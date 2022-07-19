Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Математика
Уравнения
Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения с модулем Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Квадратные уравнения Показательные уравнения
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Графическое применение производной Смысл производной Правила дифференцирования Первообразная Преобразование графиков функции Интеграл Графики тригонометрических функций
Неравенства
Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней
Планиметрия
Равенство фигур Векторы Ромб Высота Медиана Серединный перпендикуляр Метод координат на плоскости Теорема Пифагора Теорема Менелая и теорема Чевы Прямоугольник Комбинации с окружностью Подобие фигур Отношения в геометрии Треугольники. Площади Прямые и углы на плоскости Квадрат Средняя линия Движения Трапеция Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Четыре замечательные точки треугольника Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Окружнoсть и круг Элементы планиметрии Скалярное произведение векторов Симметрия Параллелограммы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Виды треугольников
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по окружности Множества Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Сложные проценты Диаграммы, графики и таблицы Вероятность Текстовые задачи на проценты Комбинаторика Метод математической индукции
Стереометрия
Призмы Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Движения в пространстве Двугранный угол Пирамиды Метод координат в пространстве Угол между плоскостями Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах

Линейные уравнения

Линейным называется уравнение, содержащее переменную в первой степени.

С помощью преобразований его можно привести к виду \(\text{ax} = b\), где \(a \neq 0,\ b\) ‒ некоторые числа.

Для решения достаточно поделить обе части равенства на a: \(x = \frac{b}{a}\)

Пример №1:

\(3\left( x - 5 \right) - 5 = - x\)

1. Приведем выражение к виду \(\text{ax} = b\). Для этого раскроем скобки и соберем слагаемые, содержащие переменные, с одной стороны равенства, а не содержащие – с другой:

\(3x - 15 - 5 = - x\ \)

\(3x - 20 = - x\ \)

\(4x - 20 = 0\ \)

\(4x = 20\)

2. Разделим обе части равенства на коэффициент при x:

\(x = 5\)

Ответ: 5

Уравнение будет линейным, даже если в нем присутствуют дроби. Главное, чтобы переменной не было в знаменателе.

Пример №2:

\(\frac{x}{3} - 1 = \frac{5}{2}\)

1. Умножим обе части равенства на общий знаменатель дробей, входящих в уравнение, чтобы избавиться от дробей:

\(\left. \ \frac{x}{3} - 1 = \frac{5}{2} \right| \cdot 6\)

\(2x - 6 = 15\)

2. Приведем выражение к виду \(\text{ax} = b\):

\(2x = 21\)

3. Разделим обе части равенства на коэффициент при x:

\(x = 10,5\)

Ответ: 10,5

КОРНИ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ

Корень линейного уравнения – это значение переменной, при котором уравнение обращается в верное числовое равенство.

Количество корней уравнения зависит от коэффициентов a и b следующим образом:

1. При \(\mathbf{a}\mathbf{\neq 0}\):

\(ax\ = \ b\)

\(x\ = \ \frac{b}{a}\)

Один корень уравнения

Например:

\(5x\ = \ 10\)

\(x\ = \ \frac{10}{5}\)

\(x\ = \ 2\)

2. При \(\mathbf{a = 0,\ b \neq 0}\):

\(0x\ = \ b\)

\(x \neq \frac{b}{0}\)

Корней нет

3. При \(\mathbf{a = 0,\ }\mathbf{b}\mathbf{=}\mathbf{0}\):

\(0x = 0\)

Такое равенство соблюдается, когда \(x\) – любое число.