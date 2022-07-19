Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Планиметрия
Биссектриса Движения Окружнoсть и круг Симметрия Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Многоугольники Серединный перпендикуляр Высота Теорема Пифагора Квадрат Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Параллелограммы Равенство фигур Метод координат на плоскости Медиана Средняя линия Отношения в геометрии Комбинации с окружностью Прямоугольник Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Виды треугольников Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Множества Основы комбинаторики Комбинаторика Диаграммы, графики и таблицы
Стереометрия
Призмы Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Двугранный угол Пирамиды Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Движения в пространстве Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Элементы и аксиомы стереометрии
Уравнения
Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Однородные уравнения Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Методы решения уравнений Уравнения в целых числах Показательные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью тригонометрического круга Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Смысл производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Первообразная Графическое применение производной Интеграл
Неравенства
Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения

Текстовые задачи на движение по окружности

При решении задач на движение по окружности нужно учитывать направление движения объектов и их направление движения аналогично задачам на движение по прямой.

  • Если объекты движутся в одном направлении, то их общая скорость будет являться результатом разности их скоростей.

  • Если объекты движутся в разном направлении, то их общая скорость будет являться результатом суммы их скоростей.

Также нужно учитывать, что при прохождении длины окружности объект возвращается в точку старта.

При круговом движении между двумя встречами расстояние между объектами увеличивается на длину трассы за счет общей скорости. Таким образом общая скорость объектов равна отношению длины трассы ко времени между встречами объектов.

\(\vartheta_{общ} = \frac{Длина\ трассы}{Общее\ время\ между\ встречами}\)

Пример:

Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы, длина которой равна 16 км. Через сколько минут мотоциклисты поравняются в первый раз, если скорость одного из них на 32 км/ч больше скорости другого?

  1. Чтобы выразить время между встречами двух мотоциклистов на круговой трассе, нужно знать их общую скорость и длину этой трассы.

\(\vartheta_{общ} = \frac{S_{трассы}}{t_{между\ встречами}}\)

\(t_{между\ встречами} = \frac{S_{трассы}}{\vartheta_{общ}}\)

  1. Найдем общую скорость. Пусть скорость одного мотоциклиста равна \(x\) км\ч, тогда скорость второго мотоциклиста равна \(x + 32\) км\ч. Мотоциклисты движутся в одном направлении, значит их общая скорость равна разнице их скоростей:

\(\vartheta_{общ} = \vartheta_{2}\ –\vartheta_{1} = x\ + 32\ –x = 32\)

  1. Нужно учитывать, что мотоциклисты находятся на диаметрально противоположных точках трассы, тогда на момент начала движения между ними не целая трасса, а только её половина. Значит за длину трассы для нахождения времени между встречами будем принимать не 16 км, а 8 км:

\(t_{между\ встречами} = \frac{8\ км}{32\ км\backslash ч} = 0,25\ ч\)

  1. Ответ нас просят дать в минутах, значит переведем 0,25 ч в минуты домножив часы на 60:

\(0,25\ ч \bullet 60 = 15\ мин\)

Ответ: 15.