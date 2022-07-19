Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Математика
Уравнения
Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения в целых числах Уравнения с модулем Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Линейные уравнения Показательные уравнения Однородные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Первообразная Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Графическое применение производной Смысл производной Интеграл
Неравенства
Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Отношения в геометрии Элементы планиметрии Скалярное произведение векторов Средняя линия Трапеция Площади четырёхугольников Виды треугольников Теорема Менелая и теорема Чевы Медиана Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Метод координат на плоскости Высота Движения Ромб Комбинации с окружностью Теорема Пифагора Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Прямоугольник Параллелограммы Биссектриса Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Теорема синусов и теорема косинусов Многоугольники Квадрат Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Серединный перпендикуляр Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Симметрия Векторы Простейшие расстояния на плоскости
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Диаграммы, графики и таблицы Основы комбинаторики Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Прикладные задачи Метод математической индукции
Стереометрия
Метод координат в пространстве Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Призмы Сечения в многогранниках Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Тела вращения Двугранный угол Угол между прямой и плоскостью Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми

Показательные выражения и свойства показательной функции

СВОЙСТВА ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ:

Показательная функция – это функция вида \(y = a^{x}\), где \(a > 0,\ a \neq 1\).

– При \(a > 1\) показательная функция монотонна возрастает:

На данном графике \(a = 2\).

– При \(0 < a < 1\ \)показательная функция монотонно убывает:

На данном графике \(a = 0,5.\)

СВОЙСТВА ГРАФИКА ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\)
2. Область значения: \(E(y) = (0; + \infty)\)
3. Ограниченность и непрерывность: Непрерывна, ограничена снизу
4. Наибольшее и наименьшее значения Нет
5. Монотонность:

Возрастает при

\(a > 1\);

Убывает при

\(1 < a < 0.\)
6. Четность: Ни четная, ни нечетная
7. Периодичность: Не периодичная
8. Пересекает ось Ох Не пересекает ось
9. Пересекает ось Оу В точке (0; 1)

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ:

Используя свойства степеней, можно преобразовывать и упрощать показательные выражения. Рассмотрим несколько примеров.

Пример №1:

Найдите значение выражения.

\(20^{–3,9} \bullet 5^{2,9}:4^{–4,9}\)

1. Представим это выражение в виде дроби:

\(20^{–3,9} \bullet 5^{2,9}:4^{–4,9} = \frac{20^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}}\)

2. Представим число 20 как произведение 5 и 4:

\(\frac{20^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}} = \frac{{(4 \bullet 5)}^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}} = \frac{4^{–3,9} \bullet 5^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}}\)

3. По свойствам степеней объединим множители с одинаковыми основаниями:

\({\frac{4^{–3,9} \bullet 5^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}} = 4}^{–3,9 + 4,9} \bullet 5^{–3,9 + 2,9} = 4^{1} \bullet 5^{–1} = \frac{4}{5} = 0,8\)

Ответ: 0,8

Пример №2:

Найдите значение выражения.

\(\frac{{(5^{\frac{3}{5}} \bullet 7^{\frac{2}{3}})}^{15}}{35^{9}}\)

1. Раскроем скобки в числителе и сократим получившиеся степени:

\(\ \frac{{(5^{\frac{3}{5}} \bullet 7^{\frac{2}{3}})}^{15}}{35^{9}} = \frac{5^{\frac{45}{5}} \bullet 7^{\frac{30}{3}}}{35^{9}} = \frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{35^{9}}\)

2. Представим знаменатель как произведение 5 и 7:

\(\frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{35^{9}} = \frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{{(5 \bullet 7)}^{9}} = \frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{5^{9} \bullet 7^{9}}\)

3. Сократим дробь:

\(\frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{5^{9} \bullet 7^{9}} = 7\)

Ответ: 7.

Пример №3:

Найдите значение выражения.

\(\frac{a^{3,21} \bullet a^{7,36}}{a^{8,57}}\)

Если a = 12.

1. Для начала преобразуем выражение:

\(\frac{a^{3,21} \bullet a^{7,36}}{a^{8,57}} = a^{3,21 + 7,36\ –\ 8,57} = a^{2}\)

2. Когда буквенное выражение максимально преобразовано, можно подставить данные значения:

\(a^{2} = 12^{2} = 144\)

Ответ: 144.