in (0;\ \pi) + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)

\(y\ < \ 0\) при: \(x \in (\pi;2\pi) + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)
6. Монотонность:

Возрастает при: \(x \in \left( –\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right) + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)

Убывает при: \(x \in \left( \frac{\pi}{2};\ \frac{3\pi}{2} \right) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
7. Экстремумы:

\(y_{\max}\) при: \(x \in \frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

\(y_{\min}\) при: \(x \in \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\), \(k \in \mathbb{Z}\)
8. Четность: Нечетная
9. Периодичность: \(Период = 2\pi\)
10. Пересекает ось Ох В точках \(x = \text{πk},\ k \in \mathbb{Z}\)
11. Пересекает ось Оу В точке (\(0;0)\)

КОСИНУС:

Косинус – функция вида \(y = \cos x\).

Графиком этой функции является косинусоида.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИНУСА:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\)
2. Область значения: \(E(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
3. Ограниченность и непрерывность: Ограничена сверху и снизу; непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции:

\(y_{наиб.}\ \)при: \(x \in 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

\(y_{наим.}\) при: \(x \in \pi + \pi k\), k\(\in\)
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y > 0\) при: \(x \in (–\frac{\pi}{2};\ \frac{\pi}{2}) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

\(y < 0\) при: \(x \in (\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
6. Монотонность:

Возрастает при: \(x \in (\pi;\ 2\pi) + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

Убывает при: \(x \in \left( 0;\pi \right) + 2\pi k,\ \ k \in \mathbb{Z}\)
7. Экстремумы:

\(y_{\max}\) при: \(x \in 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

\(y_{\min}\) при: \(x \in \pi + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
8. Четность: Четная
9. Периодичность: \(Период\ = \ 2\pi\)
10. Пересекает ось Ох В точках \(x\ = \ \frac{\pi}{2} + \ \text{πk},\ k \in \mathbb{Z}\)
11. Пересекает ось Оу В точке \((0;1)\)

ТАНГЕНС:

Тангенс – функция \(вида\ y = \text{tg}\ x\ \).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНГЕНСА:

1. Область определения: \(D(y):\ x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k,\ k\mathbb{\in Z}\)
2. Область значения: \(E(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
3. Ограниченность и непрерывность:

Неограничена;

Имеет асимптоты точках \(\ x = \frac{\pi}{2} + \text{πk},\ k\mathbb{\in Z}\)
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Нет
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y > 0\ \)при: \(x \in (0;\frac{\pi}{2}) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

\(y < 0\) при: \(x \in (–\frac{\pi}{2};\ 0) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
6. Монотонность: Возрастает между всеми асимптотами
7. Экстремумы: нет
8. Четность: Нечетная
9. Периодичность: \(Период\ = \ \pi\)
10. Пересекает ось Ох В точках \(x = \text{πk},\ k \in \mathbb{Z}\)
11. Пересекает ось Оу В точке \((0;0)\)

КОТАНГЕНС:

Котангенс – функция вида \(y = \text{ctg}\ x.\)

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТАНГЕНСА:

1. Область определения: \(D(y):\ x \neq \pi k,\ k\mathbb{\in Z}\)
2. Область значения: \(E(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
3. Ограниченность и непрерывность:

Неограничена;

Имеет асимптоты в точках \(\ x = \text{πk},\ k\mathbb{\in Z}\)
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Нет
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y\ > \ 0\) при: \(x \in (0;\frac{\pi}{2}) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)

\(y\ < \ 0\) при: \(x \in (\frac{\pi}{2};\pi) + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}\)
4. Монотонность: Убывает между всеми асимптотами
7. Экстремумы: нет
5. Четность: Нечетная
6. Периодичность: \(Период = \pi\)
7. Пересекает ось Ох В точках \(\ x = \frac{\pi}{2} + \text{πk},\ k\mathbb{\in Z}\)
8. Пересекает ось Оу Не пересекает ось

АРКСИНУС:

Арксинус – функция вида \(y = \arcsin x\).

ХАРАКТЕРИСТИКИ АРКСИНУСА:

1. Область определения: \(D(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
2. Область значения: \(E(y) = \left\lbrack –\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right\rbrack\)
3. Ограниченность и непрерывность: Ограничена со всех сторон; непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции:

\(y_{наиб.}\) при: \(x = 1\)

\(y_{наим.}\) при: \(x = \ –1\)
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y > 0\) при: \(x \in (0;1)\)

\(y < 0\) при: \(x \in (–1;0)\ \)
6. Монотонность: Возрастает
7. Экстремумы: нет
8. Четность: Нечетная
9. Периодичность: Не периодична
10. Пересекает ось Ох В точке\(\ (0;0)\)
11. Пересекает ось Оу В точке \((0;0)\)

АРККОСИНУС:

Арккосинус – функция \(вида\ y = \arccos x\).

ХАРАКТЕРИСТИКИ АРККОСИНУСА:

1. Область определения: \(D(y) = \lbrack–1;\ 1\rbrack\)
2. Область значения: \(E(y) = (0;\ \pi)\)
3. Ограниченность и непрерывность: Ограничена со всех сторон
4. Наибольшее и наименьшее значение функции:

\(y_{наиб.\ }\) при: \(x = \ –1\)

\(y_{наим.}\) при: \(x = 1\)
5. Промежутки знакопостоянства: \(y > 0\) при: \(x \in (–1;1)\)
6. Монотонность: Убывает
7. Экстремумы: нет
8. Четность: Ни четная, ни нечетная
9. Периодичность: Не периодична
10. Пересекает ось Ох В точке \((1;0)\)
11. Пересекает ось Оу В точке \((0;\frac{\pi}{2})\)

АРКТАНГЕНС:

Арктангенс – функция вида \(y = \text{arctg}\ x.\)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АРКТАНГЕНСА:

1. Область определения: \(D(y):\ \mathbb{R}\)
2. Область значения: \(E(y) = \left\lbrack –\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right\rbrack\)
3. Ограниченность и непрерывность: Ограничена сверху и снизу; непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Нет
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y > 0\ \)при: \(x \in (0; + \infty)\)

\(y < 0\) при: \(x \in (–\infty;0)\ \)
6. Монотонность: Возрастает
7. Экстремумы: нет
8. Четность: Нечетная
9. Периодичность: Не периодична
10. Пересекает ось Ох В точке \((0;0)\)
11. Пересекает ось Оу В точке \((0;0)\)

АРККОТАНГЕНС:

Арккотангенс – функция вида \(y = \text{arcctg}\ x\).

ХАРАКТЕРИСТИКИ АРККОТАНГЕНСА:

1. Область определения: \(D(y):\ \mathbb{R}\)
2. Область значения: \(E(y) = (0;\ \pi)\)
3. Ограниченность и непрерывность: Ограничена сверху и снизу; непрерывна
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Нет
5. Промежутки знакопостоянства: \(y > 0\) при: \(x \in \mathbb{R}\)
6. Монотонность: Убывает
7. Экстремумы: нет
8. Четность: Ни четная, ни нечетная
9. Периодичность: Не периодична
10. Пересекает ось Ох Не пересекает ось
11. Пересекает ось Оу В точке \((0;\ \frac{\pi}{2})\)