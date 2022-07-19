Комбинации с окружностью

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Стереометрия
Параллельность прямых и плоскостей Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Двугранный угол Пирамиды Угол между прямой и плоскостью Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Сечения в телах вращения Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Элементы и аксиомы стереометрии Призмы Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Однородные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения
Анализ функций
Преобразование графиков функции Интеграл Свойства функций Правила дифференцирования Графическое применение производной Смысл производной Экстремумы Первообразная Графики тригонометрических функций
Неравенства
Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Формулы и выражения
Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг
Планиметрия
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Многоугольники Четыре замечательные точки треугольника Прямые и углы на плоскости Биссектриса Окружнoсть и круг Отношения в геометрии Элементы планиметрии Ромб Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Площади четырёхугольников Серединный перпендикуляр Симметрия Прямоугольник Параллелограммы Метод координат на плоскости Высота Движения Медиана Квадрат Теорема Пифагора Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Виды треугольников Равенство фигур Треугольники. Площади Векторы Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Трапеция Скалярное произведение векторов Подобие фигур Теорема Менелая и теорема Чевы
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на проценты Метод математической индукции Множества Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Комбинаторика Сложные проценты

Комбинации с окружностью

Около выпуклого многоугольника можно описать окружность или в него можно вписать окружность.

Вписанная в многоугольник окружность – это окружность, лежащая внутри многоугольника, касающаяся всех его сторон.

Описанная около многоугольника окружность – это окружность, на которой лежат все вершины многоугольника.

ТРЕУГОЛЬНИК

ВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

1. В каждый треугольник можно вписать окружность и при том только одну.

2. Центром вписанной окружности является точка пересечения биссектрис.

3. Радиус вписанной в треугольник окружности равен площади треугольника, деленной на полупериметр: \(r = \frac{S}{p},\ где\ p = \frac{a + b + c}{2}\)

4. Радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник с катетами а, b и гипотенузой с, равен:

\(r = \frac{a + b\ –\ c}{2}\)

ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

  1. Около каждого треугольника можно описать окружность и при том только одну.

  2. Центром вписанной окружности является точка пересечения серединных перпендикуляров.

  3. Радиус описанной около треугольника окружности равен произведению сторон треугольника, деленному на четыре его площади:

\(R = \frac{\text{abc}}{4S}\)

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ТРЕУГОЛЬНИКА:

  1. Остроугольный

Центр описанной окружности лежит внутри треугольника.

  1. Прямоугольный

Центр описанной окружности лежит на середине гипотенузы треугольника.

  1. Тупоугольный

Центр описанной окружности лежит вне треугольника.

ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

ВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

В четырёхугольник можно вписать окружность, если суммы его противоположных сторон равны.

Суммы противоположных сторон равны, в частности, у следующих фигур:

  1. Квадрат (как параллелограмм с равными сторонами)

\(r = \frac{h}{2} = \frac{a}{2}\)

  1. Ромб (как параллелограмм с равными сторонами)

\(r = \frac{h}{2}\)

  1. Трапеция (если сумма длин оснований равна сумме длин боковых сторон)

\(r = \frac{h}{2}\)

ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

Около четырёхугольника можно описать окружность, если сумма его противоположных углов равна 180⁰.

Суммы противоположных углов равны 180⁰, в частности, у следующих фигур:

  1. Квадрат (как параллелограмм с равными углами)

\(R = \frac{a\sqrt{2}}{2}\)

  1. Прямоугольник (как параллелограмм с равными углами)

\(R = \frac{\sqrt{a^{2} + b^{2}}}{2}\)

  1. Равнобедренная трапеция

ПРАВИЛЬНЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК

Любой правильный шестиугольник можно вписать в окружность и описать около нее, т.к. все его углы и стороны соответственно равны.

Радиусы вписанной и описанной окружностей правильного шестиугольника совпадают.

ВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

Радиус вписанной окружности равен половине высоты:

\(r = \frac{h}{2}\)

При этом высота правильного шестиугольника равна двум высотам правильного многоугольника со стороной a:

\(h = 2\frac{a\sqrt{3}}{2}\)

Тогда через сторону шестиугольника радиус вписанной окружности равен:

\(r = \frac{a\sqrt{3}}{2}\)

ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

Радиус описанной окружности равен стороне правильного шестиугольника (как сторона правильного треугольника, из которых состоит правильный шестиугольник):

\(R = a\)