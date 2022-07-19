Отбор корней с помощью тригонометрического круга

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Анализ функций
Правила дифференцирования Преобразование графиков функции Интеграл Графическое применение производной Смысл производной Графики тригонометрических функций Свойства функций Экстремумы Первообразная
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства
Формулы и выражения
Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг
Планиметрия
Прямоугольник Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора Медиана Виды треугольников Равенство фигур Отношения в геометрии Симметрия Ромб Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Площади четырёхугольников Биссектриса Теорема синусов и теорема косинусов Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Метод координат на плоскости Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Трапеция Многоугольники Четыре замечательные точки треугольника Движения Векторы Параллелограммы Высота Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Квадрат Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы
Реальная математика
Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Комбинаторика Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Текстовые задачи на проценты Множества
Стереометрия
Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Пирамиды Сечения в многогранниках Угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность прямых и плоскостей Призмы Расстояние от точки до плоскости Векторы в пространстве Движения в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между плоскостями Двугранный угол
Уравнения
Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью двойного неравенства Логарифмические уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Квадратные уравнения Показательные уравнения Однородные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения высших степеней Линейные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Уравнения в целых числах

Отбор корней с помощью тригонометрического круга

В заданиях, где требуется отобрать корни тригонометрического уравнения, принадлежащие определенному числовому промежутку, можно использовать тригокруг. Этот метод отбора корней является наиболее распространенным. Его плюсы заключаются в том, что это визуальный метод, т. е. отбор корней происходит наглядно, но у этого есть и свои недостатки – углов бесконечное множество, из которых только 360° можно визуализировать на тригокруге, поэтому может возникнуть путаница с количеством оборотов по нему.

«ОБОРОТЫ» ПО ТРИГОКРУГУ И СООТВЕТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ УГЛЫ:

АЛГОРИТМ ОТБОРА КОРНЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТРИГОКРУГА

  1. Отмечаем получившийся угол на тригокруге. Это будет серия ответов – бесконечное количество углов, визуально находящееся на тригокруге в одной точке.

  2. Отмечаем нужную дугу, т. е. обозначаем указанный промежуток, в котором нужно отобрать корни.

  3. Определяем корни, попадающие в эту дугу.

  4. Находим искомые углы учитывая обороты – прибавляем соответствующее количество периодов к отмеченному на окружности углу.

Пример:

Даны корни уравнения:

\(x_{1} = \frac{\pi}{3} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

\(x_{2} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

Найдите корни, принадлежащие отрезку \(\left\lbrack - \pi,\ \frac{3\pi}{2} \right\rbrack\).

  1. Каждый из этих корней включает в себя бесконечное количество углов. Отметим эти серии ответов на тригокруге:

  1. При этом мы знаем, что нужные корни должны находиться на промежутке \(\left\lbrack - \pi,\ \frac{3\pi}{2} \right\rbrack\). Этот промежуток занимает больше, чем один оборот. Обозначим его так:

  1. Так как промежуток занимает больше одного круга, каждая серия ответов так или иначе попадет в этот него.

  2. Теперь определим, на каком обороте серии ответов попадут именно в этот промежуток. Если мы будем идти по тригокругу от \(- \pi\) до \(\frac{3\pi}{2}\), то попадем в точки с сериями ответов по одному разу – в первом обороте после нуля. Тогда получим следующие углы:

Запишем ответ.

Ответ: \(\frac{\pi}{3}\);\(\ \frac{2\pi}{3}\).

Важно! Чтобы решение было обоснованным, очень важно отметить всё на круге: и точки, и углы, и промежуток.