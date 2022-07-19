Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Планиметрия
Скалярное произведение векторов Прямоугольник Ромб Параллелограммы Подобие фигур Теорема Пифагора Теорема Менелая и теорема Чевы Треугольники. Площади Элементы планиметрии Симметрия Векторы Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Квадрат Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Высота Виды треугольников Серединный перпендикуляр Метод координат на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Медиана Прямые и углы на плоскости Биссектриса Трапеция Многоугольники Средняя линия Движения Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Комбинации с окружностью Площади четырёхугольников Простейшие расстояния на плоскости
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Текстовые задачи на производительность Прикладные задачи Метод математической индукции Текстовые задачи на проценты Множества Диаграммы, графики и таблицы Сложные проценты Основы комбинаторики
Стереометрия
Сечения в телах вращения Тела вращения Двугранный угол Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Угол между скрещивающимися прямыми Угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве Пирамиды Элементы и аксиомы стереометрии Теорема о трёх перпендикулярах Призмы Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Векторы в пространстве
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Квадратные уравнения Показательные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Линейные уравнения Однородные уравнения Логарифмические уравнения
Анализ функций
Экстремумы Графики тригонометрических функций Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Интеграл Свойства функций Правила дифференцирования Первообразная
Неравенства
Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции

Степени

Для того, чтобы возвести число в степень, нужно умножить его само на себя такое количество раз, которому равна степень:

где a – называется основанием степени, а n – показателем степени

Например:

\(2^{2} = 2 \bullet 2 = 4\)

\(2^{4} = 2 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 2 = 4 \bullet 4 = 16\)

\(5^{3} = 5 \bullet 5 \bullet 5 = 25 \bullet 5 = 125\)

  1. Любое число в первой степени равно самому себе:

\(a^{1} = a\)

\(235^{1} = 235\)

\(78^{1} = 78\)

  1. Квадрат числа – это число во второй степени:

\(a^{2} = a \bullet a\)

\(6^{2} = 6 \bullet 6 = 36\)

\(7^{2} = 7 \bullet 7 = 49\)

\(9^{2} = 9 \bullet 9 = 81\)

  1. Куб числа – это число в третьей степени:

\(a^{3} = a \bullet a \bullet a\)

\(3^{3} = 3 \bullet 3 \bullet 3 = 9 \bullet 3 = 27\)

\(8^{3} = 8 \bullet 8 \bullet 8 = 64 \bullet 8 = 512\)

Степени выше куба называются в соответствии с числом – «в четвертой степени», «в пятой», «в шестой» и т.д.

  1. Единица и ноль в любой степени равны сами себе:

\(0^{n} = 0\)

\(1^{n} = 1\)

  1. Любое число в нулевой степени равно единице:

\(a^{0} = 1\)

\(55^{0} = 1\)

\(682^{0} = 1\)

Интересное замечание!

  1. Чтобы возвести число 10 в любую положительную степень, нужно написать единицу и такое количество нулей, число которого равно показателю степени. Например:

\(10^{2} = 100\) два нуля после единицы;

\(10^{3} = 1000\) три нуля после единицы;

\(10^{5} = 100000\) пять нулей после единицы;

Так можно легко возводить число 10 в бесконечно огромные степени.

  1. Умножить число на \(10^{–n}\) – это то же самое, что разделить число на 10 n раз:

\(50 \bullet 10^{–1} = 50\ :10 = 5\)

\(6290000 \bullet 10^{–4} = 6290000 : 10 : 10 : 10 : 10 = 629\)