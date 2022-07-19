Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Планиметрия
Площади четырёхугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Медиана Метод координат на плоскости Квадрат Биссектриса Скалярное произведение векторов Теорема синусов и теорема косинусов Простейшие расстояния на плоскости Движения Трапеция Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Симметрия Векторы Прямоугольник Параллелограммы Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы Многоугольники Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Виды треугольников Прямые и углы на плоскости Отношения в геометрии Ромб Четыре замечательные точки треугольника Теорема Пифагора Элементы планиметрии Высота Подобие фигур Окружнoсть и круг Серединный перпендикуляр Средняя линия
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Множества Прикладные задачи Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Основы комбинаторики
Стереометрия
Сечения в телах вращения Пирамиды Движения в пространстве Угол между плоскостями Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Теорема о трёх перпендикулярах Призмы Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей
Уравнения
Уравнения в целых числах Однородные уравнения Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью двойного неравенства Линейные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Показательные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения
Анализ функций
Экстремумы Смысл производной Графики тригонометрических функций Интеграл Свойства функций Правила дифференцирования Первообразная Графическое применение производной Преобразование графиков функции
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства
Формулы и выражения
Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени

Высота

Высота — перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную сторону (точнее, на прямую, содержащую противоположную сторону).

В зависимости от типа треугольника высота может содержаться:

  • внутри треугольника (для остроугольного треугольника),

  • совпадать с его стороной (являться катетом прямоугольного треугольника),

  • проходить вне треугольника (для тупоугольного треугольника).

Свойства высоты треугольника:

1. Высота, опущенная из острого угла тупоугольного треугольника, падает на прямую, содержащую противоположную этому углу сторону.

2. В прямоугольном треугольнике высота, проведенная из вершины прямого угла, разбивает его на два треугольника, подобных исходному \((АСН\sim ВСН)\).

3. Высота, проведенная из вершины прямого угла треугольника, равна произведению катетов, деленному на гипотенузу.

\(h = \frac{\text{ab}}{c}\)

4. Высота, проведенная из вершины прямого угла треугольника, равна среднему геометрическому проекций катетов на гипотенузу.

\(h = \sqrt{c_{a} \bullet c_{b}}\)

5. Если в треугольнике две высоты равны, то треугольник — равнобедренный.

6. Все высоты треугольника пересекаются в одной точке.

7. Если CC₁ и АА₁ — высоты треугольника АВС, то треугольник ВА₁С₁ подобен треугольнику АВС, причём коэффициент подобия равен \(\cos B\).