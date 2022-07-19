Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Неравенства
Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции
Планиметрия
Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Отношения в геометрии Прямоугольник Серединный перпендикуляр Метод координат на плоскости Средняя линия Биссектриса Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Параллелограммы Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Квадрат Высота Движения Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Подобие фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Треугольники. Площади Трапеция Многоугольники Медиана Векторы Ромб Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Скалярное произведение векторов Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Виды треугольников
Реальная математика
Вероятность Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на проценты Множества
Стереометрия
Параллельность прямых и плоскостей Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Векторы в пространстве Движения в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в многогранниках Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Угол между скрещивающимися прямыми Двугранный угол Пирамиды Призмы Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Квадратные уравнения Однородные уравнения Показательные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения Уравнения в целых числах Логарифмические уравнения
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Смысл производной Преобразование графиков функции Правила дифференцирования Первообразная Графическое применение производной Интеграл Графики тригонометрических функций

Простейшие расстояния на плоскости

Расстояние – это длина, на которую объекты удалены друг от друга.

Чтобы измерить длину или расстояние используют различные измерительные приборы: линейку, рулетку, ленты и даже лазерные дальномеры. Все они показывают, как далеко находится один объект до другого. Длина всегда измеряется в определенных величинах: миллиметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах, километрах.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ:

1. Представим тетрадный лист в клетку. Мы знаем, что длина и ширина каждой клетки равна 5 мм или половине сантиметра (5мм х 5мм). Попробуем найти расстояние между двумя точками:

Проведем отрезок между этими точками. Этот отрезок проходит 5 клеток. Каждая клетка = 5 мм.

Значит расстояние между точками равно длине отрезка, заключенного между ними:

\(5мм \bullet 5 = 25мм\).

2. Добавим еще две точки на наш лист в клетку и посчитаем расстояние между ними:

Расстояние между этими двумя точками \(5мм \bullet 2 = 10мм\). Теперь мы можем сравнить расстояния до разных точек, зная их длину:

\(25мм > 10мм\)

Значит расстояние между оранжевыми точками больше, чем расстояние между серыми.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКОЙ И ПРЯМОЙ:

Теперь рассмотрим на клетчатой бумаге, клетки которой равны 1см х 1 см точку и прямую линию:

Найдем расстояние между точкой и прямой. Таким расстоянием будет являться наикратчайшее расстояние.

Наикратчайшее расстояние – это перпендикуляр, проведенный между двумя точками.
Это значит, что расстоянием между точкой и прямой будет длина перпендикуляра между ними.
Перпендикуляр – это отрезок, проходящий под прямым углом к чему-либо.

Теперь если мы посчитаем длину перпендикуляра – найдем расстояние между прямой и точкой:

\(1см \bullet 3 = 3см\)

Длины каких отрезков НЕ будут являться расстоянием между прямой и точкой:

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПРЯМЫМИ:

Длина любого перпендикуляра между двумя параллельными прямыми везде одинакова, поэтому, чтобы найти расстояние между параллельными прямыми, можно взять любой перпендикуляр между ними и измерить его длину:

Проведем перпендикуляр между прямыми:

Длина перпендикуляра между прямыми будет равна

расстоянию между ними, т.к. перпендикуляр – кратчайшее расстояние:

\(1см \bullet 5 = 5см\)

Длины каких отрезков НЕ будут являться расстоянием между параллельными прямыми: