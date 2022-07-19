Сечение должно образовывать единую фигуру (быть замкнутым). Построение сечения делается по строгим правилам и принципам, которые, в свою очередь, основываются на аксиомы и теоремы стереометрии.
вершины принадлежат ребрам,
а стороны – граням многогранника.
Две соседние вершины сечения принадлежат одной грани многогранника.
Принципы построения сечения многогранников
Если две точки сечения принадлежат одной грани, то эти точки можно соединить.
Если две точки прямой принадлежат плоскости, то и вся прямая принадлежит этой плоскости.
Если известна линия, по которой плоскость пересекает одну из параллельных граней, то вторую грань плоскость пересечет по линии, параллельной данной.
Две параллельные прямые образуют плоскость и притом только одну.
Через точку можно провести прямую, параллельную данной, и притом только одну.
Линии пересечения параллельных плоскостей третьей плоскостью параллельны.
Большое значение для этого принципа имеет именно третье свойство – свойство параллельных плоскостей.
МЕТОД СЛЕДОВ
Особенным методом построения сечений в многогранниках является метод следов. Для начала разберемся, что такое «след».
След – прямая l
След плоскости \(\mathbf{\text{\ β}}\) на плоскости \(\mathbf{\alpha}\) – прямая, по которой плоскость \(\beta\) пересекает плоскость \(\alpha\).
След – точка M
След прямой l на плоскости \(\mathbf{\alpha}\) – точка пересечения прямой l с плоскостью \(\alpha\).