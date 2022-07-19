Напротив большего угла любого треугольника лежит большая сторона, следовательно гипотенуза – самая длинная сторона прямоугольного треугольника.
ТЕОРЕМА ПИФАГОРА:
В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов:
\(AB^{2} = AC^{2} + CB^{2}\)
ТЕОРЕМА, ОБРАТНАЯ ТЕОРЕМЕ ПИФАГОРА:
Если для сторон произвольного треугольника соблюдается условие \(AB^{2} = AC^{2} + CB^{2}\), то такой треугольник является прямоугольным.
\(7^{2} + 24^{2} = 49 + 576 = 625 = 25^{2}\)
следовательно треугольник со сторонами 7, 24, 25 – прямоугольный, что и требовалось доказать.
Аналогично проверим, является ли прямоугольным треугольник со сторонами 5, 10, 12:
\(5^{2} + 10^{2} = 25 + 100 = 125 \neq 144 = 12^{2}\)
Следовательно треугольник со сторонами 5, 10, 12 – не прямоугольный.
ПИФАГОРОВЫ ТРОЙКИ:
При работе с прямоугольным треугольником можно использовать интересный лайфхак. Используя теорему Пифагора, можно вывести некоторые отношения сторон.
\(3^{2} + 4^{2} = 9 + 16 = 25 = 5^{2}\ \)
Существует бесконечное количество Пифагоровых троек, например:
\({3:4:5 }{5:12:13 }{7:24:25 }{8:15:17 }{9:40:41 }{12:35:37 }{20:21:49 }\)
\({5:12:13 }{7:24:25 }{8:15:17 }\)
Пифагоровы тройки могут называться отношениями, потому что не обязательно, чтобы стороны прямоугольного треугольника были равны числам тройки. Достаточно, чтобы его стороны имели такое же отношение.
Главное - чтобы все числа Пифагоровой тройки умножались на одно и то же число, отличное от нуля.
ОСОБЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ:
Также мы можем выделить особые треугольники, в которых отношение сторон остаётся неизменным и часто применяется в математике.
В треугольнике с углами 30⁰, 60⁰, 90⁰ катет, лежащий против угла в 30⁰, равен половине гипотенузы. Тогда если один катет равен а, то гипотенуза 2а. Второй катет можно посчитать по теореме Пифагора:
\(\sqrt{\left( 2a \right)^{2} - a^{2}} = \sqrt{4a^{2} - a^{2}} = \sqrt{3a^{2}} = a\sqrt{3}\).
В треугольнике с углами 45⁰, 45⁰, 90⁰ катеты равны. Тогда если один катет равен а, то и второй катет равен а. Гипотенузу можно посчитать по теореме Пифагора:\(\ \sqrt{a^{2} + a^{2}} = \sqrt{2a^{2}} = a\sqrt{2}\).
Для удобства на курсах первый треугольник в этой таблице мы называем золотым, а второй – серебряным.