Комбинации с окружностью

Около выпуклого многоугольника можно описать окружность или в него можно вписать окружность.
ТРЕУГОЛЬНИК
ВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ
1. В каждый треугольник можно вписать окружность и при том только одну.
2. Центром вписанной окружности является точка пересечения биссектрис.
3. Радиус вписанной в треугольник окружности равен площади треугольника, деленной на полупериметр: \(r = \frac{S}{p},\ где\ p = \frac{a + b + c}{2}\)
4. Радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник с катетами а, b и гипотенузой с, равен:
\(r = \frac{a + b\ –\ c}{2}\)
ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ
Около каждого треугольника можно описать окружность и при том только одну.
Центром вписанной окружности является точка пересечения серединных перпендикуляров.
Радиус описанной около треугольника окружности равен произведению сторон треугольника, деленному на четыре его площади:
\(R = \frac{\text{abc}}{4S}\)
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ТРЕУГОЛЬНИКА:
Остроугольный
Центр описанной окружности лежит внутри треугольника.
Прямоугольный
Центр описанной окружности лежит на середине гипотенузы треугольника.
Тупоугольный
Центр описанной окружности лежит вне треугольника.
ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК
ВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ
Суммы противоположных сторон равны, в частности, у следующих фигур:
Квадрат (как параллелограмм с равными сторонами)
\(r = \frac{h}{2} = \frac{a}{2}\)
Ромб (как параллелограмм с равными сторонами)
\(r = \frac{h}{2}\)
Трапеция (если сумма длин оснований равна сумме длин боковых сторон)
\(r = \frac{h}{2}\)
ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ
Суммы противоположных углов равны 180⁰, в частности, у следующих фигур:
Квадрат (как параллелограмм с равными углами)
\(R = \frac{a\sqrt{2}}{2}\)
Прямоугольник (как параллелограмм с равными углами)
\(R = \frac{\sqrt{a^{2} + b^{2}}}{2}\)
Равнобедренная трапеция
ПРАВИЛЬНЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК
Любой правильный шестиугольник можно вписать в окружность и описать около нее, т.к. все его углы и стороны соответственно равны.
Радиусы вписанной и описанной окружностей правильного шестиугольника совпадают.
ВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ
Радиус вписанной окружности равен половине высоты:
\(r = \frac{h}{2}\)
При этом высота правильного шестиугольника равна двум высотам правильного многоугольника со стороной a:
\(h = 2\frac{a\sqrt{3}}{2}\)
Тогда через сторону шестиугольника радиус вписанной окружности равен:
\(r = \frac{a\sqrt{3}}{2}\)
ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ
Радиус описанной окружности равен стороне правильного шестиугольника (как сторона правильного треугольника, из которых состоит правильный шестиугольник):
\(R = a\)