Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Стереометрия
Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Двугранный угол Пирамиды Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Призмы Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Движения в пространстве Сечения в многогранниках Расстояние между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии
Уравнения
Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Показательные уравнения Логарифмические уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Методы решения уравнений Уравнения высших степеней
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Интеграл Графики тригонометрических функций Первообразная
Неравенства
Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Виды треугольников Ромб Четыре замечательные точки треугольника Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Трапеция Многоугольники Серединный перпендикуляр Параллелограммы Теорема Менелая и теорема Чевы Движения Равенство фигур Окружнoсть и круг Площадь круга и сектора круга Медиана Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Векторы Простейшие расстояния на плоскости Квадрат Средняя линия Биссектриса Теорема Пифагора Площади четырёхугольников Скалярное произведение векторов Прямоугольник Высота Подобие фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Отношения в геометрии Элементы планиметрии Симметрия Метод координат на плоскости
Реальная математика
Сложные проценты Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Вероятность Метод математической индукции Комбинаторика Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Множества Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде

Сечения в многогранниках

Сечение – планиметрическая фигура, образованная рассечением объемного тела.

Сечение должно образовывать единую фигуру (быть замкнутым). Построение сечения делается по строгим правилам и принципам, которые, в свою очередь, основываются на аксиомы и теоремы стереометрии.

Сечения многогранников

Сечение многогранника плоскостью - плоский многоугольник, у которого:

  • вершины принадлежат ребрам,

  • а стороны – граням многогранника.

Две соседние вершины сечения принадлежат одной грани многогранника.

Принципы построения сечения многогранников

  1. Если две точки сечения принадлежат одной грани, то эти точки можно соединить.

Лежащие в основе аксиомы и свойства:

  • Если две точки прямой принадлежат плоскости, то и вся прямая принадлежит этой плоскости.

Примеры:

  1. Если известна линия, по которой плоскость пересекает одну из параллельных граней, то вторую грань плоскость пересечет по линии, параллельной данной.

Лежащие в основе аксиомы и свойства:

  • Две параллельные прямые образуют плоскость и притом только одну.

  • Через точку можно провести прямую, параллельную данной, и притом только одну.

  • Линии пересечения параллельных плоскостей третьей плоскостью параллельны.

Большое значение для этого принципа имеет именно третье свойство – свойство параллельных плоскостей.

Пример:

МЕТОД СЛЕДОВ

Особенным методом построения сечений в многогранниках является метод следов. Для начала разберемся, что такое «след».

След – прямая l

След плоскости \(\mathbf{\text{\ β}}\) на плоскости \(\mathbf{\alpha}\) – прямая, по которой плоскость \(\beta\) пересекает плоскость \(\alpha\).

След – точка M

След прямой l на плоскости \(\mathbf{\alpha}\) – точка пересечения прямой l с плоскостью \(\alpha\).

Суть метода: уже известные стороны сечения на гранях многогранника мы продолжаем за пределы стереометрической фигуры до пересечения с ребрами многогранника. Благодаря этому мы получаем «следы» этих прямых на гранях многогранника, то есть точки. Получив две точки на одной грани, мы, воспользовавшись первым принципом, можем их соединить.

Пример: