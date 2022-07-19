Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции
Планиметрия
Равенство фигур Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Ромб Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Менелая и теорема Чевы Движения Отношения в геометрии Скалярное произведение векторов Прямоугольник Квадрат Биссектриса Медиана Подобие фигур Теорема Пифагора Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Симметрия Векторы Виды треугольников Окружнoсть и круг Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Параллелограммы Метод координат на плоскости Трапеция Многоугольники Треугольники. Площади Высота
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Сложные проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Комбинаторика Текстовые задачи на движение по окружности
Стереометрия
Элементы и аксиомы стереометрии Теорема о трёх перпендикулярах Призмы Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Расстояние от прямой до плоскости Пирамиды Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Движения в пространстве Двугранный угол Тела вращения
Уравнения
Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Квадратные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Логарифмические уравнения
Анализ функций
Свойства функций Преобразование графиков функции Интеграл Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная Графическое применение производной Смысл производной Графики тригонометрических функций
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства

Теорема Пифагора

Прямоугольный треугольник ― треугольник, у которого один угол равен 90° (собственно, это и есть прямой угол, дающий название всему треугольнику). Сторона, лежащая против такого угла, называется гипотенузой (c), а две другие стороны ― катетами (a и b).

Напротив большего угла любого треугольника лежит большая сторона, следовательно гипотенуза – самая длинная сторона прямоугольного треугольника.

ТЕОРЕМА ПИФАГОРА:

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов:

\(AB^{2} = AC^{2} + CB^{2}\)

ТЕОРЕМА, ОБРАТНАЯ ТЕОРЕМЕ ПИФАГОРА:

Если для сторон произвольного треугольника соблюдается условие \(AB^{2} = AC^{2} + CB^{2}\), то такой треугольник является прямоугольным.

Например, чтобы доказать, что треугольник со сторонами 7, 24, 25 - прямоугольный, используем теорему, обратную теореме Пифагора:

\(7^{2} + 24^{2} = 49 + 576 = 625 = 25^{2}\)

следовательно треугольник со сторонами 7, 24, 25 – прямоугольный, что и требовалось доказать.

Аналогично проверим, является ли прямоугольным треугольник со сторонами 5, 10, 12:

\(5^{2} + 10^{2} = 25 + 100 = 125 \neq 144 = 12^{2}\)

Следовательно треугольник со сторонами 5, 10, 12 – не прямоугольный.

ПИФАГОРОВЫ ТРОЙКИ:

При работе с прямоугольным треугольником можно использовать интересный лайфхак. Используя теорему Пифагора, можно вывести некоторые отношения сторон.

Например, треугольник со сторонами 3, 4 и 5 точно является прямоугольным (гипотенузой является большая сторона, следовательно она равна 5). Это можно проверить, используя теорему, обратную теореме Пифагора:

\(3^{2} + 4^{2} = 9 + 16 = 25 = 5^{2}\ \)

Существует бесконечное количество Пифагоровых троек, например:

\({3:4:5 }{5:12:13 }{7:24:25 }{8:15:17 }{9:40:41 }{12:35:37 }{20:21:49 }\)

Достаточно запомнить несколько отношений, которых обычно достаточно для работы с прямоугольными треугольниками на экзамене:

\({5:12:13 }{7:24:25 }{8:15:17 }\)

Пифагоровы тройки могут называться отношениями, потому что не обязательно, чтобы стороны прямоугольного треугольника были равны числам тройки. Достаточно, чтобы его стороны имели такое же отношение.

Например, стороны прямоугольного треугольника могут быть равны именно 5, 12, 13 или 7, 24, 25, как числа Пифагоровой тройки, а могут быть в кратное количество раз больше, то есть такие стороны будут сохранять её отношение: \(3:4:5\ (х3) = 9:12:15\) – тоже Пифагорова тройка или \(7:24:25\ (х2) = 14:28:50\).

Главное - чтобы все числа Пифагоровой тройки умножались на одно и то же число, отличное от нуля.

ОСОБЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ:

Также мы можем выделить особые треугольники, в которых отношение сторон остаётся неизменным и часто применяется в математике.

В треугольнике с углами 30⁰, 60⁰, 90⁰ катет, лежащий против угла в 30⁰, равен половине гипотенузы. Тогда если один катет равен а, то гипотенуза 2а. Второй катет можно посчитать по теореме Пифагора:

\(\sqrt{\left( 2a \right)^{2} - a^{2}} = \sqrt{4a^{2} - a^{2}} = \sqrt{3a^{2}} = a\sqrt{3}\).

В треугольнике с углами 45⁰, 45⁰, 90⁰ катеты равны. Тогда если один катет равен а, то и второй катет равен а. Гипотенузу можно посчитать по теореме Пифагора:\(\ \sqrt{a^{2} + a^{2}} = \sqrt{2a^{2}} = a\sqrt{2}\).

Для удобства на курсах первый треугольник в этой таблице мы называем золотым, а второй – серебряным.